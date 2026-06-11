K-POP総合デパート「D′PARTMENT」にて、ALPHA DRIVE ONEの期間限定ミニポップアップイベント『ALPHA DRIVE ONE D′ICON MINI POP-UP』開催決定

株式会社BookLive

株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、常設のK-POPストアとしては世界初となるK-POP総合デパート「D'PARTMENT（ディパートメント）」にて、2026年6月19日（金）より、期間限定ミニポップアップイベント『ALPHA DRIVE ONE D'ICON MINI POP-UP』を開催することをお知らせいたします。

■『ALPHA DRIVE ONE D'ICON MINI POP-UP』について

『ALPHA DRIVE ONE D'ICON MINI POP-UP』は、K-POP界の新星として新人離れした存在感を放つALPHA DRIVE ONEの写真集『D'ICON VOLUME N°33 ALPHA DRIVE ONE』の魅力を体感いただける、期間限定のミニポップアップイベントです。

さらに、D'PARTMENT限定のALPHA DRIVE ONEオリジナルグッズも販売いたします。ここでしか手に入らない特別なアイテムを取り揃え、作品の余韻をより一層お楽しみいただける機会となっております。

■『ALPHA DRIVE ONE D'ICON MINI POP-UP』限定グッズ

■D'ICON MINI EDITION ALPHA DRIVE ONE

大好評を博した写真集『D'ICON Nº33 ALPHA DRIVE ONE』のビジュアルを使用した、メンバー別の豪華グッズセットも登場いたします。

本商品は、未公開セルフィーを含むフォトカードセットをはじめ、カードポーチやデコステッカーなどを収めた特別仕様のコレクションアイテムです。メンバーの繊細な表情や印象的なカットが収録され、写真集とはまた異なる魅力を身近に感じていただけます。ALPHA DRIVE ONEの魅力を詰め込んだスペシャルBOXを、ぜひこの機会にお楽しみください。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※表示価格は税込金額となります。

※商品は販売状況により、お一人様あたりの購入点数を制限させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

【『ALPHA DRIVE ONE D'ICON MINI POP-UP』限定購入特典】

全グッズ対象でペンライトアクセサリーをプレゼント！

D'PARTMENTにて6,000円（税込）以上ご購入ごとにペンライトアクセサリー（全14種）1枚をランダムでプレゼントいたします。

※特典は12,000円（税込）以上ご購入の場合2枚、以上同率適用となります。

※1会計でのご購入金額が対象となります。複数回にわたるご購入金額の合算はできません。

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典はランダムでのお渡しとなり、返品・交換はできかねますので、あらかじめご了承ください。

■開催概要

・開催期間：2026年6月19日（金）～6月30日（火）

・営業時間：11:00～20:00 ※営業時間は変更になる場合があります。

・開催場所：「D'PARTMENT」（ディパートメント）

（東京都渋谷区神宮前6-31-21 東急プラザ原宿「ハラカド」4F）

・入場料：無料

・特設サイト：https://d-dpartment.com/pages/event-26ald1mpobpixup91z

※混雑緩和のため、≪2026年6月19日（金）～6月21日（日）≫間のD'PARTMENTの入場につきましては、入場整理券の[先着受付]を行います。詳細は以下URLよりご確認ください。

・https://d-dpartment.com/blogs/news/wqa2lpahdnurd1cppnyutk

※6月22日（月）以降の入場につきましては[フリー入場]を予定しております。

■ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）について

2025年7月に放送開始した韓国の大人気グローバルオーディション番組「BOYS II PLANET」から誕生した実力派ボーイズグループ「ALPHA DRIVE ONE」。2025年12月には先行公開シングル『FORMULA』をリリースし、デビュー前から大きな注目を集め、2026年1月に1stミニアルバム『EUPHORIA』で待望のデビューを迎えました。

グループ名の「ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）」は、「必ず最高になる」という目標を意味するALPHA、情熱と推進力を象徴するDRIVEを持つ、ひとつの公式チーム＝ONEというメッセージが込められています。ひとつの運命（One Destiny）から始まった成長と飛躍の旅を通して、世界を舞台に歩みを進める彼らはグローバルアーティストとしての地位を着実に広げています。K-POP界の新星として疾走感あふれるパフォーマンスで世界へと躍進し、新人離れした存在感を放つ「ALPHA DRIVE ONE」。今後のさらなる飛躍に大きな期待が寄せられています。

■写真集『D'ICON VOLUME N°33 ALPHA DRIVE ONE』について

本作は、K-POP界の新星「ALPHA DRIVE ONE」の今を余すことなく記録した一冊です。

移りゆくシーンの中で多彩な表情を見せる「ALPHA DRIVE ONE」の姿を細部に至るまで収めた2タイプの写真集をお楽しみいただけます。

さらに、店頭で販売する『D'ICON VOLUME N°33 ALPHA DRIVE ONE』には、日本公式ストアD'PARTMENT購入者限定で、写真集未収録の未公開カットを使用した特別仕様のクリアフォトカードも付属いたします。

※本商品はD'PARTMENT ONLINE STOREにて、受注予約受付しておりました『D'ICON VOLUME N°33 ALPHA DRIVE ONE』と同一の商品となります。

※商品詳細はプレスリリースをご参照ください：https://www.booklive.co.jp/topics/18657

※『D'ICON VOLUME N°33 ALPHA DRIVE ONE』は数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。あらかじめご了承ください。

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■K-POP総合デパート「D'PARTMENT（ディパートメント）」について

世界初となるD'ICON公式のK-POP総合デパート。2025年6月に東急プラザ原宿「ハラカド」4Fにオープン。「D'PARTMENT」でしか買えないK-POPアーティストの限定グッズの販売やアーティストの特設展示をお楽しみいただけます。

公式サイト ： https://www.d-dpartment.com/

公式X ： https://x.com/d_dpartment

公式Instagram ： https://www.instagram.com/d_dpartment

当社は今後も、「D'PARTMENT」を通して、人々の心を豊かにする感動的なコンテンツの創出を実現し、グローバル・デジタル・エンターテインメントカンパニーへの飛躍を目指してまいります。

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

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