秩父に「立ち飲み屋併設型ゲストハウス」誕生へ。

株式会社goodyard

埼玉県秩父地域で一棟貸切ホテルブランド「teihaku」を展開する株式会社goodyard（本社：秩父郡横瀬町・代表取締役：杉本 諒介）は、新たな事業展開として、若者および単身者をターゲットとした「立ち飲み屋併設型ゲストハウス」を開業するため、西武秩父駅近くの物件を取得したことをお知らせいたします。

当社としては初となる「交流型・リーズナブル」な新業態への挑戦を通じて、秩父の町中が持つ魅力を発信し、地域の活性化と新たな人の流れを生み出してまいります.

「1階立ち飲み屋イメージ写真」[背景と目的～プライベート空間から「交流」を生み出す新たな拠点へ]

株式会社goodyardは、これまでファミリーやグループ向けに、プライベート感を重視した「一棟貸切ホテルteihaku]を運営してまいりました。多くのゲストに好評をいただく一方で、秩父地域における「若者や単身者が気軽にリーズナブルに泊まれる宿」が限られているという課題に着目。

そこで、これまでの「プライベートな空間提供」とは異なる、宿泊者同士や地域住民との「交流」をメインとしたゲストハウスの開業を決意いたしました。

「１F改装前」「１F改装前」「２F改装前」「２F改装前」[物件の概要と特徴]

今回取得した物件は、観光の拠点としてアクセス抜群の「西武秩父駅」近くに位置しています。

- １階は立ち飲み屋&共有スペースで、通りに面したフロント部分には、宿泊者だけでなく地域住民の方も気軽に立ち寄れる「立ち飲み屋」を併設。１階の奥には、ゲストが自由に料理を楽しめるキッチンとリビングスペースも用意します。- 2階は個室&ドミトリーでプライベートを確保できる個室３部屋に加え、ドミトリー（２段ベット）を完備します。- 屋上は、秩父のシンボル・武甲山を望む「ルーフトップリビング」。開放的な空の下でゲスト同士が自然と言葉を交わせる、くつろぎの空間に。川瀬祭りや秩父夜祭の時期には、屋上から花火を楽しめます。「株式会社goodyard代表：杉本諒介氏」【株式会社goodyard代表：杉本氏のコメント】

これまで運営してきた一棟貸切ホテルteihakuは、プライベート感を大切にしたいファミリーやカップルのお客様に非常に喜ばれています。しかし、その反面、ゲスト同士や地域との交流を生み出すことは難しいという側面もありました。そこで、私自身もずっと挑戦したかった「交流型の宿」への第一歩を踏み出すことにしました。

秩父の町中は、本当に素敵なお店がたくさんあり、飲み歩きが最高に楽しい街です。この宿の1階にある立ち飲み屋で、宿泊者と地元の方が自然に仲良くなり、そのまま「次のお店にいこう！」と繰り出していくような流れを作りたい。また、秩父は祭やイベントも多いため、宿で意気投合した宿泊者同士が一緒に出かけるようなきっかけの場所になれば最高です。

さらには、秩父には移住を希望される方も多くいらっしゃいます。このゲストハウスが、移住を検討する方々が最初に宿泊し、町を知るための「窓口」になれたらと考えています。当社は今後、不動産事業の展開も予定しておりますので、宿を起点に移住希望者の方々の住まいや暮らしの支援までをトータルサポートできる体制を目指してまいります。

株式会社goodyard

「地域に産業と雇用を生み持続可能な地域を増やす」というミッションの会社です。旅行好きの代表の想いから生まれた一棟貸切ホテルブランド「teihaku」や、ITコンサルティング事業などを行っています。「一棟貸切ホテルteihaku」は現在、埼玉県の秩父に3施設点在しており、さらに3施設準備中。来年以降には全国展開も計画中です。



■宿泊施設「一棟貸切ホテルteihaku」運営会社

会社：株式会社goodyard

代表者：杉本諒介

連絡先：info@goodyard.co.jp

公式サイト：https://teihaku.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/goodyard.inc/