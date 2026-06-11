agefarre 15周年は原点であるクラブに回帰!! agefarre 2026 - ageHa×velfarre 15th Anniversary CLUB EDITION - 開催決定!!

株式会社アゲハプロダクションズ

agefarre 15周年は原点であるクラブに回帰!! BACK TO CLUB PARTY!!

ホームベニューageHaのクロージングを経て、お台場にて2022年から続けていたモンスターパーティー"agefarre = アゲファーレ"が、国内最大クラブ ZEROTOKYOで開催!!

なんとデイタイムの「ZEPP SHINJUKU&東急歌舞伎町タワーフロントエリア」もジャックしロングパーティー敢行 !!

2006年に幕を閉じた伝説的スーパークラブ・velfarre(ヴェルファーレ)と、2022年に新木場での活動を終了した日本を代表するクラブブランド・ageHaがコラボしスペシャルゲストと歴戦のレジデントDJ達と共に盤石のラインナップで臨む一年に一度の祭典!!

過去14回のクラブパーティーとフェスティバルで圧倒的な盛り上がりと多幸感に満ち溢れた空間で大好評を博したagefarre、今年は会場をリニューアルしまた新たな伝説を創り出す!!

■ZEROTOKYO(Zepp Shinjuku)

第一部はagefarreオールスターズが各フロアにラインナップ!!

第二部はレジェンドアーティストを招聘してのクラブタイム!!

■東急歌舞伎町タワーフロントエリア(TOKYU KABUKICHO TOWER FRONT AREA)

チケット購入者専用エリアと入場無料エリアに分かれます。

同時にどなたでもご入場可能なフードフェスも開催!!

ZEROTOKYOの最強のスペックでのagefarreという初の融合をご期待ください!!

壮大なスケールと唯一無二の一体感でお台場に新たな次元を切り開く、伝説的パーティーの進化を見逃すな!!

agefarre

https://www.instagram.com/agefarre/

https://agefarre.com

■DETAIL

2026年10月11日(日)

OPEN PART.1 3PM / PART 2. 11PM

TITLE : agefarre 2026 - 15th Anniversary CLUB EDITION -

VENUE : ZEROTOKYO&TOKYU KABUKICHO TOWER FRONT AREA

TICKET : 【1 DAY TICKET / 通しチケット】

SUPER EARLY BIRD / 超早割 : \4500 <6月13日(土) 12:00->

EARLY BIRD / 早割 : \5500 <6月20日(土) 12:00->

DELUXE TICKET EARLY BIRD : \9500 (EXCLUSIVE AREA ACCESS) <6月20日(土) 12:00->



【PART.2 - CLUB TIME TICKET】

EARLY BIRD / 早割 : COMING SOON

DELUXE TICKET : COMING SOON



※再入場可能 (Re-Entry available) : +1,000円



DELUXE TICKET：

[ 優先入場 / Z HALL最前エリア / B3 Z LOUNGE入場可能&専用バー&専用トイレ / 再入場無料 ]



※混雑時に入店規制や、メインホールへの入場規制を行う場合がございます。

FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。

【NOTICE】

■ DOOR POLICY

20歳未満の方のご入場は一切お断りさせて頂きます。

入場の際全ての方にIDチェックをさせて頂きますので、

顔写真付きの身分証明書（生年月日記載）をお持ち下さい（コピー不可）。

ご本人様と確認出来ない場合にはご入場をお断りする場合がございます。

当フェスでは、暴力団、その他反社会的団体構成員・関係者、泥酔者、

並びに当フェス、ZEROTOKYOの雰囲気にそぐわないお客様は ご入場をお断りする場合がございます。



■ チケットに関して

各種チケットは1枚につき1名様1回限り有効です。

チケット購入手数料が発生いたします。

チケットの譲渡・転売は固くお断りします。

中止以外でのイベント内容および出演者の変更等によるチケット返金対応はございませんのであらかじめご了承ください。

チケットお申し込みの際に頂いたお客様の情報は全て主催者に帰属致します。

本公演は雨天決行です。台風など荒天の場合は別途アナウンスいたします。



・U-25 TICKET : 25歳以下限定(26歳以上の方が購入された場合は当日券との差額をいただきます)



■ その他

会場内外において、他のお客様のご迷惑になるような行為、

係員の指示に従わない方については、強制的に退場して頂きます。

その際、チケットの払戻し等は一切致しません。

会場内外で事故や事件、傷害等を起こされた場合については、当事者間で問題解決をして頂きます。

お客様間のトラブル、荷物の置き引き、紛失についてはに関しても、主催者はその協議等、問題解決には一切関与致しませんので予めご了承下さい。

イベント営業のためカートのご利用はできません。



【問い合わせ先】

株式会社 アゲハプロダクションズ

info@ageha.com

緊急の場合：090-1588-9619 (常時応答できない場合がございます)

※VIP、チケットの予約などは電話では受け付けておりません。

応答対応期間 10月13日(月) 12:00まで