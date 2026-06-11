6月24日開催【大房行政書士法人×アイデム共催セミナー】 2026年以降の技術・人文知識・国際業務ビザ審査厳格化、最新動向と特定技能への対応策

株式会社アイデム

総合人材情報サービスの株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山 亮）が展開するアイデムグローバルは、外国人採用を行う企業向けに、技術・人文知識・国際業務ビザ審査厳格化の最新動向と特定技能への対応策に関する無料のオンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、2026年以降に想定される技人国ビザ審査厳格化の最新動向を踏まえ、企業が注意すべき在留資格リスクや、単純労働と専門業務の判断ポイントを分かりやすく解説します。また、技人国ビザの継続可否や特定技能への切り替え判断、実務上の対応策についても整理し、外国人材を安定して採用・雇用するためのポイントもお伝えします。

- セミナーのポイント

技術・人文知識・国際業務（技人国）ビザの更新や在留資格審査の厳格化は、外国人採用を行う企業において、大きな影響を及ぼす可能性があります。特に飲食業・宿泊業・製造業では、実際の業務内容が「単純労働に近い」と判断されるケースもあり、「昨年同様では通らない、どういった業務が技人国ビザの対象になるのか、特定技能へ切り替えるべきか判断できない」といった声が増えています。こうした企業向けに、本セミナーでは2026年以降の技人国ビザ審査厳格化の最新動向を整理しながら、実務目線で分かりやすく解説いたします。

外国人採用制度や在留資格制度の変化が進む中、「去年と同じでは通らない時代」に企業が取るべき対応策を整理し、自社に最適な採用・在留資格運用を考える機会としてぜひご活用ください。

- セミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/2663/table/1685_1_e19509b0d28b6bec73db5c938be4c573.jpg?v=202606120251 ]- 登壇者プロフィール

大房行政書士法人

中林 俊介（なかばやし しゅんすけ）

大房行政書士法人 統括行政書士

NPO法人日本ペルー共生協会 理事

東京都庁を経て行政書士登録。外国人雇用・在留資格申請を専門とし、年間約5,000件の申請業務を統括。在留資格申請のみならず、外国人採用スキームの構築、コンプライアンス支援など、企業の外国人雇用を総合的にサポートしている。

株式会社アイデム グローバルグループ

籾井 涼介（もみい りょうすけ）

人材業界において新卒1年目より外国人採用支援に携わり、名古屋オフィスの立ち上げにも従事。製造業をはじめとする多数の企業を担当し、特定技能を中心とした外国人採用について制度説明から採用計画の設計、受入れ支援、定着フォローまで一貫してサポート。若手ならではの柔軟な視点と現場感覚を活かし、企業・外国人材双方に寄り添いながら、採用成功だけでなく長期的な定着・活躍まで見据えた支援を行っている。

株式会社アイデム グローバルグループ

大原 健（おおはら けん）

人材業界において10年以上のキャリアを持ち、新卒・中途採用支援を通じて、数多くの企業の採用課題解決に従事。大学内でのキャリア教育講座なども数多く担当し、学生に向けた就職に関するキャリアカウンセリング業務にも従事する。現在は外国人採用コンサルタントとして、製造業をはじめとする多数の企業を担当し、理工系外国人学生の採用戦略の設計から現場での定着支援までを一貫してサポート。実践的なアドバイスによる採用支援を行っている。

■アイデムグローバルについて https://aidemglobal.jp/(https://aidemglobal.jp/)

高度人材（エンジニア等）から特定技能、インターンシップまで、外国人雇用を幅広く支援しています。2018年からハノイ工科大学との協同教育プログラムを開設し、日本語教育やビジネスマナーの理解促進を図り、企業と学生をつなぐ面接会イベントを企画・運営しています。さらに、ベトナム現地大学との連携を強化し、日本企業・文化を体験できる1～2週間の短期インターンシップを実施しています。人材紹介に加え、教育・育成を重視した取り組みも展開。ベトナム最大級の日本語学校「Riki」と業務提携を結び、『アイトク』として日本語学習アプリや特定技能試験対策授業を提供しています。※登録支援機関登録番号 19登-000325

※内定実績（2026年3月末現在）：特定技能4,500名／ハノイ工科大協同教育プログラム117名／インターンシップ176名