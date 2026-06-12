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全55+8本のホームラン映像を凝縮した180秒の特別TV-CM『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇を、6月12日(金)に公開
大谷選手のお気に入りホームランボトルを当てて限定賞品がもらえるSNSキャンペーンも同時開催
株式会社伊藤園（社長：本庄大介、本社：東京都渋谷区）が展開する世界No.1の無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」（※1）は、2026年6月22日（月）より販売開始する、2025年シーズンに大谷翔平選手が放った全55+8本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION（以下『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」の販売を記念した180秒の特別TV-CM『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇を6月12日（金）に公開します。
今回のTV-CMは、日本での開幕戦で放った1本目から、自己最多となるレギュラーシーズンの55本、そしてポストシーズン全8本を加えた「全63本のホームランシーン」をすべて繋ぎ合わせた特別な180秒TV-CMです。
また、全55+8種の中から大谷選手が選んだお気に入りの1本を当てると賞品が当たるSNSキャンペーンを開始します。合わせて、TV-CMの公開と同時に、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』を大谷選手にサプライズで披露した様子を収録したメイキング映像も公開します。
（※1）ギネス世界記録TM認定（記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」 正式英語記録名：Largest unsweetened greentea RTD brand-retail, current 記録対象ブランド：「お〜いお茶」ブランド対象年度：2025年1月〜12月）
伊藤園「お〜いお茶」ブランドサイト： https://www.itoen.jp/oiocha/
Green Tea for Goodサイト：https://www.itoen.jp/greenteaforgood/
『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』スペシャルサイト：https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/
「記録じゃない、歴史だ。」大谷選手の快挙を180秒で振り返る特別TV-CM
本TV-CMは、大谷選手の野球界史上に残る偉大な快挙を讃える内容となっています。日本ファンの前で快音を響かせた第1号HRから、歴史を塗り替えた数々のシーンと、「お〜いお茶」に描かれるイラストをリンクさせながら180秒で振り返ります。「それは奇跡を、日常に変えてしまった。そのアーチは、人々を上に向かせた。その本数は、数字以上の何かだった。あるときは観客席を、やがては漫画の展開を、超えていった。いま、すべてを讃えよう。描かれているのは、記録じゃない、歴史だ。」 このメッセージとともに、多くの感動を与えてくれた大谷選手への感謝の意を表しています 。
＜TV-CM概要＞
タイトル：『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇
公開日時：2026年6月12日（金）
URL ：https://youtu.be/Dsh_qh0Bw9Y
180秒の特別TV-CMを、一夜限りの地上波にて放映が決定
6月18日（木）には異例の180秒CMとして、テレビ朝日系列「相葉ヒロミのお困りですカー?3時間SP」内にて、本特別TV-CMを一夜限定で地上波にて放映いたします。
＜一夜限りの地上波特別放映概要＞
放映番組 ： テレビ朝日系列「相葉ヒロミのお困りですカー? 3時間SP」
放映日時 ： 2026年6月18日（木） 19:00 〜 21:54
放映エリア ： 全国
※番組編成上の都合等により変更となる場合がございます。
Xクイズ投稿キャンペーン「＃大谷選手の好きなHR予想」を実施
大谷選手が全55+8種の中から選んだお気に入りの1本を予想するSNSキャンペーンを開始します。正解した方の中から抽選で、プレミアムデザインボトルのポスターをプレゼントします。
＜キャンペーン概要＞
名称 ：Xクイズ投稿キャンペーン「＃大谷選手の好きなHR予想」
実施期間 ：6月12日（金）12:00 〜 6月18日（木）23:59
応募方法 ：伊藤園「お〜いお茶くん」公式Xアカウント（@oiochakun）をフォローし、キャンペーン投稿の「#大谷選手の好きなHR予想」の投稿ボタンから「大谷選手のお気に入りだと思うホームランボトルのデザインの番号」を投稿
賞品 ：プレミアムデザインボトルポスター（合計63名：抽選制）
大谷選手が「漫画タッチでかっこいい」と絶賛！メイキング映像も同時公開
TV-CMの公開と同時に、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』を大谷選手にサプライズで披露した様子を収録したメイキング映像も公開します。映像では、大谷選手がデザインを見て「漫画タッチでかっこいい」と絶賛し、全55+8本の中からお気に入りの1本を選ぶ様子が収められています。
