「Barky Bites」が『ロンドンドッグフェスタ 2026』に出展、国産無添加おやつ販売＆「うちの子グッズ」の先行予約開始

株式会社Vis Creation

犬と人が共に幸せに暮らせる社会を目指す株式会社Vis Creation（所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6階、代表取締役：藤川 進人）は、2026年6月21日（日）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級の参加型ドッグイベント「ロンドンドッグフェスタ 2026」に出展します。

ECサイト『Barky Life』にて販売中の犬用トリーツ（おやつ）を会場でお買い求めいただけます。

■ ロンドンドッグフェスタ 2026とは

「ロンドンドッグフェスタ 2026」は、東京ビッグサイトで開催される国内最大級の参加型ドッグイベントです。

「犬を通して、人々を幸せに」というミッションのもと、犬と人が一緒に楽しめる体験型コンテンツを多数展開。

会場では、ギネス世界記録チャレンジ、わんわん大抽選会、フォトブース、しつけ教室、歯磨き教室、各種専門家による講演・対談など、愛犬も飼い主さまも一日を通して楽しめる企画が予定されています。

■ ロンドンドッグフェスタ 2026 開催概要

⚫︎ イベント名：ロンドンドッグフェスタ 2026

⚫︎ 開催日時：2026年6月21日（日）

⚫︎ 会場：東京ビッグサイト 展示棟 東8ホール

⚫︎ 所在地：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

⚫︎ イベント公式サイト：https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/

■ 来店特典：公式Instagramフォローで「Barky Amazake」をプレゼント！

会場にお越しいただき、『Dog Hug Life』の公式Instagramアカウントをフォローしていただいた方に、国産の有機玄米・有機米麹を使用した犬用ノンアルコール甘酒「Barky Amazake」をプレゼントいたします！

ぜひこの機会にブースへお立ち寄りください。

■ 販売商品紹介

⚫︎ 「Barky Life」

飼い主と愛犬がともに過ごす時間をより心地よく、よりやさしいものにするためのオーガニックブランドです。

⚫︎ 国産無添加トリーツ「Barky Bites」

取り扱う犬用トリーツは、自然素材のみを使用し、保存料・着色料・香料などの人工添加物は一切不使用。遺伝子組み換え原料も使わず、消化のしやすさにも配慮した「お腹にやさしい」設計です。

食事に敏感なデリケートな愛犬にも取り入れやすいシンプルな原材料にこだわり、すべて日本国内製造で品質管理も徹底しています。

毎日あげるものだからこそ、安心・安全な素材を。愛犬の健康を想う飼い主の気持ちに応えるおやつを、ぜひ会場で実際に手に取ってご覧ください。

販売サイトはこちら :https://barkylife.jp/Barky Bitesはオンラインでもご購入いただけます。現在、期間限定で合計4,000円（税込）以上のご購入で送料無料キャンペーンを実施しております。⚫︎ 商品一例Barky Amazake（110g）/ 600円

国産の有機玄米・有機米麹を使用した、犬用ノンアルコール甘酒「Barky Amazake」。

玄米由来のミネラルや栄養を豊富に含み、発酵の力で腸内環境を整え、毎日の健康を内側からやさしくサポートします。

砂糖・保存料・着色料不使用。

自然な甘みとやさしい味わいで、そのまま与えるのはもちろん、いつものフードへのトッピングや水分補給としてもおすすめです。

もちもち紅はるか（100g）/ 880円

国産紅はるかを使用した、無添加・無着色の「もちもち紅はるか」。

素材本来の自然な甘みと、もちもちとした程良い噛みごたえが楽しめる、愛犬用のさつまいもトリーツです。

食物繊維を豊富に含み、腸内環境や便通をやさしくサポート。

しっかり噛むことで満足感も得られ、毎日のおやつやご褒美にもおすすめです。

ささみハード（50g）/ 880円

国産鶏ささみを使用した、無添加・無着色の「ささみハード」。

しっかりとした噛みごたえのあるハード食感で、噛む楽しさを感じながら素材本来の旨みを味わえるトリーツです。

高たんぱく・低脂肪・低カロリーな鶏ささみを使用しているため、ダイエット中の愛犬にもおすすめ。しっかり噛むことで満足感アップやストレス発散にもつながり、毎日のおやつやご褒美タイムにぴったりです。

焼きアジの開き（50g）/ 980円

国産アジを使用した、無添加・無着色の「焼きアジのひらき」。

香ばしく焼き上げることで、素材本来の旨みと香りを引き立てた、愛犬用の自然派おやつです。

頭から骨までまるごと食べられるため、カルシウムを豊富に摂取できるのも魅力。

骨までやわらかく仕上げているため、シニア犬にも与えやすく、毎日の健康維持やご褒美おやつにもおすすめです。

■ うちの子グッズ（イベント会場限定企画）

おやつ缶からはじまる、うちの子ブランド。

愛犬のイラストが入った特別なアイテムを、「ロンドンドッグフェスタ 2026」にて初公開いたします。

【第2弾】うちの子おやつ缶 受注販売会

愛犬との思い出を形に残せる、前回も大好評だった人気企画の第2弾。

愛犬のイラストをデザインした、世界にひとつだけの「オリジナルおやつ缶」を受注販売いたします。

うちの子ブランドグッズ 先行受付スタート

うちの子おやつ缶シリーズから生まれた「うちの子ブランドグッズ」を、イベント会場限定で先行受付いたします。

【商品ラインナップ】

・トートバッグ

・ポーチ

・Tシャツ

・ハンカチ

・刺繍キーホルダー

・キャップ

当日「うちの子おやつ缶」をご注文いただいた方も、こちらのブランドグッズをご購入（受付）いただけます。

ぜひ会場で、愛犬との特別な思い出づくりをお楽しみください。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

株式会社VisCreationは、Webマーケティング支援事業、クリエイティブ制作・システム開発事業、ドッグフレンドリー事業を展開する会社です。

ドッグフレンドリー事業の一環として、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を運営。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は10万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/) /@barkylife.jp(https://www.instagram.com/barkylife.jp/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp