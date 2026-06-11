ポールトゥウィン、ソフトウェアテストの国際資格ISTQBのパートナー最高位「Global Partner」を取得～海外14カ国のグループ拠点との連携を一層強化し世界基準のテストサービスを拡充～

ポールトゥウィン株式会社

ポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、国際的なソフトウェアテスト技術者資格認定機関であるISTQB（International Software Testing Qualifications Board）のパートナープログラムにおいて、世界で10社目となる（2026年6月時点、公表情報に基づく）最高位ランク「Global Partner」に認定されたことをお知らせいたします。

「ISTQBパートナープログラム」は、ISTQB認定資格の保有状況(資格の数や難易度に応じたポイント)を基準に、ソフトウェアテストの専門人材育成を通じて、ソフトウェア品質の向上に取り組む企業・団体を認定する制度です。その中でも「Global Partner」は複数の国の拠点でそれぞれ高位の認定を満たすなど厳格な基準をクリアした企業に付与される、最高位の認定ランクです。

ポールトゥウィンは日本において最高ランクの「Platinum Partner」に認定されているほか、当社グループの海外ゲームソリューションブランド「Side」のポルトガル拠点およびインド拠点が「Gold Partner」に認定されています。

国際基準に準拠したサービス品質を支えるグローバル体制

国内事業を担うポールトゥウィン株式会社と、海外事業を担うSideを中心に、当社グループはグローバルなサービス提供体制を構築しています。海外では14カ国17拠点、約2,500名体制でサービスを展開しており、ゲームのデバッグやローカライズ、自社スタジオでの音声収録、グラフィック制作、ゲーム開発支援、カスタマーサポートなど幅広いサービスを提供し、生成AI等の先端技術を用いたQAサービスも展開しております。

各拠点におけるISTQB認定技術者の育成や品質管理プロセスの標準化を進めることで、地域や言語を問わず高品質なサービス提供を実現しています。

ISTQB「Global Partner」認定による提供価値の強化

「Global Partner」の認定を通じて、ポールトゥウィンは以下の取り組みをさらに推進してまいります。

国際基準に基づく高品質なテストサービスの提供

ISTQBの知見を活用した品質保証プロセスにより、開発初期段階から品質課題の可視化とリスク低減を支援します。

グローバル品質保証体制の強化

国内外の拠点連携を通じ、多言語・多地域に対応した品質保証サービスを提供します。

高度人材育成の継続

ISTQB資格取得支援や教育プログラム拡充を通じ、品質領域の専門人材育成を推進します。

幅広い業界への品質支援拡大

ゲーム業界に加え、エンタープライズ、EC、Fintech、IoT、AI関連サービスなど、多様な領域で品質向上に貢献します。

今後もポールトゥウィングループは、国際基準に基づく品質保証サービスの提供を通じて、お客様のサービス品質向上とグローバル展開を支援してまいります。

ISTQBについて

ISTQB(R)（International Software Testing Qualifications Board）は、ソフトウェアテスト技術者資格認定を国際的に運営する非営利組織です。世界各国でソフトウェアテスト技術の標準化と品質向上を推進しています。

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。ソフトウェアテストや品質コンサルティングによって数々の不具合解消に貢献してきた「クアーズ」、そしてEコマースの不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」とともに、それぞれの強みを結集し、テスト・品質保証から不正対策、運用サポートまでを幅広くカバーする包括的なサービス体制へと広がりました。これまで培ってきた知識やノウハウ、多彩な人材を活かし、世の中のサービスやプロダクトの品質と価値の向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト・カスタマーサポート

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当 MAIL：pr@ptw.inc