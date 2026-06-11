プラウの人気自走式草刈機「WGC530」「WGC530 Plus」が仕様変更。扱いやすさと耐久性をさらに向上

株式会社ホンダウォーク

株式会社ホンダウォーク（本社：新潟県上越市、代表取締役社長：石塚祥平）は、プラウブランドで展開する自走式草刈機「クサノザウルス WGC530」「クサノザウルス WGC530 Plus」の仕様変更を実施し、2026年6月8日より順次、改良モデルとして販売を開始しました。

今回の仕様変更では、家庭の庭まわり、畑まわり、公園・グラウンド、休耕地、空き地など、幅広い草刈り作業で使いやすさを高めるため、走行速度の調整機能、刈刃まわりの見直し、本体フレームの改良、操作手順ガイド、スマートフォンから確認できるQRヘルプガイドなどを追加・改良しました。

「力強く刈れる」だけでなく、「迷わず使える」「無理なく扱える」「長く使える」草刈機を目指し、実際の作業現場で求められる使いやすさをさらに高めています。

左：WGC530 右：WGC530 Plus

■ 仕様変更のポイント：人気機種を、より扱いやすく・長く使える草刈機へ

今回の仕様変更では、「WGC530」「WGC530 Plus」それぞれの特長を活かしながら、作業性・耐久性・メンテナンス性の向上を図りました。

◎主な改良ポイントは以下の通りです。

[ 共通の改良ポイント ]

・本体フレームに補強フレームを追加し、機体強度アップと振動低減を実現

・操作手順に沿ったステッカーを本体各所に配置し、初めてでも迷わず操作しやすい仕様へ

・QRコードからFAQ、操作動画、部品図、メンテナンス情報を確認できるヘルプガイドを実装

[ WGC530の改良ポイント ]

・WGC530に速度調整機能を搭載

・刈刃まわりをディスク仕様4枚刃からバー仕様2枚刃へ変更

・エンジン直結部の刃まわりを軽量化し、エンジン始動時の負担を軽減

・ボディカラーに「マットダークグレー」を採用し、質感を向上

[ WGC530 Plusの改良ポイント ]

・カッターディスクに肉抜き穴を設けて軽量化し、リコイルの引きやすさをさらに向上

・穴あき構造により、刃の交換などの整備性を向上

・草を均一に粉砕しやすく、刈り跡の仕上がりを向上

従来モデルで評価されてきた「パワフルな草刈り性能」と、石や障害物に当たった際に刃が逃げるフリー刃（フリーナイフ）の特長はそのままに、使い始めのわかりやすさ、作業中の扱いやすさ、購入後のサポート導線を強化しています。

WGC530／WGC530 Plus 仕様変更ポイントまとめ １）WGC530：変速調整機能装備 ２）WGC530：バー仕様2枚刃 ３）WGC530 Plus：カッターディスクに肉抜き穴を設ける ４）共通：フレーム補強を入れる ５）共通：操作手順ガイドシールの実装 ６）共通：ヘルプガイドの実装 ７）WGC530：新塗装色の採用

■ WGC530：速度調整機能を追加し、作業環境や作業者に合わせた運転が可能に

WGC530には、新たに速度調整機能を搭載しました。

これまでWGC530 Plusで好評だった速度調整機能をWGC530にも採用することで、草の量や地面の状態に加え、作業者の歩くスピードにも合わせて走行速度を調整できるようになりました。

速度は約2.3～3.9km/hの範囲で無段階に調整可能です。ゆっくり丁寧に刈りたい場所、草が深い場所、障害物が多い場所では低速寄りに、開けた場所ではスムーズに作業できる速度にするなど、現場に合わせた使い方ができます。

また、作業する方に合わせて速度を選べるため、どなたでも無理なく作業しやすい仕様になりました。

速度調整機能を追加し、作業環境に合わせた運転が可能に

■刈刃まわりをモデル別に改良。始動性・整備性を高めながら、フリー刃の特長は維持

WGC530シリーズは、石や障害物に当たると刃が逃げる「フリー刃仕様」を従来から採用しています。今回の仕様変更では、特長を維持しながら、モデルごとの役割に合わせて刈刃まわりを見直しました。

WGC530では、刈刃まわりを従来のディスク仕様4枚刃から、バー仕様2枚刃へ変更しました。エンジン直結部の刃まわりを大幅に軽量化することで、リコイルスターターを引く際の負担を軽減。軽い力でエンジンを始動しやすい仕様へ改良しています。

