俳優・佐藤友祐のオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月11日（木）に、佐藤友祐のオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://sato-yusuke.com(https://sato-yusuke.com)）を公開しました。

佐藤友祐（さとう ゆうすけ）は、1996年生まれ、北海道出身の俳優です。

「avex audition MAX 2013」でアクター部門グランプリを受賞し、ダンス＆ボーカルグループ「lol」のメンバーとして活動を開始。デビュー当初から高い表現力で注目を集めました。

グループ卒業後は俳優業を中心に活動の幅を広げ、舞台『サザエさん』では磯野カツオ役を好演。そのほかドラマ、ショートドラマ、舞台作品など幅広いジャンルで存在感を発揮しています。現在、放送中のドラマ『フェイクファクトリップス』ではW主演を務めるなど、今後さらなる活躍が期待されています。

今回オープンしたのは、佐藤友祐のオフィシャルサイトおよびファンクラブです。

当サイトでは、佐藤友祐に関する最新情報はもちろん、会員限定動画や本人も参加するチャットなど、ここでしか楽しめないコンテンツを多数ご用意しています。さらに、“佐藤友祐の人生にBETしてほしい”という想いを込め、カジノをコンセプトにしたデザインにもご注目ください。

サイトの詳細は以下よりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

佐藤友祐 OFFICIAL SITE

■URL

https://sato-yusuke.com

■会費

GUESTコース：月額 550円（税込）

THE OWNER'Sコース：月額 990円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」 をご利用いただけます。

■サイトコンテンツ

NEWS／PROFILE／SCHEDULE／SHOP

■ファンクラブコンテンツ

VLOG／RADIO／GALLERY／GAME／STREAMING／CHAT／BIRTHDAY MAIL／デジタル会員証

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。