【東京グレートベアーズ】黒川竜星選手 選手契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、黒川竜星選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■黒川 竜星（くろかわ・りゅうせい）選手プロフィール

【ポジション】セッター

【 生年月日 】2002年5月31日（24歳）

【 出 身 】広島県東広島市

【身長／体重】177cm／74kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】崇徳高校→大阪産業大学→東京グレートベアーズ→フラーゴラッド鹿児島（レンタル移籍）→東京グレートベアーズ

【背番号】31

■黒川 竜星 選手コメント

昨シーズンはたくさんのご声援ありがとうございました。今シーズンはさらに成長した姿を見せられるよう、結果にこだわりながら日々努力していきます！

チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/