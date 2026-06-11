1億画素＆縦動画対応の最新ドローン『Mavic 4 Pro』導入！テレビ局グループの「HBCフレックス」が、国家資格者による高クオリティな新空撮サービスを開始

株式会社エイチ・ビー・シー・フレックス

創立70周年を迎えた総合映像プロダクション・株式会社HBCフレックス（本社：北海道札幌市、代表：小玉満）は、2024年からDJI社のドローンによる航空撮影サービスを展開してまいりました。

そして2026年6月、最新型となるドローン【Mavic 4 Pro】を導入したことで、これまでと比べて圧倒的に高画質で安定した映像が撮れるようになりました。

機体のオペレートおよび撮影は、国家資格「二等無人航空機操縦士」を持った自社の専門スタッフが行います。

空撮サービス開始の背景

3眼レンズ搭載の【Mavic 4 Pro】[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=agf3SoOHdzM ]

（株）HBCフレックスは、TBS系列の放送局・HBC北海道放送の映像制作プロダクションです。

HBCで放送されるテレビ番組はもちろん、キー局の発注による全国放送番組の制作も数多く手がけてきました。

そして放送局からのニーズに応える形で、2024年からドローンを使った空撮サービスを始めました。

ドローン飛行のルールが厳格化する中、私たちは国家資格「二等無人航空機操縦士」を3名が取得。

申請の効率化から高度な撮影技術のご提供まで、プロフェッショナルとしての責任を持ってご対応いたします。

新型機体の特徴

有資格者による安心・確実なオペレート

●1億画素のメインカメラで細部まで鮮明に描写

●「広角・中望遠・望遠」の3つが切り替え可能な3眼レンズ搭載で、被写体に近づかなくてもアップの映像が撮れる

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=I8Q9biUT8Qc ]

広角レンズ

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=xjVso74R4QU ]

中望遠レンズ

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=DJ0zRIEc7aw ]

望遠レンズ（機体が近づかないのでシカが逃げません）

●360°回転するジンバルによりダイナミックなカメラワークが実現

ドローンオペレーター コメント

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=WZxq4Wlk4wM ]

テスト撮影で小樽市のオタモイ海岸に行き、導入直後の【Mavic 4 Pro】を試しました。

以前の機体に比べて高い高度での安定感が格段に上がったのと、飛行距離が延びたことにより数km先まで飛ばすことが可能になりました。

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=QNW4nGwtIBs ]

小樽市オタモイ海岸にて

また3眼レンズは同じ機体の位置から3パターンのサイズが撮れるので、大変便利です。

縦動画の撮影も可能なので、スマホ動画やデジタルサイネージへの使用もスムーズになりました。

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=M2i3x-nM2oc ]

縦動画も撮影可能

会社概要・連絡先

株式会社HBCフレックス

本社住所：札幌市中央区南7条西１丁目13番地73弘安ビル3F

代表：小玉満

撮影部直通：011-521-6132

撮影部直通アドレス：engdesk@hbc-flex.co.jp

URL：https://www.hbc-flex.co.jp/