【災害時における帰宅困難者の受入れ等に関する協定】を大阪市と学校法人立志舎が締結

学校法人立志舎

学校法人立志舎（所在地：東京都墨田区）は、大阪市と【災害時における帰宅困難者の受入れ等に関する協定】を締結しました。



本協定は、地震や大雨などの自然災害により、公共交通機関の停止や都市機能の低下が発生した際、行き場を失った帰宅困難者の安全確保を目的として締結するものです。



本協定に基づき、学校法人立志舎は、大阪市からの要請等に応じ、対象施設において帰宅困難者の一時受入れを行います。施設内の安全確認を行った上で、滞在場所やトイレ等を提供し、地域の安心・安全に貢献していきます。

概要

協定名

災害時における帰宅困難者の受入れ等に関する協定



主な協力内容

(1) 帰宅困難者への一時滞在場所の提供

(2) トイレ等の提供

(3) その他、可能な範囲での支援



対象施設

・大阪法律公務員専門学校天王寺校

・大阪ITプログラミング＆会計専門学校天王寺校

・大阪動物専門学校天王寺校



・大阪法律公務員専門学校

・大阪ITプログラミング＆会計専門学校

・大阪動物専門学校

立志舎の災害に関する取り組み

2024年11月 墨田区と「災害時における愛玩動物及び飼い主の支援活動に関する協定」を締結

2025年11月 練馬区、練馬区獣医師会とペット防災に関する三者協定を締結

2026年3月 愛知県と「災害時におけるペット同行避難の支援に関する協定」を締結

2026年4月 横浜市と「災害時における愛玩動物及び飼い主の支援活動に関する協定」を締結

学校法人立志舎は、今後も地域社会との連携を強化し、災害時における支援体制の充実に努めてまいります。

お問い合わせ先

学校法人立志舎

広報部

03-3624-5403 / kouhou@all-japan.ac.jp