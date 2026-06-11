名古屋駅で“夏ラーメンフェス”開幕！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、名古屋駅構内の人気ラーメンスポット「名古屋・驛麺通り」で、2026年6月22日（月）から8月30日（日）までの期間、夏限定ラーメンを提供する「夏ラーメンフェス」と、「夏麺くじキャンペーン

～冷たい一杯でもう一度～」を同時開催いたします。

本企画では、全6店舗が夏の暑さでも食べやすく満足感のある“冷やし・さっぱり系”の限定麺を展開。さらに、食べるほど当選チャンスが広がるデジタル抽選キャンペーンを開催。

“食べて楽しむ”夏イベントの注目ポイント

１. 名古屋駅で「夏ラーメンフェス」開催

人気店6店舗が、この夏だけの限定メニューを展開。 バリエーション豊かな冷やし麺を楽しめます。

２. 食べるほど当たる「夏麺くじ」

対象メニュー1杯ごとに応募券（QRコード付）を進呈。 その場でデジタル抽選に参加できます。

３. 最大140名に豪華賞品

6店舗各1杯無料でラーメンを食べれるラーメンパスポートなど、様々な特典を用意。

夏限定メニュー

■きのかわ軒 ■しゃち福

■蔵まち 醐りょう

■ほくと亭 ■一風堂

※画像は全てイメージです。

※内容は予告なく変更する場合がございます。

※売切れの場合、販売を終了する場合がございます

【その一杯がチャンスに！豪華賞品が当たるデジタル抽選キャンペーン】

名古屋・驛麺通りの対象6店舗にて、限定麺をご注文いただいた方に、1杯ごとに「応募券」を1枚進呈いたします。

応募券に記載されたシリアルナンバーを特設サイトに入力すると、オリジナルグッズなどが当たるデジタル抽選にご応募いただけます。

味わう喜びに、もうひとつの楽しみを添えて。この夏だけの特別なチャンスをぜひお楽しみください。

【デジタルキャンペーン概要】

応募券配布期間：2026年6月22日(月)～2026年8月30日(日)

応募受付期間：2026年6月22日(月)～2026年9月6日(日)

〈景品〉

A賞：応募券5枚で応募可能 名古屋驛麺らーめんパスポート×5名様

（名古屋・驛麺通り全店舗で1回ずつ、1,200円までのらーめんが無料になるチケット）

B賞：応募券3枚で応募可能 「レンジdeラーメン」 ×10名様

C賞：応募券2枚で応募可能 「オリジナル箸」 ×50名様

D賞：応募券1枚で応募可能 「らーめん1杯無料券」×75名様

（名古屋・驛麺通りお好きな店舗で1,200円までのらーめんが1杯無料になるチケット）

名古屋・驛麺通り施設情報

JR名古屋駅中央改札より徒歩1分名古屋驛麺通り - 日本各地のらーめん、名古屋駅に集結

いまや世界が注目する日本の食文化「らーめん」。

その奥深さと多様性を凝縮したのが、名古屋駅構内に広がる〈名古屋・驛麺通り〉です。

札幌、函館、喜多方、和歌山、博多--全国各地の“本場の一杯”が集結し、名古屋にいながらにして、味の旅を体験できます。

湯気の向こうにあるのは、思わず笑顔になるひとときと、ふと立ち止まりたくなる安らぎ。

らーめんを通して日本の魅力を再発見できる、そんな特別な空間です。

【所在地】名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋うまいもん通り

【営業時間】11:00～22：00（LO21：30）

【定休日】無休

【電話番号】052-588-5517

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名古屋・驛麺通り公式ホームページ :https://www.jrt-food-service.co.jp/store-cat/ramen/#ancPin名古屋・驛麺通り公式Instagram :https://www.instagram.com/jfs_ekimen/