【ハンドボール】第30回IHF男子ハンドボール世界選手権　予選ラウンド組み合わせ決定のお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会

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2027年1月13日から31日にかけて、ドイツで開催される第30回IHF男子ハンドボール世界選手権の組み合わせ抽選会が現地時間6月10日にドイツで行われ、予選ラウンドの組み合わせが決定しました。



トニー・ジェローナ監督率いる男子日本代表「彗星JAPAN」（前回28位）は、グループHに入り、前回9位のアイスランド、同15位の北マケドニア、同29位のバーレーンとメインラウンド進出をかけて戦います。



男子ハンドボール世界選手権は、2年に一度、32チームが出場して世界一を決める大会で、日本は2大会連続17回目の出場となります。



トニー・ジェローナ監督

「抽選の結果、我々はヨーロッパの強豪、アジア王者と同組の、非常に競争の激しいグループに入りました。



3つのメインラウンド進出枠を巡る熾烈な戦いとなりますが、現在のチームの成長は順調です。

前回大会の悔しさをバネに、全員がパフォーマンス向上へ高いモチベーションを持っています。



世界選手権に先立ち、9月に控えているアジア競技大会も、絶好の成長の機会となるでしょう。さらなる前進と最高の結果を掴むため、ファンの皆さん、ぜひ会場で熱い応援をお願いします！」



【予選ラウンド組み合わせ】※詳細な試合日程は後日決定

・グループA ドイツ、セルビア、チュニジア、ウルグアイ

・グループB エジプト、イタリア、カーボベルデ、サウジアラビア

・グループC クロアチア、スペイン、チリ、トルコ

・グループD アルゼンチン、フランス、ブラジル、クウェート

・グループE スウェーデン、ノルウェー、ギリシャ、カタール

・グループF ポルトガル、フェロー諸島、ポーランド、アルジェリア

・グループG デンマーク、スロベニア、アメリカ、アンゴラ

・グループH アイスランド、北マケドニア、バーレーン、日本

大会概要

【大会名】

第30回IHF男子ハンドボール世界選手権

【日程】

2027年1月13日（水）～1月31日（日）

【開催地】

ドイツ

男子日本代表「彗星JAPAN」の詳細はこちら(https://handball.or.jp/nationalteam/men.html)