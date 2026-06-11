全国のクラフトビールをもっと気軽に。ビールの縁側、オリジナルビールサーバー『飲ん樽』に2Lサイズが新登場

原田産業株式会社

原田産業株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：原田 暁）が運営するクラフトビールECプラットフォーム「ビールの縁側」（https://beer-engawa.jp）は、オリジナルビールサーバー『飲ん樽』の新ラインナップとして、2Lサイズの販売を開始いたしました。

■開発背景

リニューアル『飲ん樽』2Lサイズ新発売

これまで『飲ん樽』は3L・5Lサイズで展開してまいりましたが、「一人や二人で楽しむには少し多い」「気になるブルワリーをもっと気軽に試したい」といったお客様の声を受け、新たに2Lサイズを開発しました。

従来の3L樽（左）と新登場の2L樽（右）

ビールの縁側では現在、全国120社以上のブルワリーと提携しており、常時150種類前後※のクラフトビールを取り扱っています。新たに加わった2Lサイズにより、全国各地の個性豊かなクラフトビールを、これまで以上に気軽に楽しめるようになりました。

※取扱商品数は時期によって変動があります。

■リニューアル『飲ん樽』2Lサイズの特長

1．冷蔵庫にも収まりやすいコンパクト設計

従来サイズと比較してコンパクトになり、ご家庭の冷蔵庫にも収納しやすくなりました。

冷蔵庫の中で立てても寝かせても保管しやすいサイズ

2．飲み比べを楽しみやすい

容量を抑えたことで、複数の銘柄を購入しやすくなり、飲み比べの楽しみ方がさらに広がります。

複数種類の飲み比べにも

3．少人数でも飲み切りやすい

2Lサイズは、350ml缶×約6本分。一人でゆっくり楽しみたい方や、ご夫婦、ご家族など少人数で楽しむシーンにも適したサイズです。

4． PET素材で軽く、扱いやすく

本体素材は従来のプラスチックからPETへ変更。より軽く、持ち運びしやすくなり、アウトドアにもぴったりです。

■父の日ギフトにもおすすめ

全国各地のブルワリーが手がける個性豊かなクラフトビールは、普段なかなか出会えない特別感のあるギフトとしてもお楽しみいただけます。

新発売の2Lなら飲み切りやすく、クラフトビールを普段あまり飲まない方にも贈りやすいサイズです。

ぜひ今年の父の日は、“自分で注いで楽しむクラフトビール体験”を贈ってみてはいかがでしょうか？

■商品概要

商品名：リニューアル『飲ん樽』 2Lサイズ

容量：2L

サイズ：

高さ【約25cm】

横幅【約12cm】

発売日：2026年6月1日

特設ページ：https://beer-engawa.jp/feature/new-nondaru

【サービス概要】

■サービス名：「ビールの縁側」ビールの縁側サイトTOP :https://beer-engawa.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=2606_renewal2L■「ビールの縁側」とは？

「ビールの縁側」は、“クラフトブルワリーとビールファンをつなぐ”をコンセプトに、日本各地のブルワリーからクラフトビールが直接届く「産地直送型通販サイト」です。自分で注いで楽しめるオリジナルポータブルサーバー「飲ん樽（のんだる）」や、ビン・缶を1本から気軽にご購入いただけます。

■「ビールの縁側」の特長

１.日本全国のビール醸造所から新鮮ビールが直接届く！

全国各地の醸造所が誇る個性豊かなクラフトビールを工場から直送でお届けします。新鮮な風味そのまま、ブルワリー自慢の注ぎたての美味しさをぜひご堪能ください。

２.電源・ガス不要！どこでも楽しめるクラフトビール！

使い切りの大容量ポータブルサーバー「飲ん樽（のんだる）」なら、電源やガスなどの特別な設備は不要。お店で味わうような新鮮樽生ビールを、いつでも好きな場所で楽しむことができます。家飲みはもちろん、キャンプやアウトドアなど、どんなシーンにもぴったりです。

３.登録料や月額費用なし！気軽に楽しめる！

「ビールの縁側」はサブスクではありません。登録料や初期費用、月額利用料は一切不要で、好きな時に1つから注文できます。さらに、大切な人へのプレゼントとしてサーバーから注ぐクラフトビール体験を贈ることもでき、父の日やお歳暮などのギフトでも喜ばれています。

■公式SNSアカウント

▶Instagram

https://www.instagram.com/beer_engawa

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▶LINE

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【会社概要】

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企業名： 原田産業株式会社

代表者： 代表取締役社長 原田暁

所在地： 大阪市中央区南船場二丁目10番14号

設立： 1923年3月4日

事業内容：半導体、液晶、情報通信、医療、介護、造船、建築、環境、食品、コンシューマープロダクト等の業界向け機器・資材の輸出入及び国内販売

資本金：3億円

URL：https://www.haradacorp.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

原田産業株式会社

「ビールの縁側」担当

TEL：03-5219-8815

E-Mail：beer-engawa@haradacorp.co.jp