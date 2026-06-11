「3年かかるアニメ制作を3か月に」――Stella&、マンガ・ライトノベル・ウェブトゥーンのIPを用いたショートアニメ制作OS『Mithril（ミスリル）』を公開

Stella& Inc.

日本はマンガというフォーマットを世界に根付かせ、韓国はウェブトゥーンによってそのフォーマットをデジタル時代に合わせて再定義した。現在、世界中でマンガやライトノベル、ウェブトゥーンといったコンテンツへの関心が高まり、制作も活発に行われている。次に注目されるフォーマットはショートアニメーションだ。コンテンツのIPをショートアニメーション化する技術が求められる中、Stella&がそのソリューションを発表した。

Mithrilは、ウェブ小説やマンガを入力することで、ストーリーを映像向けに再構成し、

15～30秒のトレーラーから60～180秒のショートアニメーションまで制作できるAIベースの制作OSである。ストーリー脚色、カメラ演出、シーン構成、品質検証に至るまで、制作工程全体を一つのシステム内で運用する。

同社の附設研究所を中心として、１年の開発期間を経て作られたMithrilは、AIが制作速度の向上と

コスト削減を担い、専門スタッフが最終的な品質を管理する仕組みとなっている。一般的なAI動画生成ツールとは異なり、プロンプトを起点とするのではなく、従来の原作のIPを中核的な入力データとして活用する点が特徴だ。

また現在、Stella&は日本の主要プラットフォーム企業およびエンターテインメント企業とのPoC（概念実証）を完了しており、世界的なファンダムを持つアイドルのIPを用いたショートアニメーション共同プロジェクトも進めている。また、ステラアンドが制作したショートアニメーションは、現在複数のグローバルプラットフォームとの配信契約締結段階にあり、技術実証のフェーズを超えて、実際の流通パイプラインが稼働し始めている。

Stella&の代表取締役カン・ソヨン氏は、「Mithrilを通じて、コンテンツIPのメディアミックス・エコシステムを構築していきたい」と述べた。Stella&は今後、日本市場を足がかりとして、北米市場へもMithrilのサービスを拡大していく計画である。