「金魚の参道」が第1位に！！ 満足度アンケートでは90％以上が「満足」と回答！

アートアクアリウム製作委員会

アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）は、ご来館いただいたお客様にお気に入りの作品アンケートを行っております。その結果2026年2月27日～6月3日の来館者アンケートにおいて、ついに「金魚の参道」が第1位になりました！これまで1位をキープしていた「新金魚品評」を僅差で抜いての堂々の1位獲得です！

●堂々の1位を獲得した「金魚の参道」

「金魚の参道」は、昨年2025年の夏の企画展にて、初公開をした作品です。金魚が泳ぐ水槽で参道を表現し、光・音・香が融合するインスタレーション作品として神秘的な空間を演出しました。列柱の水槽群が連なる光景は、まるで別世界への入口のよう。その先へと続く、幻想的な空間へと皆様を誘います。

【お客様アンケート回答】

・金魚と花と色のバランスがよく、華やかでありながらも儚さや繊細さがあって、とてもよかったです

・とてもカラフルで短い間隔で演出されるので、撮影タイミングを逃すこともほとんどなく

満足できました

・異世界に迷い込んだような不思議空間を体感出来て良かったです

・綺麗な色彩の中でとても癒された時間になりました

・千本鳥居の様な空間が奥まで続いていく感覚がとても不思議で引き込まれました

●僅差で2位の「新金魚品評」

「新金魚品評」は惜しくも僅差で2位にはなりましたが、その人気は健在です！四角形の水槽の中を優雅に泳ぐ金魚を、日本伝統の「上見」という金魚鑑賞方法で見られる本作品。金魚そのものを見ていただくことはもちろん、揺らめく影と共に鑑賞することで、より全体的な「美」を鑑賞することができます。24個ある水槽には、それぞれ違った金魚が泳いでおり、その中には島根の天然記念物の「南京」や、当館のロゴのモデルになった「土佐金」などもおり、様々な種類の金魚をご覧いただけます。ぜひお気に入りの1匹を探してください。

※時期によって金魚の入れ替えがある場合がございます

【お客様のアンケート回答】

・知らない金魚がたくさんいて、綺麗でずっと見ていられる

・水の反射での見え方や、金魚のヒレの動きなど、絵画にはない、瞬間の美しさがあって

見応えがありました

・金魚にあんなに沢山の種類がある事を知れました 花房(ポンポン)が可愛かったです

・子供の目線でも見やすい！

●満足度アンケートでは、90％以上のお客様が「非常に満足」「満足」と回答！

また、当館のご満足度とおすすめ度についてのアンケート結果では、90％以上のお客様が、「非常に満足したので、是非お勧めしたい」「満足したので、お勧めしたい」とご回答いただきました！これまでにご来館いただいた方も、これから初めての方も、日常から一歩離れて、金魚と光と音と香りの世界でのひと時を過ごしにぜひご来館ください。

【アンケート対象期間】2026年2月27日～6月3日

【回答人数】983名（ご協力ありがとうございました！）

【調査方法】ご来館者様WEB回答

■お得な「イブニングチケット」を販売中！

6月10日(水)、11日(木)、12日(金)、17日(水)、18日(木)、19日(金)の6日間、17時30分～18時30分の入場限定、お得な「イブニングチケット」【2,200円/名】を販売中！開館時間も19:30まで延長します！（最終入場18:30）

仕事を一日頑張った自分へのご褒美や、お出かけの最後のほっと一息に。

華麗に舞い泳ぐ金魚が映し出す、その瞬間にしか見られないアート。お気に入りの金魚を見つけ優雅な姿に見入るとき、喧噪を忘れて頭と心がほぐれる。そんなひと時を過ごしに来ませんか。癒しと凉を感じるアートアクアリウム美術館へぜひお越しください。

■初夏の企画展「藤と紫陽花 初夏きんぎょ」6月21日まで！

今年は、花と緑のプロ・日比谷花壇が手掛ける“紫陽花”エリアが登場。

合わせ鏡により水槽が立ち並ぶ空間が無限に広がる“金魚の回廊”に、色とりどりの紫陽花が咲き誇ります。初夏を思わせるライティングにより空間は様々な彩りに変化し、その中を金魚が優美に舞い泳ぎます。

初夏の訪れを五感で感じられるアートアクアリウム美術館の初夏企画展。

皆様のご来館をお待ちしております。

初夏の企画展「藤と紫陽花 初夏きんぎょ2026～五感ほどける銀座のひととき～」

会期：4月24日(金)～6月21日(日)

施設概要

施設名称 アートアクアリウム美術館 GINZA

（英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）

入場料 WEBチケット（公式サイト） 2,500円 https://ticket.artaquarium.jp/

当日券 2,700円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）

所在地 銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）

アクセス 東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分

都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分

JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分

営業時間 10：00～19：00（変更になる場合がございます）最終入場受付 18：00

休館日 銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で

休館の場合がございます。詳しくは公式サイトをご確認ください）

公式HP http://artaquarium.jp/

公式SNS Instagram https://www.instagram.com/artaquarium_museum_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@artaquarium_tm_official

Facebook https://www.facebook.com/artaquariumofficial

X https://twitter.com/artaquarium_jp

ご注意事項 ベビーカーの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。

お荷物用のロッカーはございません。

主催 株式会社Kiranah Resort

企画・制作 株式会社Amuseum Parks

運営 株式会社Amuseum Parks

協力 株式会社三越伊勢丹 銀座三越