宣伝会議 編集・ライター養成講座「文体探しの実験室」瀬戸山玄クラスが8月2日(日)に開講！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年8月2日（日）に、 編集・ライター養成講座「文体探しの実験室」瀬戸山玄クラスを開講します。本講座は、経験値を問わず、文章で表現をされている方、自分の表現を磨いていきたい方向けの講座です。

■登壇講師

詳細はこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer_setoyama/瀬戸山玄氏（ドキュメンタリスト）

1953年鹿児島県生まれ東京育ち。早大第一文学部卒。WORKSHOP写真学校・荒木経惟教室に入塾後、1978年入社の映像制作会社を経てフリーに。編集者に恵まれて80年代から2010年頃まで、朝日新聞文化欄から「Switch」「太陽」「写真時代」「BEPAL」「ラピタ」「室内」「月刊文藝春秋」「暮しの手帖」など各誌で連載担当。2000年からドキュメンタリスト ・記録家として文筆、写真、動画を駆使した活動を開始。技術の伝承と領域横断の新しい道を探る。岐阜県現代陶芸美術館での展示映像制作をふくむロトチェンコ・ルームプロジェクトは03年グッドデザイン審査員長特別賞受賞。07年東京海洋大非常勤講師担当。著書にノンフィクション『東京ゴミ袋』（ちくま文庫）『野菜の時代』（NHK出版）『里海に暮らす』『東北の生命力』「狙撃手、前へ！ある父島移民の戦争」（岩波書店）、写真絵本系に『伝統工芸の名人に会いに行く』計６巻、『見つけた！職人さんの和のカタチ』計３巻（岩崎書店）など多数。敬服する作家は石牟礼道子、池澤夏樹、スヴェトラーナ・アレクシェーヴィッチ。

■本講座のポイント

1.【課題】1人1人の原稿を講師が添削

必ず「評価ポイント」を見つけ、あなたの文章の良い点、”らしさ”を見つける

各回で講師がテーマを提示し、800～1,600字程度の原稿を書いて提出、講義でフィードバックします。書き方の技術的な指導だけでなく、1人1人の特長を講師が見出しコメントとして添えます。提出された原稿は受講生全員にデータで配布し、文体の違いを見つけていきます。

2.【講評】「文体」を因数分解し"あなたらしい文章"の再現性を高める

暖簾づくり・解釈力・構成・比喩表現・言葉選び

文章の”あなたらしさ”を構成するものは何か。文体とは「ですます調・である調」といった小手先のテクニックではなく、書き手が人・街・物事をどのように捉え、物語として構成し、どんな言葉で表現するかで生まれるものです。何となくではなく、特徴を理解し、原稿のテーマ・内容が変わっても自分の良さを活かした執筆をしていくための要素を分析します。

3.【ワーク】公開インタビュー実施

素材を集め文章にするための質問力を錬える

ゲストを迎えた公開インタビューを実施し、原稿執筆をします。同じ場所・同じ時間で聞いた話でも、人によって感じ方も書き方も異なります。原稿に”1＋1＝2”のような正解はなく、書き手の感性によってれぞれの良さが生まれることを体感します。

■本講座で得られるもの

・AI的平均値としての無難な文章を脱した自分らしい書き方＝文体

・見て、聞いて、感じたことを文章に変換する力

・物語性のある構成を組み立て執筆する力

■受講対象

・現役ライター

・インタビューライター、ノンフィクションライターを目指す方

・エッセイスト、文筆家など文芸の世界で書いていきたい方

・情報発信しており、より魅力的な文章を書きたいと思っている方 など

■6月14日（日）にオンライン無料体験講座を開催

詳細を見る :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer_setoyama/

8月2日からスタートする編集・ライター養成講座「文体探しの実験室」瀬戸山玄クラス講座の開講に先立ち、無料体験講座を開催いたします。本講座では、講師の瀬戸山玄氏が登壇し、どんなことを学び、どんな力が身につくのか。その講義の一端を体感いただき、同時に質疑応答ですべての疑問に答える時間となります。お気軽にご参加ください。

無料体験講座の申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer_setoyama/#index-3)

■概要

日程：8月2日（日）開講

※以降、8/2（日）、8/23（日）、9/27（日）、11/1（日）、11/15（日）、12/20（日）、1/31（日）

講義回数：全7回

時間：13:00～15:00

開催形式：オンライン・教室 自由選択可能なハイブリッド形式

参加定員：20名

※定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます。

詳細・申込はこちら :https://www.sendenkaigi.com/marketing/courses/editor_writer_setoyama/

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。