イラストは、国内外で活躍する世界的イラストレーター・田村大氏によるオリジナル書き下ろし作品です。ホームランを放った全ての打席の大谷選手の表情やフォームを丁寧に再現し、1本1本のホームランの感動が蘇るように描いていただきました。
TV-CM カット集
〔01/63｜vsシカゴ・カブス〕東京ドームで開催されたシカゴ・カブスの開幕戦。日本のファンの前で記念すべき第1号を放ち日本中を沸かせ、野球史に刻まれる偉業への一歩目となりました。
〔03/63 ｜vsアトランタ・ブレーブス〕同点で迎えた9回裏1アウトから放たれた劇的なサヨナラHR。大谷選手自身としても2度目のサヨナラHRとなりました。
〔12/63 ｜vsダイヤモンド・バックス〕9回で放った逆転3ランHR。敵地にも関わらずMVPコール喝采となりました。「2025年の最高のバットフリップ（本塁打を確信したバット投げ）」で年間1位に選出されました。
〔27/63 ｜vsコロラド・ロッキーズ〕日米通算300号HRというメモリアルなHR。ナ・リーグ本塁打争いトップを駆け抜ける1本となりました。
〔37/63 ｜vsミネソタ・ツインズ〕5試合連続のHRで、自身が持つ日本選手の最長記録を更新。ドジャースの球団記録にも並ぶ、まさに快挙となる歴史的な1本です。
〔55/63 ｜vsシアトル・マリナーズ〕自身が昨年樹立した球団のシーズン本塁打記録（54本）を更新した歴史的なHR。ドジャース通算109本塁打とし、移籍2年以内の本塁打数で歴代2位となりました。
〔PS04/63｜vs ミルウォーキー・ブルワーズ〕リーグ優勝決定シリーズ第4戦に1番・投手兼指名打者として出場。ポストシーズンでは自身初の“二刀流弾“となり歴史を塗り替えた１本です。
〔PS08/63｜vsトロント・ブルージェイズ〕延長18回まで続いたワールドシリーズ第3戦。1番・指名打者で出場し、ワールドシリーズでの1試合4長打は史上2人目の快挙。チームの勝利に貢献しました。
ナショナルリーグ優勝決定シリーズ第4戦に1番・投手兼指名打者で登場し、6回2/3を投げ10奪三振の圧巻のピッチングに、3本のHRを放つ二刀流の活躍を象徴づける歴史的試合のピッチングシーンをまとめました。
大谷翔平選手プロフィール
1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重102kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」を確立し、2016年にはパ・リーグMVPに輝きチームを日本一へ導く。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団し、ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞した。2025年、投手復帰を果たし本格的な二刀流が完全復活。自己最多の55本塁打を記録し、３年連続・４度目の満票でナ・リーグMVPを受賞など、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介、本社：東京都渋谷区）が展開する世界No.1の無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」（※1）は、2026年6月22日（月）より販売開始する、2025年シーズンに大谷翔平選手が放った全55+8本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION（以下『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」の販売を記念した180秒の特別TV-CM『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇を6月12日（金）に公開します。
今回のTV-CMは、日本での開幕戦で放った1本目から、自己最多となるレギュラーシーズンの55本、そしてポストシーズン全8本を加えた「全63本のホームランシーン」をすべて繋ぎ合わせた特別な180秒TV-CMです。
また、全55+8種の中から大谷選手が選んだお気に入りの1本を当てると賞品が当たるSNSキャンペーンを開始します。合わせて、TV-CMの公開と同時に、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』を大谷選手にサプライズで披露した様子を収録したメイキング映像も公開します。
（※1）ギネス世界記録TM認定（記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」 正式英語記録名：Largest unsweetened greentea RTD brand-retail, current 記録対象ブランド：「お〜いお茶」ブランド対象年度：2025年1月〜12月）
伊藤園「お〜いお茶」ブランドサイト： https://www.itoen.jp/oiocha/
Green Tea for Goodサイト：https://www.itoen.jp/greenteaforgood/
『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』スペシャルサイト：https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/
「記録じゃない、歴史だ。」大谷選手の快挙を180秒で振り返る特別TV-CM
