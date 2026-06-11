トリプル円定期キャンペーン実施のお知らせ

株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉）は、2026年6月10日（水）より、「トリプル円定期キャンペーン」（お問合せ番号：2619）を実施しております。

日本銀行による段階的な利上げを受け、国内の預金金利は上昇基調にあります。一方で、「どの期間に預ければよいか分からない」 「まとまった資金を一つの期間に集中させるのは不安」 といった声も寄せられています。本キャンペーンは、こうしたお客さまの悩みにお応えするものです。パワーダイレクト円定期預金の3ヵ月・6ヵ月・1年の3つの預入期間すべてを設定いただくと、それぞれ上乗せ金利相当の現金特典がもらえ、いずれも金利年1.25％（税引後年0.9960％）相当の好条件でお預け入れいただけます。満期が3ヵ月・6ヵ月・1年と順番に到来するため、期間の分散効果が得られ、満期ごとに資金の使い道を見直すことができますので、好金利と使いやすさを兼ね備えた設計となっています。

【キャンペーン概要】（お問合せ番号：2619）

キャンペーン期間中に「3ヵ月もの・6ヵ月もの・1年もの」のパワーダイレクト円定期預金を3つの期間すべて設定されたお客さまに、それぞれ上乗せ金利相当額（税引後）の現金をプレゼントいたします。

※上乗せ金利の適用は各預入期間30万円以上、合計500万円まで（合計最大1,500万円まで）。

※上乗せ金利相当額は各預入期間ごとに、所定の期日までにお客さまの円普通預金口座に入金いたします。

※本キャンペーンの「上乗せ金利」は現金でのプレゼントとなるため、商品設定時の表示金利には反映されません。

【キャンペーン期間】

2026年6月10日（水）～2026年9月10日（木）

SBI新生銀行は東京証券取引所プライム市場への上場を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上に努めると共に、今後もSBIグループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

◇「トリプル円定期キャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/cam_2606_yen_triple/?xadid=NR20260610)」の詳細を確認

◇「円定期預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/yen_teiki.html)」の詳細を確認

以 上