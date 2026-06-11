HRクラウド株式会社が提供する YouTubeチャンネル「人事の真実」にてサイバーエージェント常務執行役員CHO・曽山哲人氏の特別動画（前後編）を公開

HRクラウド株式会社

採用AIエージェント「採用一括かんりくん」を提供するHRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下 当社）は、当社が運営する人事担当者向けYouTubeチャンネル「人事の真実」にて、株式会社サイバーエージェント常務執行役員CHOの曽山 哲人 氏をお招きした特別インタビュー動画の【前編】【後編】を公開いたしました。

■ 動画視聴URL

前編：こちら(https://www.youtube.com/watch?v=rNw4ghRfKZk&t=5s)

後編：こちら(https://www.youtube.com/watch?v=wKnZbgC6wWU&t=3s)

■ 動画公開の背景

労働人口の減少に伴い、多くの企業が「優秀な人材からの応募が来ない」「内定承諾後に辞退される」「早期離職が防げない」といった採用の壁に直面しています。そこで今回は、従業員数20名の時代から現在に至るまで、21年間にわたりサイバーエージェントの採用と組織づくりを牽引してきた曽山 哲人 氏に特別出演いただき、企業が陥りがちな採用ミスと、その乗り越え方について深掘りしました。

■ 動画の見どころ

【前編】「基準の言語化」～採用ミスの原因は候補者ではなく、自社にある～

前編では、サイバーエージェント設立5年目に起こった「初年度退職率30%」という苦い失敗談が語られます。「優秀だと思い込んで採用した結果、ミスマッチが起きた」という経験から得た教訓として、以下のポイントを解説します。

- 「合わない人を言語化する」： 自社に合う人を探すのではなく、「合わない人を採用しない」仕組みの重要性。- 「ブーメラン思考」： 採用の問題点はすべて「自社の責任（自責）」と捉え、ネガティブな要素を直視し、ポジティブに変換する思考法。

【後編】「脱・感覚人事」～科学的な見極めと、時間を創出するAI・ツール活用～

後編では、面接官の“直感”に頼る「感覚人事」からの脱却と、若手の離職を防ぐための仕組みづくりにフォーカスします。

■ 出演者プロフィール

- 「期待値コントロール」： 採用プロモーションで自社を良く見せすぎることの危険性と、等身大の「真実」を伝えることの誠実さ。- 「AI・ツールの活用による業務削減」： 「忙しすぎて面接の質が担保できない」という現場の疲弊を防ぐため、採用管理システム（ATS）やAIツールに投資し、「人しかできないコア業務」に集中する環境を作ることの重要性。

株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人（そやま てつひと） 氏

サイバーエージェント設立2年目、従業員が20名のときに入社。広告営業の責任者を務めた後、2005年より人事本部長に就任。以来21年間にわたり人事部門を牽引し、現在は正社員8,000名規模の組織において常務執行役員CHOを務める。

■YouTubeチャンネル「人事の真実」について

2026年1月に開設された、HRクラウドが運営する公式YouTubeチャンネルです。

「きれいごとの採用は、もう終わり。」をテーマに、採用現場のリアルな課題、失敗談、そして成功企業の泥臭い裏側（オペレーション）を徹底的に解剖し、人事担当者が明日の実務に活かせる情報を発信しています。

「採用一括かんりくん」について

チャンネル登録はこちら(https://youtube.com/channel/UCn-YNzgHpnn_qyXtdjFGo_w?si=xuvR8GpNaHASpmbP)

「採用一括かんりくん」は、採用プロセスの自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をリードする「採用AIエージェント」です。

AIが採用担当者の最適なパートナーとして、応募者情報の自動一元管理から、LINEを活用した高度なコミュニケーション、そしてデータに基づく戦略的な意思決定まで、採用活動の全フェーズを強力に支援します。

「工数削減」にとどまらず、企業と候補者の幸福なマッチング＝「採用成功」を最大化するプラットフォームとして、現在2,000を超える採用活動を支援しています。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp