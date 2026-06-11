鈴木達也選手 契約満了および移籍のお知らせ

ヒューマンプランニング株式会社

このたび、大阪エヴェッサでは、鈴木 達也選手が契約満了（2026年6月30日）に伴い退団し、バンビシャス奈良へ移籍することが決まりましたのでお知らせします。

鈴木選手の、新天地でのさらなるご活躍をお祈り申し上げます。

鈴木 達也(Tatsuya Suzuki)

□背番号：35

□ポジション：PG

□生年月日：1991年3月30日

□出身地：東京都

□身長/体重：169cm/69kg

□経歴

(出身校)

保善高等学校→拓殖大学

(所属チーム)

2013-16 バンビシャス奈良

2016-21 三遠ネオフェニックス

2021-22 京都ハンナリーズ

2022-26 大阪エヴェッサ

□コメント

今シーズンをもって契約が満了となり退団することとなりました。どんな状況でも、全力で応援してくれたヴェッサーの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。

正直なところを言うと、もっと大阪でプレーしたかったですし、年々「大阪で引退をしたい」という思いが強くなっていました。それが叶うことができず残念ではありますが、大阪エヴェッサは自分にとって大好きなチームであることに変わりはないので、どの様な形になるかは分かりませんがまた大阪に帰ってきたいと思っています。その時はまた応援よろしくお願いします！

4シーズン、本当にありがとうございました！

ヒューマンプランニング株式会社 大阪エヴェッサ事業 ---------------------------

B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の運営をはじめ、 アスリートマネジメント事業、 スポーツ興業など、 スポーツを通じて、 青少年の育成、 地域活性を図っています。

●代表取締役 ：磯村 英孝

●所在地 ：大阪市中央区南船場4丁目3番2号 ゼント心斎橋ビル9階

●資本金 ：5,000万円

●URL ： https://hp.athuman.com/

ヒューマンホールディングス株式会社 ---------------------------

「大阪エヴェッサ」を運営するスポーツ事業のほか、教育、人材、介護、保育、美容関連、ITの各分野で事業を展開し、人と社会に貢献する企業グループです。

●代表取締役 ： 佐藤 朋也

●所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：12億9,900万円

●URL ： https://www.athuman.com