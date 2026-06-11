株式会社NEXONIC

株式会社NEXONIC（本社：東京都渋谷区）は、このたびコーポレートサイト（https://nexonic.co.jp/）を公開いたしました。

近年、新NISAの開始や資産形成への関心の高まりを背景に、金融や資産形成に関する情報が急速に増加しています。

その一方で、「何を信じればよいかわからない」「誰に相談すればよいかわからない」といった声も少なくありません。

当社は、こうした課題に向き合い、金融・資産形成・各種契約に関する情報提供や相談支援を通じて、一人ひとりが納得感を持って判断できる環境づくりに取り組んでいます。

金融を取り巻く社会課題

資産形成への関心が高まる中、多くの方が投資やお金に関する情報に触れる機会が増えています。

その一方で、SNS上での投資勧誘や詐欺被害、真偽の分かりにくい情報、複雑な金融商品や契約内容などにより、「何を信じればよいのかわからない」と感じる人も少なくありません。

情報や選択肢が増えた今だからこそ、大切なのは情報の多さではなく、自分にとって適切な判断ができることだと私たちは考えています。

当社は、特定の商品を販売することを目的とするのではなく、一人ひとりが納得して選択できるよう、中立的な立場から情報提供や意思決定のサポートを行っています。

NEXONICが目指す社会と提供価値

金融に関する情報やサービスが増え続ける中でも、一人ひとりが納得して選択できる環境をつくりたいと考えています。

実際に、資産形成や保険、各種契約について調べても、情報が多すぎて判断できなかったり、相談先が分からず不安を抱えたりするケースは少なくありません。

当社は、特定の商品を勧めることを目的とせず、利用者の目線で情報を整理し、判断に必要な材料を分かりやすく提供することで、安心して意思決定できるよう支援しています。

NEXONICの主なサービス・取り組み

当社では、単なる情報提供に留まらず、利用者が情報を正しく理解し、自ら判断できる環境づくりを重視しています。

・金融リテラシー向上支援

資産形成や保険、各種契約、ライフプランニングなど、暮らしに関わる金融知識について分かりやすく情報発信を行っています。

金融をより身近なものとして理解し、自ら考え判断できる力を育むことを目指しています。

・金融トラブル防止支援

投資詐欺や悪質な勧誘、契約に関するトラブルなど、近年多様化する金融リスクに対し、注意喚起や情報提供を行っています。

被害の未然防止を図り、安心して金融サービスを利用できる環境づくりに努めています。

・中立的な情報提供・相談支援

特定の商品やサービスに偏ることなく、中立的な視点から情報を整理し、利用者が納得感を持って選択できるよう支援しています。

複雑な金融情報を分かりやすく伝え、適切な意思決定につながる環境づくりに取り組んでいます。

・消費者保護・啓発活動

金融に関する正しい知識の普及や啓発活動を通じて、消費者保護の推進に取り組んでいます。

情報格差の解消や金融リテラシーの向上を支援し、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

持続可能な社会の実現に向けて

当社では、金融リテラシー向上に加え、消費者志向経営やSDGs、情報セキュリティ、子育て支援、防災など、社会にとって身近で重要なテーマにも積極的に取り組んでいます。

今後も企業や自治体、教育機関、各種団体との連携を通じて、一人でも多くの方が安心して暮らせる社会の実現と、金融に関する正しい知識の普及に努めてまいります

会社概要

会社名：株式会社NEXONIC

所在地：東京都渋谷区恵比寿西２丁目８番４号 ＥＸ恵比寿西ビル５階

コーポレートサイト：https://nexonic.co.jp/

事業内容：

・金融・資産形成に関する情報提供事業

・金融リテラシー向上支援事業

・金融トラブル防止支援事業

・消費者保護および啓発活動