【イベントレポート公開】CxO経験者を惹きつける会社に必要な要素とは

株式会社トリビュー

株式会社トリビュー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：毛迪、以下「当社」）は、2026年5月13日にイベント『採用担当者必見｜CxO経験者を惹きつける会社に必要な要素とは？』を実施し、本日レポートを公開いたしました。

▼イベント詳細

https://findy-enterprise.connpass.com/event/391833/

■実施背景

本イベントはハイレイヤーの採用活動に注力している担当者や、企業選びの軸について学びたいCxO経験者に向けて実施されました。登壇したのはCxO・役員経験を経て、現在は現場責任者としてジョインした2名。株式会社UPSIDER 支払い.com 事業部 CTOの赤沼寛明氏と、当社VP of BusinessGrowthの下永田真人が、実体験に基づく採用の核心を語り合いました。また後半では、ファインディ株式会社の小堺友介氏がモデレーターを務め、パネルディスカッションを行いました。

イベントを通じて浮き彫りになったのは、ハイレイヤー層が年収や役職だけでなく、「共に戦うパートナー」として扱われ、企業のリアルな課題解決にコミットできる環境を求めているという点です。

詳細はnoteにてレポートを公開しております。

■note

あえて「自社の未熟な部分」をさらけ出す。CxO経験者を惹きつける会社に必要な要素とは？【イベントレポート】

https://note.com/tribeau/n/n626f3048ce24

■イベントハイライト

- CxO経験者を惹きつけるために企業がとるべき６つのアクション（株式会社UPSIDER・赤沼氏）組織拡大に伴い、プレイヤーから離れていった赤沼氏。またAI時代が到来し、エンジニアとしてのキャリアに対して強い危機感を覚えた背景を明かします。その中で現職である株式会社UPSIDERという新しい挑戦の場にジョインした自身の経験を振り返り、CxOクラスの優秀層を惹きつけるために企業が備えるべき要素を6つのアクションとして提言しました。- CxO経験者によるネクストキャリア選びの軸と決め手の事例（トリビュー・下永田）数々のスタートアップで経営層を歴任した下永田が、次の挑戦でどのように企業選びを行ったか、具体的な軸を紐解きました。また、現職である株式会社トリビューの選考プロセスにおいて決め手となった点や、入社後のオンボーディングの重要性について語りました。

また後半のパネルディスカッションでは、「メッセージのやり取りや面談で『この会社、候補者に対してオープンに情報を開示してくれているな』と感じるポイント」や、「『経営メンバーとの相性』をいつ、どんな方法で見極めているか」「入社を決断させる『最後のひと押し』になった選考中の体験」をテーマとし白熱した議論が行われました。

トリビューは今後も定期的なイベント開催などの企業活動を通じて、プロダクトや採用における業界内の知見を提供してまいります。

■トリビューについて

累計200万ダウンロードを超える、国内最大級の美容医療の口コミ・予約アプリです。美容外科・美容⽪膚科・審美⻭科・婦人科の分野から「口コミ検索」「施術検索」「クリニック検索」「オンライン相談・予約」をアプリ1つで完結することができます。

・トリビュー（Web）：https://tribeau.jp

■株式会社トリビュー

所在地：〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-19-23東邦ビル3階

代表者：代表取締役⽑迪（モウデイ）

設立日：2017年7月26日

事業内容：美容医療の口コミ・予約アプリ『トリビュー』の開発・運営

コーポレートサイト：http://corp.tribeau.jp/

採用サイト：https://corp.tribeau.jp/career/