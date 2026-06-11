PlayStation、Nintendo Switch(TM)ダウンロード版セール開催！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成、以下:エディア）は、2026年6月10日（水）よりPlayStation StoreでPlayStationダウンロード版タイトルのセールを開始、また本日2026年6月11日（木）よりニンテンドーeショップでSwitchダウンロード版タイトルのセールを開始したことをお知らせいたします。

期間中は、Nintendo Switch及びPlayStationのソフトを特別価格にて販売いたします。

この機会に、DLCが予約受付中の『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』や続編が予約受付中の『あやかしごはん ～おおもりっ！～ for S』といったアドベンチャータイトル、『コズミック・ファンタジー』シリーズや『天使の詩』シリーズといったRPGタイトルを是非お楽しみください！

■セール概要

ニンテンドーeショップ(https://store-jp.nintendo.com/list/software?manufacturerName=%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2&isSale=true&page=1)



▼ニンテンドーeショップセール期間

2026年6月11日（木）～2026年7月1日（水）

※開催期間及び内容は予告無く変更、又は中止する場合がございますので、予めご了承ください。

▼セール対象タイトル

『あやかしごはん ～おおもりっ！～ for S』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000090850)

販売価格から31％オフ 8,580円（税込）→ 5,920円（税込）

『Blackish House sideA→ -Retour-』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000095793)

販売価格から25％オフ 8,580円（税込）→ 6,435円（税込）

『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103120)

販売価格から20％オフ 8,580円（税込）→ 6,864円（税込）

『コズミック・ファンタジーCOLLECTION』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000056303)

販売価格から54％オフ 7,480円（税込）→ 3,440円（税込）

『コズミック・ファンタジーCOLLECTION2』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000072304)

販売価格から54％オフ 8,580円（税込）→ 3,946円（税込）

『天使の詩COLLECTION』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000081697)

販売価格から53％オフ 5,280円（税込）→ 2,481円（税込）

『天使の詩～白き翼の祈り～』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097284)

販売価格から54％オフ 4,290円（税込）→ 1,973円（税込）

『テレネットRPGコレクション』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000031985)

販売価格から34％オフ 7,480円（税込）→ 4,936円（税込）

『テレネットふくぶくろ』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106651)

販売価格から31％オフ 8,580円（税込）→ 5,920円（税込）

『斬コレクション』(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000035082)

販売価格から20％オフ 7,480円（税込）→ 5,984円（税込）

■セール概要

PlayStation Store

▼PlayStation Storeセール期間

2026年6月10日（水）～2026年７月1日（水）

※開催期間及び内容は予告無く変更又は中止する場合がございますので、予めご了承ください。

▼セール対象タイトル：PlayStation(R)4、PlayStation(R)5

『アーネスト・エバンスCOLLECTION』(https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP7745-PPSA32509_00-0988817003251023)

販売価格から20％オフ 7,480円（税込）→ 5,984円（税込）

著作権表記：

『ハンサムロンダリング -the mystic lover-』

(C)EDIA / TEAM Entertainment

『あやかしごはん ～おおもりっ！～ for S』

(C)arithmetic / (C)EDIA

『Blackish House sideA→ -Retour-』

(C)arithmetic / (C)EDIA

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