パチスロ『十字架3』シミュレーターアプリ、3Dバーチャルホール「スロパチスピリット」で本日配信

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、バーチャルホールアプリ『スロパチスピリット』（以下スロスピ）において、ネット株式会社製のパチスロ『十字架3』のスマートフォンアプリを、本日より配信開始いたしました。

アプリのダウンロードはこちらから

(C)NET CORPORATION

▼GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.ss.net0028

▼AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/id6760689005

NETの大人気シリーズが登場。ジェシカとカリナが交響する時、何かが起こる

ネット株式会社の十字架シリーズ第3章として、かつてホールを賑わせた名機『十字架3』が、3Dバーチャルホール「スロスピ」に登場します。

純増約2.8枚のAT「JKラッシュ」を搭載し、5号機高純増ATタイプでは最高クラスの初当たり確率「1/296（設定1）」を実現。最高クラスの「純増スピード×初当たり確率」が生み出す、圧倒的な期待と興奮が味わえる究極バランススペックをアプリで忠実に再現しました。

本作専用のホールも登場し、3D空間で実機さながらの臨場感をお楽しみいただけます。

※実機を忠実に再現した機種アプリ

『十字架3』配信記念 特別ランキングバトルイベント開催

開催期間： 2026年6月12日(金)16:00～

アプリ配信開始を記念して、『十字架3』のスコアを競うランキングバトルイベントを開催します。

ランキング上位者には、スロスピ内で使えるアイテムや、本タイトルにちなんだ豪華報酬がプレゼントされます。

「スロパチスピリット（スロスピ）」について

「スロスピ」は、パチンコ・パチスロの楽しさに立ち返りつつ、実際のホールの興奮を疑似体験できるバーチャルホールです。3Dモデルで再現されたホールで、最新機種から往年の名機まで、実機シミュレーターをプレイできます。

また、全国約400店舗のパチンコホールにチェックインすると、ゲーム内で使えるレアイテムやお楽しみコレクション機能も搭載。リアルとバーチャルを融合して、パチンコ・パチスロを誰もが楽しめる日常の娯楽にしていくことを応援する新感覚のパチンコ・パチスロアプリです。

[アプリ概要]

タイトル： スロパチスピリット

ジャンル：シミュレーション（カジノ）

パブリッシャー：スピリッジ株式会社（コムシード100％子会社）

プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金型）

アプリストアURL

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spiridge.slospi

iOS https://apps.apple.com/jp/app/id6743778850

公式X：https://x.com/SloSpi777

公式サイト：https://slospr.com/

[ホールアプリ対応機種]

Android OS ver.9.0以上を搭載したAndroid端末

iOS ver. 16.0以上を搭載したiOS端末

※一部の端末を除く。

※タブレット端末は動作保証外となります。

※ホール本体とは別に、機種アプリ個別に推奨端末があります。

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。