大阪信用金庫

大阪信用金庫（理事長 高井嘉津義）が、２０２５年４月１日に株式会社ABAKAM（アバカム）（代表取締役 松本直人）と共同で設立し、２者に大阪府を加えた３者間で当ファンド活用促進の連携協定を締結している「おおさか地域活性化ファンド」において、第２号となる投資を行いましたのでお知らせいたします。

当ファンドは大阪府内の創業・第二創業者や大阪地域の活性化に取り組む事業者を発掘し、その事業者の資本と経営の強化を支援することを目的として設立しました。その活用促進にあたっては、大阪府、大阪産業局、日本政策金融公庫とも連携し、金融機関・行政が一丸となって大阪地域の対象事業者の事業化・事業拡大に取り組みます。

◆企 業 名 そらとぶタクシー株式会社 代表取締役 寶上 卓音、寶上 和音

◆設 立 ２０２２年５月１９日

◆事業内容 「そらとぶタクシー」での顧客輸送事業

◆投資実行日 ２０２６年５月２９日

◆特 徴

同社は、日本初の空飛ぶタクシーの事業化を目指し、現在は航空運送事業許可申請に向けて取り組んでいます。自治体や商業施設との提携により事業化のサポート体制も強化しております。次世代モビリティ実証事業を通じて、都市交通の高度化と大阪の国際的発信力向上に貢献し、政策性と成長性を兼ね備えたこの革新的な取組みで、大阪の都市競争力を高めることを目指しています。