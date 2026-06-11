ウイスキー″聖地”の限定品上陸！特別な樽使いのシングルモルト2種発売

株式会社都光

酒類輸入卸の株式会社都光(本社：東京都台東区)は、スコットランドのウイスキー発祥の地とされる「リンドーズ・アビー蒸溜所」が手掛ける限定シングルモルトウイスキー2種を、2026年6月16日(火)より数量限定で国内発売いたします。

■15世紀の偉業に敬意を表した異なる個性を放つ2つの限定ボトル

今回発売するのは、蒸溜所のルーツとなる場所で育ったオーク材の新樽熟成原酒をキーにした「リンドーズ シングルモルト ティロン2025」(日本入荷240本)と、3種の異なる原酒を贅沢にシェリー樽でマリッジ(ブレンド)させた「リンドーズ シングルモルト フライアー ジョン・コー チャプター3」(日本入荷120本)の2商品です。いずれもスコッチウイスキーの起源とも言われる15世紀の修道士たちの偉業に敬意を表して造られた、深く複雑な味わいが特徴の限定ボトルです。

■商品概要

商品名 ：リンドーズ シングルモルト ティロン2025

アルコール度数：49.4%

容量 ：700ml

希望小売価格 ：9,000円(税別)

日本入荷総数 ：240本

昨年の第1弾に続く限定商品で、1191年にリンドーズ修道院を設立したティロン派修道士に敬意を表し、その本拠地だったフランスのティロン・ガルデのフレンチオークの樹を使用しています。このオークで組み上げた新樽で熟成した原酒をキーに、昨年とは異なるレシピを採用。本年は、フレッシュな赤ワイン樽をリチャーした「リジュブネイテッド樽」の原酒と、バーボン樽の原酒をヴァッティングしました。デーツやベリージャム、ヘーゼルナッツといったフレーバーが広がる、リッチでエレガントなウイスキーに仕上がっています。なお、オークの樹を1本伐採するごとに、6本の植樹が行われています。

【テイスティングコメント】

芳醇なデーツの香りにベリージャムが重なり、ヘーゼルナッツの芳ばしさとシナモンの甘さも感じられます。口に含むとリッチなバニラアイスクリーム、果実味のあるラズベリー、そこにスパイスやゴールデンシロップ、ローストしたヘーゼルナッツが重なり合った焼きたてのペストリーがあらわれ、心地よいウッディなノートと交じり合っていきます。バランスが良く複雑な味わいで、シルクのような舌触り。余韻は長く続きます。

■商品概要

商品名 ：リンドーズ シングルモルト フライアー ジョン・コー チャプター3

アルコール度数：60.2%

容量 ：700ml

希望小売価格 ：10,000円 (税別)

日本入荷総数 ：120本

1494年の歴史書に登場する修道士「ジョン・コー」は、スコットランドで初めて麦芽から蒸留酒(アクアヴィテ)を造った伝説的な人物。その偉業をたたえるシリーズの第3弾で、アモンティリャード樽、ペドロヒメネス樽、バーボン樽の3つの原酒で構成されています。これらを一度ヴァッティングした後、更にリフィルシェリー樽でマリッジすることで、より深く複雑なフレーバーが表れています。カスクストレングス、ナチュラルカラー、ノンチルフィルタリングでボトリング。

【テイスティングコメント】

甘い香りが特徴的で、バニラ、トリークル(糖蜜シロップ)、リンゴ、ハチミツ、ドライフルーツにほのかな花の香りも感じられます。豊かな個性のある味わいで、まず濃密な甘さのあるダークシロップにレーズン、ドライイチジクがあらわれ、そこにダークチョコレートやナッツ、甘みのあるスパイスのフレーバー。舌ざわりはなめらかで絹のよう。余韻は長く、チョコレートファッジやシナモンの甘みが残ります。

リンドーズ・アビー蒸溜所とは

スコッチウイスキーに関する最古の記録は1494年、当時のスコットランド王ジェームズ4世が大麦麦芽を使った蒸留酒(アクアヴィテ)の製造を修道士ジョン・コーに命じたというもの。この時蒸留が行われたのがリンドーズ修道院と言われており、土地のオーナーのドリュー・マッケンジー・スミス氏は考古学的調査で蒸留器の跡を確認した後、2017年にリンドーズ・アビー蒸溜所を設立しました。設立には故ジム・スワン博士が深く関わっており、初留1基と再留2基を組み合わせた蒸留システムやSTR樽での熟成など、世界の蒸溜所コンサルティングで培った技術をつぎ込みました。発酵は96～114時間と非常に長く、もろみからトロピカルなフレーバーを引き出しています。再留器を2基とすることで、銅とのコンタクトが増大し、オフフレーバーを除去していますが、一方で、ラインアームを下に向けることで重厚な酒質を得ることに成功しています。

【会社概要】

会社名：株式会社 都光

代表者：代表取締役 戸塚 尚孝

所在地：東京都台東区上野6-16-17

朝日生命上野昭和通ビル1階

URL ：https://www.toko-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当 ：竹中 康一

TEL ：03-3833-3541

FAX ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp