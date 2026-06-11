ドローンの飛行日誌を簡単に記録‧管理できるアプリ「SoraNote（ソラノート）」を提供開始

株式会社サワライズ

株式会社サワライズ（本社：福岡市西区 代表取締役：柴田耕治）と株式会社エスシーシー（本社：東 京都中野区、代表取締役：春日邦彦）は、2026年5月20日に飛行日誌アプリ「SoraNote（ソラノー ト）」の提供を開始しました。SoraNoteは、ドローンを活用する操縦者や事業者向けに、飛行日誌の記 録や管理に伴う煩雑な手作業をデジタル化し、飛行日誌作成‧管理を簡単にするサービスです。

SoraNoteとは

SoraNoteは、ドローンを活用する操縦者や事業者向けに、飛行日誌や点検整備記録などをデジタルで 管理できるアプリです。 手作業で行われることの多い飛行日誌の作成‧管理を簡単にすることで、日々の記録業務の負担を軽減 し、ドローン運用の安心‧安全を支援します。 本サービスは、ドローンスクール事業を展開し、実務に基づく知見を持つ株式会社サワライズと、システム開発‧情報サービスに強みを持つ株式会社エスシーシーが、それぞれの強みを掛け合わせて開発した サービスです。

サービスサイト : https://sora-note.net

飛行日誌管理を取り巻く現状と課題

近年、ドローンの活用は農業、点検、災害対応など、さまざまな分野で広がっています。

国土交通省では、安全運航の観点から、特定飛行を行う場合の飛行日誌の記録‧管理が義務付けられて おり、特定飛行以外の場合についても飛行日誌による記録を推奨しています(※)。 一方で、現場では紙や表計算ソフトで飛行日誌を管理しているケースも多く、「作成に手間がかかる」 「書くのが面倒」「提出を求められた際に探すのが大変」といった課題があります。 SoraNoteは、こうした飛行日誌管理の負担を軽減し、飛行日誌が単なる「面倒な義務」であってほしくない、そんな思いから生まれました。

※ 出典：無人航空機の飛行日誌の取扱要領（国土交通省 航空局）

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf

SoraNoteが提供する価値

直感的な操作で飛行記録を簡単に作成

飛行場所を地図上で地点を選ぶだけで記録できるマップ連動機能や、飛行時間を自動で計測する 機能により、初めての方でも使いやすく、飛行日誌の作成にかかる負担や入力‧計算ミスを軽 減します。

個人‧法人を問わず、さまざまな運用に対応

国土交通省様式に対応したCSV‧PDF出力に加え、チーム内での飛行日誌の共有‧管理にも対応 しています。個人での利用はもちろん、複数人でドローンを運用する法人‧団体でも、飛行記録の一元管理が可能です。



スマートフォン‧PCの両方に対応

現場ではスマートフォンから記録を入力し、オフィスではPCから確認‧編集するなど、状況に 応じたスムーズな管理が可能です。

今後の展開

今後は、SoraNoteをより多くのドローンパイロットにとって使いやすいサービスへ進化させるため、 さらなる機能追加や改善を進めていきます。また、蓄積されたドローンの飛行実績を活用することで、 ドローンパイロットの信頼性向上や新たな業務機会の創出につなぐことが可能です。また、ドローンを利用しなければ受託できない案件とドローン資格を持つ人材をマッチングするドローン求人特化のタレントマッチングサービスなどの展開も視野に入れています。

SoraNoteは、飛行日誌を単なる記録で終わらせず、パイロットにとっての「資産」として、より価値ある形で活用できるサービスを目指してまいります。

【SoraNote】

無料プランから利用を開始でき、飛行頻度や運用規模に応じたプランをご用意しています。

サービスサイト： https://sora-note.net(https://sora-note.net)

【お問い合わせ先】

メールアドレス：support@sora-note.net

【会社概要】

株式会社サワライズ

設立： 1960年6月7日

代表取締役： 柴田 耕治

本社所在地： 福岡県福岡市西区小戸2丁目3-18 事業内容： 不動産開発事業、鉄鋼事業、ドライビングスクール、ゴルフセンター、医療事業、介護事業、 サロン事業、インテリア事業、飲食事業、他

WEBサイト：https://www.sawarise.co.jp/

株式会社エスシーシー

設立： 1975年12月15日

代表取締役： 春日 邦彦

本社所在地： 東京都中野区中野５-６２-１（ｅＤＣビル）

事業内容： システムインテグレーション、 ソリューションサービス、コラボレーションビジネス、 エデュケーションビジネス

WEBサイト： https://www.scc-kk.co.jp/ (https://www.scc-kk.co.jp/)