名古屋の喫茶文化と出会う、憩いと賑わいの滞在体験。名古屋の喫茶老舗ロースター「ミスズコーヒー商会」の味わいを楽しむひととき／ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋（所在地：名古屋市中村区名駅3-23-13、総支配人：今川 秀史、以下「当ホテル」）は、2026年6月15日（月）より、ご宿泊者限定・無料でお楽しみいただける滞在体験「コーヒー・エクスペリエンス」を開始いたします。来年創業80周年を迎える名古屋の老舗コーヒーロースター「ミスズコーヒー商会」で焙煎したオリジナルコーヒーから、お好みの豆を選び、ご自身でハンドドリップした一杯をお楽しみいただけます。地域に根差した喫茶文化との出会いを提供するとともに、“憩い”と“賑わい”を感じるひとときを通じて、滞在時間をより豊かに彩ります。

その日の気分に合わせて豆を選び、自ら淹れる一杯をお楽しみいただけるよう、2種類のコーヒー豆を常時ご用意いたします。ひとつは、憩いと賑わいが共存する当ホテルらしさを表現したオリジナルブレンド。爽やかな酸味と、ほっとひと息つける飲みやすさに加え、ラウンジで思い思いに過ごす人々の心地よい空気感や、名古屋の街の賑わいを思わせる華やかな香りが広がる一杯に仕上げました。

もうひとつは、季節ごとに異なる味わいを楽しめるシーズナルブレンド。初夏から夏にかけては、凛とした苦味と深煎りならではの濃厚なコクが特徴のブレンドをご用意。夏の暑さをすっと忘れるような、キレのあるビターテイストをお楽しみいただけます。旅先でのお出かけ前のひとときや、一日の終わりにほっとくつろぐ豊かな時間とともにお楽しみください。

コーヒー・エクスペリエンス 概要

期間：2026年6月15日（月）～通年

時間：15:00～24:00

場 所：2F キャンバスラウンジ（レストランエリア）

料金：ご宿泊者限定・無料

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/nagoya/news/mliu8nff2/

※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

株式会社ミスズコーヒー商会について

1947年創業、名古屋市中村区にある老舗コーヒーロースター。 自家焙煎珈琲や喫茶材料の卸・小売業を営み、名古屋を代表する喫茶チェーン「コンパル」をはじめ、東海エリアを中心にコーヒーを届けています。 また、お客様ご自身のお好みに合わせた「ご自分だけ」のオリジナルブレンドの提供にも力を入れており、長年にわたり地域の珈琲カルチャーを支え続けています。

URL：https://www.misuzu-coffee.com/

ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋について

名古屋駅にほど近く、観光地へのアクセスも良好。名物「ういろ」をイメージしたカラーリングの客室は、遊び心と快適さを兼ね備えた空間。館内には仕事や観光の疲れを洗い流す大浴場を備え、レストランでは、ひつまぶしやどて煮、小倉トーストなどのご当地グルメをお楽しみいただけます。街もホテルも、仕事も遊びも。自由な滞在を叶えるライフスタイルホテルです。

所在地：名古屋市中村区名駅3-23-13

客 室 数：153室

アクセス：JR「名古屋」駅 徒歩約5分

名古屋鉄道「名鉄名古屋」駅 徒歩約5分

名古屋市営地下鉄「名古屋」駅 徒歩約5分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/nagoya/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。