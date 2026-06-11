『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』とZOZOTOWNがコラボレーション！人気イラストレーターの描き起こしイラストを使用した限定アイテムを6月11日より販売

株式会社ZOZO

『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを、6月11日（木）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。

今回は、イラストレーターの村カルキ氏（@murakaruki(https://x.com/murakaruki)）がオリジナル衣装で描き起こした、日向創・狛枝凪斗・左右田和一・七海千秋・罪木蜜柑・澪田唯吹のイラストを使用したTシャツやグッズセットのほか、同衣装をリアルクローズとして再現（※）したカーディガンやフーディなどのファッションアイテムを加えた全11型のアイテムを販売します。

（※）描き起こしイラスト内の衣装と実際の商品は、一部デザインが異なる部分がございます。

・受注販売期間：2026年6月11日（木）正午 ～ 2026年7月10日（金）正午

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2373130

※6月11日（木）正午より商品公開

・お届け時期：2026年11月中旬予定

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

カーディガン（日向創）：16,720円（税込）

アノラックパーカー（狛枝凪斗）：15,400円（税込）

クロップドフーディ（左右田和一）：16,720円（税込）

スタッズラインショートスウェット（リボン付き）（七海千秋）：11,000円（税込）

ソックス（罪木蜜柑）：2,750円（税込）

ポケットTシャツ（澪田唯吹）：7,810円（税込）

Tシャツ（6種展開）：6,820円（税込）※画像は「日向創」ver.

グッズセット（6種展開）：3,300円（税込）※画像は「狛枝凪斗」ver.

＜「ダンガンロンパ」シリーズ＞

全世界シリーズ累計出荷本数1,000万本を突破！学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく“ハイスピード推理アクション”。これまでにナンバリング3作品、外伝1作品、スピンオフ1作品を展開し、ゲームのみならずテレビアニメ・コミック・小説・舞台など、多方面へと広がり続けている。そしてシリーズは2025年に15周年を迎え、2026年には最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』が登場。シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２』をベースにした新シナリオに加え、原作シナリオも現行機向けに再構築して収録し、2本分の本編を1タイトルにまとめて発売される。

・ダンガンロンパポータルサイト：https://www.danganronpa.com/

・『スーパーダンガンロンパ２×２』公式サイト：https://www.danganronpa.com/2x2/

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