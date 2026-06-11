【ウポポイ】北海道白老町｜開業６周年「ウポポイ祭２０２６」

公益財団法人アイヌ民族文化財団

公益財団法人アイヌ民族文化財団（札幌市中央区、常本照樹理事長）が運営するウポポイ（民族共生象徴空間）では、2026（令和8）年7月11日（土）と12日（日）の2日間、開業６周年を記念して、開業前から今日に至るまで多大なるご指導とご協力をいただいてきた、各地域のアイヌ文化の伝承者の方々への感謝を表す機会として「ウポポイ祭２０２６」を開催します。

各地の皆さまとのつながりと支えがあってこそ、現在のウポポイの歩みと成長があります。本企画では、18年にわたり北海道内に住むアイヌの人々のポートレートを撮り続けてきた池田宏の写真展をはじめ、各地域の伝承者による口承文芸と芸能の実演、受け継がれてきた芸能の舞台やその歩みを伝える展示、さらに伝統衣装を製作した伝承者とその衣装をまとって舞台に立つ職員とをつなぐ衣装展示を通して、継承されてきたアイヌ文化だけでなく、「いまを生きるアイヌ」の姿にも触れ、知り、

対話する場を創出します。

開催日程

2026年7月11日（土）～12日（日）9:00～18:00

ピックアップ企画

池田宏写真展「LIFE OF AINU」

18年にわたって、北海道内に住むアイヌの人々のポートレートを

撮影し続けてきた池田宏の写真展。

池田宏×伝承者トークセッション

撮影を通して親交を深めてきた各地の伝承者と撮影者との本音

トーク。

【池田宏さんプロフィール】

1981年生まれ（佐賀県出身）、大阪外国語大学卒業。2006年に

studio FOBOS入社、2020年日本写真協会賞新人賞受賞。2008年からアイヌ民族をテーマに作品を制作している。

口承文芸特別実演「ネウサㇻアン ロ」

各地域からお招きした伝承者8名に幼少期のお話や口承文芸、芸能を実演していただきます。

受け継がれる芸能 -伝承者とともに歩む道-

伝承者から受け継いだ演目と願いや思いをパネルで紹介します。

纏う文化 ～アイヌの衣装 ルウンペ編～

伝統衣装を製作した伝承者と、その衣装を受け継ぎ身にまとう職員とをつなぐ衣装展示。

詳細

ウェブサイト特設ページをご覧ください。

https://ainu-upopoy.go.jp/lp/anniversary-2026/

ウポポイ（民族共生象徴空間）について

アイヌ文化の復興・創造等の拠点として2020年に北海道白老町にオープン。道内初の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」、アイヌ文化を五感で感じる体験型フィールドミュージアム「国立民族共生公園」、アイヌ民族による尊厳ある慰霊を実現するための「慰霊施設」からなり、豊かな自然に抱かれたポロト湖のほとりで、触れる、体験する等さまざまな角度からアイヌ文化や歴史を体感いただけます。

公式ウェブサイト：https://ainu-upopoy.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ainumuseumpark/

公式Facebook：https://www.facebook.com/upopoy/

公式You Tube：https://www.youtube.com/@upopoy

所在地：〒059‐0902 北海道白老郡白老町若草町2丁目３

電話：0144-82-3914（代表）

アクセス：JR白老駅から徒歩約10分。新千歳空港から高速道路または列車利用で約40分。

入場料（税込）：一般大人1,200円、一般高校生600円、中学生以下無料

※20名以上に適用の団体料金あり※有料の体験プログラムや博物館の特別展示の料金は含みません

開園時間：9:00～17:00

※時期により変動あり

閉園日：月曜日および12月28日～2027年1月4日、2月27日～3月8日。月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日

※特別な開園日あり

開業日：2020年7月12日

指定法人：公益財団法人アイヌ民族文化財団