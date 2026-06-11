株式会社サムシングファン、ライバー事業部「さむふぁん！」にて音楽プロジェクト「Somefun Music Entertainment」を始動

株式会社サムシングファン

株式会社サムシングファン（本社：大阪府大阪市、代表取締役：薮本直樹）は、ライバー事業部「さむふぁん！」内において、現役ライバーの中から音楽的な才能を持つクリエイターを発掘し、アーティストとしての育成・プロモーションを行う音楽プロジェクト「Somefun Music Entertainment」を始動いたしました。

本プロジェクトは、新たな事務所やレーベルの設立ではなく、ライバー事業部「さむふぁん！」における活動支援の一環として展開するものです。

ライブ配信を通じてファンとつながるライバーの強みを活かしながら、音楽領域での表現や活動機会を広げ、一人ひとりの夢の実現を後押ししてまいります。

プロジェクト始動の背景

近年、ライブ配信を通じて自身の表現を届け、ファンとの関係性を築くクリエイターが増えています。ライバーの中には、歌や音楽活動に強い想いを持ち、アーティストとしての可能性を秘めた人材も多く存在しています。

「Somefun Music Entertainment」は、そうしたライバーの才能を発掘し、アーティストとしての活動を支援するために企画された音楽プロジェクトです。

楽曲制作やプロモーション、配信活動との連動などを通じて、ライバーが持つ表現の幅を広げ、より多くの人へその魅力を届けることを目指します。

サムシングファンは本プロジェクトを通じて、創業以来23年間にわたり培ってきた動画・ライブ配信・コンテンツ制作の知見を活かし、ライバーの枠を超えた新たな活動機会の創出に取り組んでまいります。

第一弾アーティスト：Furuichi Reiについて

Furuichi Rei

「Somefun Music Entertainment」第一弾アーティストとして、23歳のシンガーソングライター・Furuichi Reiをプロモートいたします。

Furuichi Reiは、2026年4月までの1年間、営業職を経験したのち、同年4月に上京。

現在はアーティスト活動の一環として、TikTok LIVEやColorSingにてライブ配信を行っています。

TikTok LIVEでは、2026年4月に配信を開始して間もないながら、1時間半の配信で最大同時接続数947名、視聴者数約3万人を記録。

インプレッションは30万人以上にのぼるなど、早くも大きな注目を集めています。

透明感のある美しい歌声から、芯のある力強い歌声まで、幅広い表現力で聴く人の心を動かすパフォーマンスが魅力です。

ライブ配信を通じてリアルタイムにファンとつながりながら、アーティストとしての活動の幅を広げています。

今後、サムシングファンはライバー事業部「さむふぁん！」を通じて、Furuichi Reiのアーティスト活動を支援し、音楽を通じた新たな表現の場づくりに取り組んでまいります。

▼Furuichi Rei 各種SNS・イベント情報はこちら

https://lit.link/furuichirei

Somefun Music Entertainmentについて

Somefun Music Entertainment

Somefun Music Entertainmentは、株式会社サムシングファンのライバー事業部「さむふぁん！」内で展開する、音楽領域の取り組みです。

現役ライバーの中から音楽的な才能を持つクリエイターを発掘し、アーティストとしての育成・プロモーションを行うことで、ライバーの活動の可能性を広げ、夢の実現を支援してまいります。

ライブ配信で培われる発信力やファンとの関係性を活かしながら、音楽活動における表現の場づくり、コンテンツ展開、プロモーション支援などを通じて、ライバーが持つ新たな可能性を引き出すことを目指します。

【株式会社サムシングファンについて】

株式会社サムシングファン

株式会社サムシングファンは、動画DX事業とクリエイターエージェンシー事業を軸に、企業のブランド価値向上とビジネス成長を支援するサービスを展開しています。

【サムシングファンの事業領域について】

当社は、クリエイターを中心に据えた新しい経済圏の創出を目指し、動画DX事業とクリエイターエージェンシー事業を展開しています。

これまで事業を通じて培ってきた動画制作・分析・運用、クリエイター育成、企業とのマッチングなどのスキルやリソースを活かし、SaaSや人材サービスなどの領域へも展開してきました。

今後はブランドメッセージのもと、それぞれの事業を有機的に組み合わせ、クリエイターが社会の中でより活躍できるエコシステムへと進化させていきます。

動画DX事業

高品質な動画制作に加え、独自開発の動画分析ツール「DOOONUT」による効果測定を軸に、企業のマーケティング・コミュニケーションを総合的に支援しています。

SNS運用やショート動画施策、動画コンテンツの量産体制構築までを一気通貫で提供し、認知拡大から成果創出までをデータドリブンに最適化。

動画を「作る」だけでなく、「活用し続ける」ための仕組みづくりを通じて、企業の動画DXを推進しています。

クリエイターエージェンシー事業

動画クリエイターやライバーの育成・支援、企業とのマッチングを通じて、一人ひとりの才能を価値として社会に届ける仕組みをつくっています。

約14,000名のクリエイター登録を擁する「サムジョブ」では、動画クリエイターの育成・派遣・紹介に加え、SNS運用支援も実施しています。

ライバー事務所「さむふぁん！」では、ライバー活動のサポートを通じて新しいキャリア形成を支援。

さらに、VTuber事務所「Vubble（バブル）」を通じて、次世代エンターテインメントの可能性を広げています。

公式HP：https://www.somethingfun.co.jp/

【ブランドメッセージについて】

インフォグラフィック

当社は「クリエイターの可能性をひろげ、世界をひらく。」をブランドメッセージに掲げ、

表現することに一歩踏み出すすべての人を「クリエイター」と捉えています。

サムシングファンはその挑戦を支え、ビジネスとして広がる仕組みをつくることで、クリエイターの可能性を社会へとひろげていきます。

その先にある、誰かの心を動かし、世界を前に進めるクリエイティブの力を信じ、「Somethingfun!」が生まれる場を共につくり続けます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サムシングファン 広報担当

e-mail：pr@somethingfun.co.jp

電話番号：03-6261-5375(東京オフィス)