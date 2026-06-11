『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』とZOZOTOWNがコラボレーション！人気イラストレーターの描き起こしイラストを使用した限定アイテムを6月11日より販売
『スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園』とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムを、6月11日（木）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。
今回は、イラストレーターの村カルキ氏（@murakaruki(https://x.com/murakaruki)）がオリジナル衣装で描き起こした、日向創・狛枝凪斗・左右田和一・七海千秋・罪木蜜柑・澪田唯吹のイラストを使用したTシャツやグッズセットのほか、同衣装をリアルクローズとして再現（※）したカーディガンやフーディなどのファッションアイテムを加えた全11型のアイテムを販売します。
（※）描き起こしイラスト内の衣装と実際の商品は、一部デザインが異なる部分がございます。
・受注販売期間：2026年6月11日（木）正午 ～ 2026年7月10日（金）正午
※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。
・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2373130
※6月11日（木）正午より商品公開
・お届け時期：2026年11月中旬予定
＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞
（左上から）
カーディガン（日向創）：16,720円（税込）
アノラックパーカー（狛枝凪斗）：15,400円（税込）
クロップドフーディ（左右田和一）：16,720円（税込）
スタッズラインショートスウェット（リボン付き）（七海千秋）：11,000円（税込）
ソックス（罪木蜜柑）：2,750円（税込）
ポケットTシャツ（澪田唯吹）：7,810円（税込）
Tシャツ（6種展開）：6,820円（税込）※画像は「日向創」ver.
グッズセット（6種展開）：3,300円（税込）※画像は「狛枝凪斗」ver.
＜「ダンガンロンパ」シリーズ＞
全世界シリーズ累計出荷本数1,000万本を突破！学級裁判で相手の矛盾を論破し、殺人事件の犯人を暴いていく“ハイスピード推理アクション”。これまでにナンバリング3作品、外伝1作品、スピンオフ1作品を展開し、ゲームのみならずテレビアニメ・コミック・小説・舞台など、多方面へと広がり続けている。そしてシリーズは2025年に15周年を迎え、2026年には最新作『スーパーダンガンロンパ２×２』が登場。シリーズ第2作『スーパーダンガンロンパ２』をベースにした新シナリオに加え、原作シナリオも現行機向けに再構築して収録し、2本分の本編を1タイトルにまとめて発売される。
・ダンガンロンパポータルサイト：https://www.danganronpa.com/
・『スーパーダンガンロンパ２×２』公式サイト：https://www.danganronpa.com/2x2/
(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.