全55+8本のホームラン映像を凝縮した180秒の特別TV-CM『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇を、6月12日(金)に公開

全55+8本のホームラン映像を凝縮した180秒の特別TV-CM『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇を、6月12日(金)に公開