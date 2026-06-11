ホームセンター【通販のカインズ】で、当社の寝具、アパレル、雑貨等のアイテムの販売開始いたしました！

株式会社新陽トレーディング

寝具、アパレル、インテリア雑貨などの商品を取り揃えている新陽トレーディング（東京都中央区）が、ホームセンター【通販のカインズ】にて、販売を開始。人気の寝具をはじめ、おすすめのルームウェア・空調ウェアなどくらしに寄り添うアイテムを取り揃えております。

この機会にぜひご覧ください。

■商品紹介

夏の対策には今がおすすめ！現在夏の快眠・涼感特集で当社商品を掲載しております。

当店人気No.1の「極」高反発マットレスをはじめ、冷感寝具や調温アイテム、空調ウェアなど、快適なくらしのサポートアイテムをぜひご覧ください。

特集ページはこちら

https://www.cainz.com/contents/sale/ec_new_arrival_04.html

1.【yahooニュース掲載で話題！】「極」高反発マットレス 三つ折り 10cm

先日yahooニュースにも掲載で話題の高反発マットレス。

高反発ウレタン採用の三つ折りマットレスは体圧分散性に優れ、腰痛対策や快適な寝姿勢をサポート。折りたたみ可能でベッド・直敷き両方に対応、洗えるカバーで衛生面も安心です。

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000162446.html

2.【累計40万枚突破の極涼シリーズ】-極涼敷きパッド

暑い季節の快眠をサポートする極涼冷感敷きパッド。

高い接触冷感性能を備えた生地が熱を素早く逃がし、ひんやりとした寝心地を実現します。さらに吸水速乾性と通気性にも優れ、汗をかきやすい熱帯夜でも快適。毎日の睡眠環境をより快適に整える人気商品！累計40万枚突破の人気アイテムをご提供します！

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000162411.html

3.【快眠調温ウェア】調温パジャマ HEIQ SmartTemp調温テクノロジー

HEIQ SmartTemp調温テクノロジー採用の次世代パジャマは、体温変化に応じて熱を逃がしたり保温したりし、寒暖差を調整する快眠リカバリーウェア。吸汗速乾・綿混素材で快適な着心地を実現し、四季を通じて安定した快眠をサポートします。お手頃な価格でギフトにも人気の商品になっております。

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000210055.html

4.夏の必須アイテム！様々なシーンで重宝される「空調ウェア」

猛暑対策におすすめのファン付き空調ウェア。衣服内へ風を送り込み、汗を素早く気化させることで快適な着用感を実現。軽量設計で長時間の着用にも適しており、作業現場はもちろんアウトドアやレジャーにも活躍。男女問わず着用できるデザインにもなっているので、この夏を快適に過ごすための注目アイテムとなっております！服単品、フルセットでご用意しております！

商品ページ：https://www.cainz.com/g/5000000214049.html

■会社概要

株式会社新陽トレーディング

海外寝具ブランド「エムリリー」をはじめ、寝具・アパレルなどの企画・販売を通じて、皆様の生活を送っていく上で重要な『衣料』と『睡眠』の領域を豊かにするサービスを提供しています。