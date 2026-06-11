NPO法人エティック、長野市と連携協定を締結。副業・外部人材を市内企業に呼び込み地域経済の成長と起業家育成を促進

NPO法人ETIC.

NPO法人ETIC.（エティック、東京都渋谷区）は、令和8年（2026年）5月21日、長野市役所にて長野市（市長：荻原健司）と連携協定を締結しました。本協定は、都市部の外部人材を長野市に呼び込み、市内企業と新たな関係性を構築することで、地域経済の成長を促進することを目的としています。

本協定締結の背景には、長野市とETIC.が2021年度から共同で展開してきたプログラム「NAGA KNOCK!（ナガノック）」の実績があります。都市部で経験を積んだ20代から50代の外部人材が、半年間「副業」として地域企業の新規事業に関わり、同時に参加者自身の起業も見据えるという実践的なモデルは、長野市が全国初の事例です。これまでに約50社、約80名が参画し、過去5年間で12名が長野県への移住や二拠点生活を開始、11名が起業を果たすなど、関係人口の拡大や事業創出において大きな成果を上げてきました。 今回の連携協定は、これらの実績をさらに発展させ、長野市および北信エリアを「地域で挑戦したい」「地域で起業したい」と思う人たちの確固たる土壌としていくことを目的としています。今後は地域の企業や現地コーディネーターが主体となり、自主的かつ継続的に事業が育っていく仕組みへの移行を目指します。

NAGA KNOCK!についてはこちら

https://nagaknock.etic.or.jp/

〇実施概要

■協定締結の概要

以下の通り、締結式を行いました。

・締結日：令和8年5月21日（木）午前9時から

・場所：長野市役所 第一庁舎5階 市長応接室

・締結者：長野市長 荻原 健司、特定非営利活動法人エティック 理事 小泉 愛子 ほか

■連携・協力事項

両者は相互の連携のもと、以下の事項について協力して取り組みます。

(1) 起業志向等の都市部人材と市内企業との関係性構築に関すること。

(2) 起業家ロールモデルの創出に関すること。

(3) 関係人口の創出に関すること。

(4) 地域経済の振興に資する取組に関すること。

(5) その他本協定の目的を達成するために必要な事項に関すること。

〇NPO法人ETIC.理事・小泉愛子のコメント

これまで地域経営者の方々からは「通常の採用活動では出会えない都市部人材と事業づくりに取り組める」との声を多くいただいており、参加する都市部人材側からも「熱い思いを持った経営者と新規事業に関わりたい」というニーズが寄せられています。人材や経営者同士の横のつながりも生まれており、そこから新たな協業の種も芽吹き始めています。長野市経済産業振興部イノベーション推進課とも連携し、共創の輪をさらに広げてまいります。

■NPO法人ETIC. について

Move Forward. ETIC.

行動を起こす人に伴走し、つなぎ、ともに「あたらしい社会」をつくる。

1993年創業、2000年にNPO法人化、2017年に認定NPO法人取得。起業家育成、企業や自治体などの異なるセクター間の共創コーディネート、コーディネーター育成に取り組んでいます。手がけてきた実践型インターンシップや起業支援プログラムに約19,000名が参加し、約2,200名が起業しました。 2021年には「一人ひとりの起業家精神が発揮され、共創が生まれる組織」を目指し、ピラミッド型から自律分散型の組織体制（ティール組織）へと転換。そのため、一般的な組織のような代表者は置いていません。

https://etic.or.jp/