16期連続増収増益のプリマベーラ松田幸之助氏が登壇！中小企業の生成AI活用事例100連発セミナーを6月25日に開催

株式会社 経営参謀

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年6月25日（木）14:00より、コワーキングスペース by favy（東京都新宿区）にて、中小企業経営者向けセミナー『経営者に聞いてほしい「生成AI活用事例100連発」セミナー』を開催します。講師には、16期連続増収増益・グループ売上53億円を達成した株式会社プリマベーラの社長執行役・松田幸之助氏をお迎えし、中小企業の現場で実際に成果が出ている生成AI活用事例を100連発で公開します。

開催の背景

「生成AI、うちもやらなきゃ」と思いながら、何から手をつけていいか分からないまま時間だけが過ぎている。ニュースでは毎日のように生成AIの話題が流れ、競合は何かを始めているらしい。しかし自社にどう使えるのか、そのイメージが湧かない中小企業経営者は少なくありません。本セミナーは、そんな経営者のための"事例の見本市"です。難しい技術論は一切なし。「こんな使い方があったのか」と膝を打つリアルな活用事例を大量にお届けし、「やらなきゃ」で止まっている経営者が最初の一歩を踏み出すことを支援します。

セミナーの特徴・見どころ

・中小企業の現場で実際に成果が出ている生成AI活用事例を100連発で一気に公開

・営業・バックオフィス・企画・採用など、部門別に「使える」事例を網羅

・難しい技術論は一切なし。経営者の視点で「結局どう使うか」を解説

・失敗しがちなAI導入の落とし穴と、現場に定着させるコツ

・100の事例から逆算する「自社が今やるべきこと」の見つけ方

開催概要

日時：2026年6月25日（木）14:00～15:30

タイムスケジュール：13:40～受付開始／14:00～15:30 セミナー

会場：コワーキングスペース by favy（東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4F）

地図：https://maps.app.goo.gl/8PZo1zL95sxRQTaV6

参加費：3,000円（税込）

対象：中小企業経営者

お申し込み：https://luma.com/5a4sbg88(https://luma.com/5a4sbg88?utm_source=prtimes)

講師プロフィール

松田 幸之助 氏

株式会社プリマベーラ 社長執行役

著書『ヤバい仕組み化』シリーズ累計3万部突破。仕組み化経営を支援した企業は400社超、現在も100社以上の会社を継続支援中（2026年3月時点）。16期連続増収増益・グループ売上53億円（直近決算）を達成したプリマベーラの経営の仕組みを体系化し、中小企業の仕組み化経営を支援している。

ファシリテーター

株式会社経営参謀 代表取締役 新谷 健司

デロイトトーマツグループにて10年間、中小企業向けコンサルティングに従事し、5つの事業立ち上げに参画。その後独立し、株式会社経営参謀を設立。現在は多くの経営支援を行う傍ら、日本茶ブランド「CRAFT TEA」などを展開する株式会社クラフト・ティーの代表も務める。自らの経営経験をもとに、経営者の孤独に寄り添うコミュニティ運営に尽力している。

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/