バー仕様2枚刃へ変更後も、石や障害物に当たった際に刃が逃げるフリー刃の特長は維持しています。

WGC530 Plusでは、ディスク仕様のフリー刃4枚を継続しつつ、カッターディスクに肉抜き穴を設けて軽量化しました。これによりリコイルがさらに引きやすくなりました。また、穴あき構造により、刃の交換などの整備性も向上しています。

4枚フリー刃による粉砕性能や、刈草のカサを減らしやすい特長は従来から引き継いでいます。

WGC530はバー仕様2枚刃へ変更。WGC530 Plusはカッターディスクに肉抜き穴を設け、始動性と整備性に配慮。

■ 機体強度アップと振動低減。持ち運びやすさにも配慮

本体フレームに補強フレームを追加し、機体強度の向上と振動低減を図りました。

ハンドルを折りたたんだ状態で持ち運びやすく、保管時や車載時の扱いやすさにも配慮しています。

草刈機は、作業中の安定性だけでなく、移動や収納時の扱いやすさも重要です。今回の改良では、作業時から作業前後まで、より扱いやすい仕様を目指しました。

機体強度アップと振動低減。持ち運びやすさにも配慮

■ 初めてでも迷わない操作手順ガイドと、スマホで確認できるQRヘルプガイドを実装

操作手順に沿ったステッカーを本体各所に配置しました。

初めて使う方でも、始動前の確認や操作の流れを本体上で確認しながら作業できます。

また、スマートフォンで読み取れるQRヘルプガイドも実装。FAQ、操作動画、部品図、メンテナンス方法、LINEでのお問い合わせなど、購入後に役立つ情報へアクセスしやすくなりました。

機械に不慣れな方でも安心して使い始められるよう、購入後のサポート導線も強化しています。

初めてでも迷わない操作手順ガイドと、スマホで確認できるQRヘルプガイドを実装

■製品情報：WGC530／WGC530 Plus

WGC530シリーズは、プラウで人気の自走式草刈機です。自走式により作業時の押す負担を軽減しながら、家庭の庭まわり、畑まわり、公園・グラウンド、空き地、休耕地など、さまざまな草刈りシーンで活躍します。

WGC530は、扱いやすさと価格のバランスに優れたモデル。WGC530 Plusは、4枚フリー刃による粉砕性能や仕上がりを重視した上位モデルです。

[ 製品ページ ]

・WGC530

https://ec.plow-power.com/products/ph-wgc530

・WGC530 Plus

https://ec.plow-power.com/products/ph-wgc530pls

■ 代表コメント

株式会社ホンダウォーク 代表取締役社長 石塚祥平

「WGC530シリーズをお選びいただいている皆さま、また日々の草刈り作業にプラウの製品をご活用いただいている皆さまに、心より御礼申し上げます。

今回の仕様変更では、標準版への速度調整機能の追加、刈刃まわりの改良、機体強度の向上、操作ガイドやQRヘルプガイドの実装など、現場でより扱いやすく、安心して長く使っていただくための改良を行いました。

草刈りは、土地や暮らしを守るために欠かせない作業である一方、体力的な負担も大きい作業です。私たちはこれからも、草刈りをより安全に、より快適に、より続けやすい作業へ変えていけるよう、製品づくりとサポート体制の強化に取り組んでまいります。」

◎ WGC530シリーズの販売網

・プラウ公式ストア

https://ec.plow-power.com/

・プラウ 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/honda-walk/

・プラウ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/honda-walk/

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/s?me=ACMSXYYUSAXKY&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=ACMSXYYUSAXKY&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

・プラウショップ

https://plow-power.com/shoplist/

・全国の販売店

https://plow-power.com/dealers/

◎ 会社概要

社名：株式会社ホンダウォーク

自社ブランド：プラウ（PLOW）

代表者：代表取締役社長 石塚祥平

設立：2005年

本社所在地：〒942-0261 新潟県上越市三和区末野新田338

事業内容：PLOWブランド製品の企画・開発・製造・販売、実店舗プラウの運営、ネットショップ運営、修理・整備 ほか

[ 本件に関するお問い合わせ ]

株式会社ホンダウォーク（プラウ）

広報担当 TEL：025-530-7025 牛木（うしき）

MAIL：ushiki@plow-power.com