本TV-CMは、大谷選手の野球界史上に残る偉大な快挙を讃える内容となっています。日本ファンの前で快音を響かせた第1号HRから、歴史を塗り替えた数々のシーンと、「お〜いお茶」に描かれるイラストをリンクさせながら180秒で振り返ります。「それは奇跡を、日常に変えてしまった。そのアーチは、人々を上に向かせた。その本数は、数字以上の何かだった。あるときは観客席を、やがては漫画の展開を、超えていった。いま、すべてを讃えよう。描かれているのは、記録じゃない、歴史だ。」 このメッセージとともに、多くの感動を与えてくれた大谷選手への感謝の意を表しています 。
＜TV-CM概要＞
タイトル：『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇
公開日時：2026年6月12日（金）
URL ：https://youtu.be/Dsh_qh0Bw9Y
180秒の特別TV-CMを、一夜限りの地上波にて放映が決定
6月18日（木）には異例の180秒CMとして、テレビ朝日系列「相葉ヒロミのお困りですカー?3時間SP」内にて、本特別TV-CMを一夜限定で地上波にて放映いたします。
＜一夜限りの地上波特別放映概要＞
放映番組 ： テレビ朝日系列「相葉ヒロミのお困りですカー? 3時間SP」
放映日時 ： 2026年6月18日（木） 19:00 〜 21:54
放映エリア ： 全国
※番組編成上の都合等により変更となる場合がございます。
Xクイズ投稿キャンペーン「＃大谷選手の好きなHR予想」を実施
大谷選手が全55+8種の中から選んだお気に入りの1本を予想するSNSキャンペーンを開始します。正解した方の中から抽選で、プレミアムデザインボトルのポスターをプレゼントします。
※画像はイメージです
＜キャンペーン概要＞
名称 ：Xクイズ投稿キャンペーン「＃大谷選手の好きなHR予想」
実施期間 ：6月12日（金）12:00 〜 6月18日（木）23:59
応募方法 ：伊藤園「お〜いお茶くん」公式Xアカウント（@oiochakun）をフォローし、キャンペーン投稿の「#大谷選手の好きなHR予想」の投稿ボタンから「大谷選手のお気に入りだと思うホームランボトルのデザインの番号」を投稿
賞品 ：プレミアムデザインボトルポスター（合計63名：抽選制）
大谷選手が「漫画タッチでかっこいい」と絶賛！メイキング映像も同時公開
TV-CMの公開と同時に、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』を大谷選手にサプライズで披露した様子を収録したメイキング映像も公開します。映像では、大谷選手がデザインを見て「漫画タッチでかっこいい」と絶賛し、全55+8本の中からお気に入りの1本を選ぶ様子が収められています。
イラストは、国内外で活躍する世界的イラストレーター・田村大氏によるオリジナル書き下ろし作品です。ホームランを放った全ての打席の大谷選手の表情やフォームを丁寧に再現し、1本1本のホームランの感動が蘇るように描いていただきました。
TV-CM カット集
〔01/63｜vsシカゴ・カブス〕東京ドームで開催されたシカゴ・カブスの開幕戦。日本のファンの前で記念すべき第1号を放ち日本中を沸かせ、野球史に刻まれる偉業への一歩目となりました。
〔03/63 ｜vsアトランタ・ブレーブス〕同点で迎えた9回裏1アウトから放たれた劇的なサヨナラHR。大谷選手自身としても2度目のサヨナラHRとなりました。
〔12/63 ｜vsダイヤモンド・バックス〕9回で放った逆転3ランHR。敵地にも関わらずMVPコール喝采となりました。「2025年の最高のバットフリップ（本塁打を確信したバット投げ）」で年間1位に選出されました。
〔27/63 ｜vsコロラド・ロッキーズ〕日米通算300号HRというメモリアルなHR。ナ・リーグ本塁打争いトップを駆け抜ける1本となりました。
〔37/63 ｜vsミネソタ・ツインズ〕5試合連続のHRで、自身が持つ日本選手の最長記録を更新。ドジャースの球団記録にも並ぶ、まさに快挙となる歴史的な1本です。
〔55/63 ｜vsシアトル・マリナーズ〕自身が昨年樹立した球団のシーズン本塁打記録（54本）を更新した歴史的なHR。ドジャース通算109本塁打とし、移籍2年以内の本塁打数で歴代2位となりました。
〔PS04/63｜vs ミルウォーキー・ブルワーズ〕リーグ優勝決定シリーズ第4戦に1番・投手兼指名打者として出場。ポストシーズンでは自身初の“二刀流弾“となり歴史を塗り替えた１本です。
〔PS08/63｜vsトロント・ブルージェイズ〕延長18回まで続いたワールドシリーズ第3戦。1番・指名打者で出場し、ワールドシリーズでの1試合4長打は史上2人目の快挙。チームの勝利に貢献しました。
ナショナルリーグ優勝決定シリーズ第4戦に1番・投手兼指名打者で登場し、6回2/3を投げ10奪三振の圧巻のピッチングに、3本のHRを放つ二刀流の活躍を象徴づける歴史的試合のピッチングシーンをまとめました。
大谷翔平選手プロフィール
1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重102kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」を確立し、2016年にはパ・リーグMVPに輝きチームを日本一へ導く。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団し、ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞した。2025年、投手復帰を果たし本格的な二刀流が完全復活。自己最多の55本塁打を記録し、３年連続・４度目の満票でナ・リーグMVPを受賞など、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。