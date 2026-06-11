子どもの近視増加という社会課題に対応～こどもメガネ専門店「アンファン」・「オグラ眼鏡店」にて「小児の近視用メガネレンズ」の取り扱いを開始

株式会社オグラ

「オグラ眼鏡店」「こどもメガネ アンファン」を展開する株式会社オグラ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小倉信典）は、HOYA株式会社の小児の近視用メガネレンズ「ミヨスマート（MiYOSMART）」を2026年6月1日（月）より、ニコン・エシロール社の「エシロール(R) ステレスト(R)（Essilor(R) Stellest(R)）」を2026年6月11日（木）より取り扱い開始いたしました。本レンズの購入には、商品名を記載した眼科医のレンズ名指定の処方箋が必要となります。

■ 導入の背景：増え続ける子どもの近視

近年、スマートフォンやタブレットなどのデジタルデバイスの普及や生活環境の変化により、子どもの近視人口は世界的に増加しています。こうした社会課題に対し、株式会社オグラでは、長年にわたり子どもの視機能の発達を支えてきた経験を活かし、「小児の近視用メガネレンズ」の取り扱いを開始いたしました。

本レンズは眼科医の処方に基づき、眼鏡店にて作製・販売されるもので、オグラ眼鏡店およびこどもメガネ アンファンでは、レンズの販売だけでなく、お子さま一人ひとりの成長や顔立ち、ライフスタイルに合わせたフレーム選定、適切なフィッティング、定期的なメンテナンスまで含めた総合的な視生活サポートを提供いたします。

■子どもの目の未来を見据えた取り組み

2026年10月に創業35周年を迎える「こどもメガネ アンファン」。2017年より毎年開催されている「日本近視学会」ヘは第一回開催時から企業展示を実施、近視に関する最新の知見や情報の収集に努めてまいりました。

また、メガネを単なる視力補正のアイテムではなく、お子さまの視機能の発達を支える重要な“医療機器”の一つと考え、眼科医の処方箋に基づいた適切なメガネを提供し続けています。

今回の「小児の近視用メガネレンズ」の導入も、お子さまの健やかな視生活を支える取り組みの一環です。眼科医との連携を大切にしながら、お子さまとご家族が安心して相談できる環境づくりに努めてまいります。

■ レンズの性能を支える、アンファンならではの専門サポート

「小児の近視用メガネレンズ」に限らず、こども用メガネは、お子さまの顔立ちや成長段階に合わせた適切なフレーム選びやフィッティングが重要です。レンズの性能を十分に活かすためには、お子さまの顔幅や瞳孔位置に適したフレームサイズの選定と、正しい掛け位置を維持することが欠かせません。メガネがずれたり、サイズが合っていなかったりすると、見え方や効果に影響を及ぼす場合があります。

こどもメガネ アンファンでは、長年培ってきた子ども特有の骨格や成長に関する知見を活かし、以下のサポートを提供しています。

〈眼科医の処方箋に基づく適切なメガネ作製〉

適切なサイズのフレーム選定：

お子さまの顔立ちや成長段階に合わせたサイズ、デザインのフレームを選定いたします。

レンズ性能を十分に発揮するための適切なフレームサイズの提案

ガイドラインに沿った調整・フィッティング：

活発に動くお子様でもズレににくい、適切な位置でかけ続けられるフィッティングを実施。

ご購入後の毎月のメンテナンス：

成長や使用環境によるズレが無いか、毎月のメンテナンスを実施。

メガネは“作って終わり”ではありません。成長に伴う顔立ちの変化や使用環境の変化に合わせて継続的な調整・メンテナンスを行うことで、お子さまの快適な視生活をサポートいたします。

■取扱レンズについて

※いずれの製品も購入時には、商品名を指定した眼科医による処方箋が必要です。

ミヨスマート（MiYOSMART）

メーカー：HOYA

取扱開始日：2026年6月1日（月）

販売価格：77,000円（税込）

エシロール(R) ステレスト(R)（Essilor(R) Stellest(R)）

メーカー：ニコン・エシロール

取扱開始日：2026年6月11日（木）

販売価格：77,000円（税込）

■ ご購入にあたって

- 購入条件： 眼科医が発行した「ミヨスマート」または「エシロール(R) ステレスト(R)」とレンズ指定の記載がある眼鏡処方箋のご持参が必要です。

株式会社オグラは、「オグラ眼鏡店」「こどもメガネ アンファン」を展開し、小児の弱視治療用眼鏡や小児眼科領域をはじめ、一人ひとりに合わせた質の高いメガネ作製と視生活サポートを提供しています。これからも子どもたちの目の成長を大切にしながら、未来を見据えたサービスの提供に取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ： 株式会社オグラ

設立 ： 1954年7月1日

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 信典

資本金 ： 3,500万円

事業内容： メガネ専門店の経営、子供メガネ専門店の経営、メガネフレームの開発、

ロービジョン用具の販売、その他光学品の販売、補聴器の販売、

関連商品(ケース他)、コンタクトレンズの販売

URL ： https://www.ogura-megane.co.jp/

https://enfant-megane.com