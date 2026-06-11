『カフェ・ベローチェ』 新橋エリアに新店舗！オフィス街と商業エリアをつなぐ新拠点として誕生6月18日（木）オープン

C-United株式会社

コロワイドグループのC-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹）は、『カフェ・ベローチェ』の新店舗「新橋駅銀座口店」を、2026年6月18日（木）にオープンいたします。

本店舗は、新橋のオフィス街と銀座の商業エリアが交差する立地にあり、近隣で働く方々をはじめ、お買い物や観光で訪れる方、訪日外国人旅行者など、幅広いお客様にご利用いただけます。

店内は、コンセントを備えた一人席を多く設けるとともに、Wi-Fi環境を整え、仕事や勉強にも快適にご利用いただける空間をご用意いたしました。また、お一人でのご利用から複数名でのご来店まで快適にお過ごしいただけるよう、レイアウト変更が可能な席を設けるなど、多様な利用シーンに対応できる店舗づくりに取り組んでいます。

さらに、焼きたてのサンドやパスタなどのフードメニューに加え、長年ご好評をいただいているコーヒーゼリーをはじめとしたスイーツメニューも取り揃えています。通勤前のひとときやお買い物の合間の休憩など、日常の場面で気軽にご利用いただけます。

■出店の背景

新橋・虎ノ門エリアでは、これまで主にビジネスパーソンの利用が多いエリアを中心に店舗を展開してきました。一方で今回の出店地は、新橋のオフィス街と銀座の商業エリアが交差する特徴的な環境にあり、ビジネスパーソンに加えお買い物や観光で訪れる方、訪日外国人旅行者など、より幅広いお客様との接点を創出できるエリアとして位置付けています。この特性を踏まえ、既存商圏の拡大とブランド認知の向上を目的に出店を決定しました。

『カフェ・ベローチェ』は今後も、地域や立地特性に合わせた店舗づくりを通じて、お客様の日常に寄り添う空間を提供してまいります。そして、ブランドコンセプトである“気づいたら、いつもここ。”のもと、生活の一部のように親しまれるカフェを目指してまいります。

▪「カフェ・ベローチェ 新橋駅銀座口店」詳細

オープン日 ：2026年6月18日（木）

住所 ：東京都港区新橋1-9-5 KDX新橋駅前ビル１F

電話番号 ：03-6263-8480

営業時間 ：平日6時45分～21時、土曜日8時～20時、日曜日8時～19時

席数 ：85席（68卓）

アクセス ：ＪＲ山手線・東海道本線 新橋駅 徒歩1分

東京メトロ銀座線 新橋駅 徒歩1分

都営浅草線 新橋駅 徒歩1分

店舗情報 ：https://c-united.co.jp/store/detail/000442/

▪主な商品情報

ブレンドコーヒー ブラジル、コロンビア、グアテマラ豆などをバランスよく配合し、酸味を和らげ、柔らかな苦味とコクが感じられる飲み口に仕上げています。コーヒーフロート 厳選したアラビカ豆を100％使用した、クリアで香り高いアイスコーヒーにソフトクリームがたっぷりのっています。サンドイッチ 店内でカットしたふわふわのパンに、厳選した素材を挟み、お店でひとつひとつ丁寧におつくりしています。王道ナポリタン 香ばしく炒めた濃厚な旨みのトマトケチャップに、ジューシーな粗挽きソーセージと彩り豊かなピーマンを合わせました。

【カフェ・ベローチェについて】

イタリア語で「迅速」を意味する「ベローチェ」。1986年にセルフサービス型（*1）のコーヒーショップとして、代々木に第 1 号店をオープンし、全国に174店舗（*2）を展開。今年でブランド誕生40周年を迎えます。

“気づいたら、いつもここ。”をコンセプトに掲げ、移動中に気軽に立ち寄るといい場所、生活の一部のような場所である「ファーストプレイス」を追求。毎日を忙しく過ごす皆さまに、少しでもくつろぎのひとときを提供するため、スピーディーな商品提供と丁寧な接客を大切にしています。2024年6月には、前身である「珈琲館シャノアール」の象徴である黒ねこのシンボルを取り入れたブランドロゴへ刷新し、長い歴史を受け継ぎながら新たな挑戦を続けています。

*1 お客さまがレジで注文を行い、ご自身で頼んだものを受け取って席まで運ぶスタイルのこと

*2 2026年5月末時点

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

カフェ・ベローチェ公式オンラインストア：https://www.onlinestore-c-united.com/

カフェ・ベローチェ公式サイト : https://c-united.co.jp/veloce/

【C-Unitedについて】

“珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること”という経営理念の下、珈琲館、カフェ・ベローチェ、カフェ・ド・クリエなどを中心に、お客さまの日常に寄り添える様々なスタイルのカフェブランドを運営しています。C-United全体で、全国に8ブランド568 店舗（*3）を展開しています。

*3 2026年5月末時点

商号 ：C-United株式会社

代表者 ：代表取締役社長 友成 勇樹

所在地 ：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号 KDX芝大門ビル1F・9F

事業内容 ：カフェチェーンの経営（直営店及びフランチャイズ店舗）、物販事業、食材卸売事業

従業員数 ：11,406名（うち社員数938名、2026年3月末現在）

展開ブランド : カフェ・ベローチェ、THE SMOKIST COFFEE、CAFE DI ESPRESSO珈琲館

珈琲館、珈琲館 蔵、カフェ・ド・クリエ、カフェ・ド・クリエ ホピタル

メゾン・ド・ヴェール

コーポレートサイト : https://c-united.co.jp

【グループ概要】

■社名: 株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE Co.,LTD.）

■本社所在地：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー 12F

■事業内容: 1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

■設立: 1963年4月

■資本金：438億14百万円

■店舗数：2,633店舗（2026年3月末時点）

■ホームページ：https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります。