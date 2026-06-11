国際的な建設プロジェクトマネジメント団体ICPMA主催「ICPMAカンファレンス2026」の「YICPMAセッション」に日建設計コンストラクション・マネジメントの若手社員3名が登壇

日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社

日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社（本社：東京都文京区、社長：清藤 幹雄、以下：日建設計コンストラクション・マネジメント）では、ICPMA（International Construction Project Management Association）主催の「ICPMAカンファレンス2026」（2026年6月1日・2日、韓国ソウル市）内で開催された「YICPMAセッション」に、若手社員3名が登壇しました。

写真左から：日建設計コンストラクション・マネジメント 野田 奈未紀、市原 未悠、穴水 宏明

「YICPMAセッション」はICPMAの若手専門人材によるセッションで、本年6月2日に開催されました。本セッションには日本から日建設計コンストラクション・マネジメントの若手社員3名が登壇し「宇宙建築におけるPM/CMの役割の構想：スペースポート・プロジェクトを起点とした可能性の検討」をテーマにプレゼンテーションしました。セッションでは、当社マネジメント・コンサルティング部門の3名が会場からの暖かい拍手で迎えられ、最初に穴水宏明が堂々とイントロダクションを行い、続いて市原未悠、野田奈未紀、そして再び穴水へと交代しながらプレゼンテーションが行われました。終了後には、会場から盛大な拍手が送られました。その後のQ&Aセッションでは鋭い質問にもしっかり対応する若手メンバーの姿に会場は暖かい反応。最後は未来に目を向けた発表に対する称賛のコメントも頂き、最大の拍手で締めくくられました。

ICPMA（International Construction Project Management Association）は、建設およびプロジェクトマネジメントにおけるベストプラクティスを会員に広めることを目的とした国際的な非営利団体です。2001年にカンヌで設立されたICPMAは、他の専門家や研究者とのネットワーク構築、そしてグローバル規模での新たなビジネスや研究への参画の機会を提供する団体で、毎年カンファレンスが開催されています。本年の「ICPMAカンファレンス2026」は韓国CM協会（CMAK）との共催で韓国で開催され、世界各国からプロジェクトマネジメントの専門家、研究者、業界リーダーが一堂に会し、2日間にわたり知識共有、事例研究、ネットワーキング等様々なプログラムが行われました。

【ICPMA会長 Raquel Campos e Matos氏 コメント】

この度は日建設計コンストラクション・マネジメントの若手メンバーがICPMAカンファレンスのスピーカーとして参加するというチャレンジを引き受けてくださったことに本当に感謝したいです。このような試みは初めてでしたが、皆様の発表は他の参加者にとても好評でした。私自身も素晴らしかったと思います。未来に向けた様々な視点や考え方に触れることができたことはとても良かったです。皆様チーム全員にお祝いの言葉を贈りたいです。

【日建設計コンストラクション・マネジメント 担当者コメント】

マネジメント・コンサルティング部門 穴水 宏明

JAXAや航空宇宙の研究者の方々、日建グループの皆様にご協力頂きながら意見交換を重ね、事実や既存の知見を手掛かりに、宇宙建築という未開拓領域でPM/CMがどのように活躍できるかという仮説を整理することができました。皆様に支えて頂いたことに感謝いたします。また国際的な場で、日本の建設業界が宇宙建築に強い関心を寄せていることを示せたと感じております。

マネジメント・コンサルティング部門 市原 未悠

入社2年目の若手でありながら、国際大会での発表という貴重な機会をいただき大変光栄に思います。

宇宙という難しいテーマの発表を通して世界各地でCM・PMに携わる方々と交流することで、国内に限られていた視野が大きく広がったことを実感しました。直前までは不安でしたが「堂々としていてよかった、面白かった」と温かい言葉をいただき、自信につながりました。この経験を活かし世界で活躍できるよう成長していきたいです。

マネジメント・コンサルティング部門 野田 奈未紀

宇宙建築という挑戦的なテーマでのプレゼンテーションでしたが、私たちが今取り組んでいる業務と地続きであるという発見があり、少なからず参加者の皆様への気づきを提供できたと思っています。

他の登壇者の方々に「君たちが未来を作ってね」とお声がけいただいたことは、今後のキャリアへのモチベーションとなりました。自身の課題も明確になり、レベルアップして再び参加できるよう、努力を重ねたいと思います。

【日建設計コンストラクション・マネジメントについて】

日建設計コンストラクション・マネジメントは、マネジメント・コンサルティングのプロフェッショナルとして、建築プロジェクトをはじめとする、あらゆる事業課題と、その先にある社会課題の解決を支援し、人と地球の豊かな未来の実現に貢献します。

□社名：日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社

□所在地：東京都文京区後楽1-4-27

□HP：https://www.nikken-cm.com/