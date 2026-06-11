徳島のコーチングサービス「思考整理セッション」、医学博士・ICF認定コーチ難波真由美氏の参画で組織開発支援を強化

株式会社FemiCross

株式会社FemiCross（徳島県神山町、代表：松坂智美）は、徳島県内で提供するコーチングサービス「思考整理セッション」のコーチとして、医学博士であり国際コーチング連盟（ICF）認定PCCコーチの難波真由美氏が新たに参画したことをお知らせいたします。

思考整理セッションは、対話を通じて思考や価値観を整理し、自分らしいキャリアや人生の選択を支援するコーチングサービスです。今回の参画により、経営者や管理職向けの支援体制をさらに強化いたします。

医学博士・ICF認定コーチによる組織づくり支援

難波氏は開業医として地域医療に携わる傍ら、「信頼でつながる医療」を目指してコーチングを実践しています。医療現場で培った対話力と傾聴力を活かし、組織内のコミュニケーションやリーダーシップに関する課題解決を支援します。

チームビルディング・人材育成分野を強化

難波氏は2016年よりコーチングを学び、2022年にPCC（国際コーチング連盟認定資格）を取得。現在は株式会社コーチ・エイのクラスコーチとしても活動しています。

思考整理セッションでは、難波氏の得意分野である「チームビルディング」「マネジメント」「人材育成」に関する支援を強化し、徳島県内の経営者や管理職、次世代リーダーの成長をサポートしてまいります。

【難波真由美プロフィール】

2016年に子育てという切り口からコーチングを学び始め、自身のコミュニケーション能力とリーダーシップ向上のため2017年よりコーチエイアカデミアを受講。2022年PCC（国際コーチング連盟ICF認定資格）を取得。現在は開業医として「信頼でつながる医療」をめざしてコーチングの学びを実践している。プライベートでは２児の母。コーチ・医学博士

得意なテーマ：チームビルディング・マネジメント・人材育成

【組織概要】

会社名：株式会社FemiCross（フェミクロス）

所在地：〒771-3421 徳島県名西郡神山町下分地野49-1

URL：https://femicross.com/ 代表者：松坂智美

所属団体：花咲かねーさん企業組合、徳島ニュービジネス協議会、徳島中小企業同友会

■お問い合わせ

株式会社FemiCross

コミュニケーション担当：伊藤 email: miki.ito@femicross.com