【WebX2026】一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）が後援決定

株式会社CoinPost

株式会社CoinPost（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁 以下、当社）は、2026年7月13日（月）・14日（火）に開催するアジア最大級のグローバルWeb3カンファレンス「WebX2026」において、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）が後援することが決定したことをお知らせいたします。

▼一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）について

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）は、暗号資産交換業、電子決済手段等取引業、資金移動業並びに暗号資産等関連デリバティブ取引業の自主規制団体であり、資金決済法に基づく「認定資金決済事業者協会」と金融商品取引法に基づく「認定金融商品取引業協会」を兼ねております。業界の健全な発展及び利用者の保護並びに投資者の保護に資することを目的としています。

公式サイト：https://jvcea.or.jp/

▼コメント

日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）は、自主規制団体として利用者保護と市場の健全な発展の両立に取り組んでいます。

WebX2026が、国内外の多様なステークホルダーによる対話を促進し、イノベーションと適切なルール整備の両立について議論を深める機会となることを期待しています。

当協会としても、本イベントの後援を通じて、日本のWeb3・デジタルアセット産業の持続的な発展を支援してまいります。

＜イベント概要＞

■WebX2026について

WebXは、株式会社CoinPostが企画・運営するアジア最大級のWeb3カンファレンスです。ブロックチェーンや暗号資産をはじめとするWeb3領域に携わる企業・プロジェクト、起業家、投資家、政府関係者、メディアなど、多様なステークホルダーが一堂に会する場として、2023年に初開催されました。

WebXはその名の通り、Web3領域にとどまらず、業界の垣根を越えたオープンな交流を通じて、事業・プロジェクトの発展および新たな価値創出を促進することを目指しています。

開催日：2026年7月13日（月）・14日（火）

開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京

主催：一般社団法人WebX実行委員会

企画：株式会社CoinPost

https://webx-asia.com/ja/(https://x.gd/oODzZ)

■【今なら早割】チケットのご購入はこちら

https://webx-asia.com/ja/ticket/(https://x.gd/0GneL)

■株式会社CoinPostについて

当社は、国内最大級の暗号資産・Web3特化メディア「CoinPost」を運営するほか、世界各国から有望なプロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者が集うアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX」を主催しています。

メディア事業とイベント事業を通じて、グローバル金融のダイナミクスを迅速かつ中立的に伝える情報インフラを構築し、Web3の社会実装を加速させることで、新たな金融・デジタル産業基盤の確立に貢献してまいります。

https://coinpost.jp/

https://webx-asia.com/ja/(https://coinpost.jp/)

▼本カンファレンスに関する取材・協賛・その他お問い合わせ

WebX事務局

お問い合わせ：https://webx-asia.com