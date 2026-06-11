「歴史（サクセス）は、受け継がれる。」『パワフルプロ野球2026-2027』 本日発売！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、「パワプロ」シリーズ最新作『パワフルプロ野球2026-2027』（以下、『パワプロ2026』、Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4）を本日6月11日（木）に発売したことをお知らせします。

「サクセス」モード30周年記念作でもある本作は、サクセス30年分の懐かしいシナリオを行き来しながら育成をする「パラレルオールスターズ」編と、「2026 World Baseball Classic(TM)」を舞台とした「World Baseball Classic(TM)」編のほか、定番・復刻も合わせて9つのシナリオを収録。

また、プロ野球12球団の現役選手に加え、「2026 World Baseball Classic(TM)」に出場した世界各国の代表選手も多数収録されており、「対戦」や「ホームランアタック」モードなどでも登場するなど、「World Baseball Classic(TM)」を感じられるコンテンツが充実しています。

もちろん、「ペナント」・「栄冠ナイン」・「パワフェス」などの定番モードも搭載。シリーズ最大級のボリュームでプレーいただけます。

本作でも、6月5日（木）に公開した「動画投稿ガイドライン」に同意することで、どなたでもプレー動画の配信や投稿が可能です。

【動画投稿ガイドライン】https://www.konami.com/pawa/2026-2027/guideline/(https://www.konami.com/pawa/2026-2027/guideline/)

そして、本日から「パワプロ・プロスピ」公式Xにて、「パワプロ能力診断メーカー」キャンペーンを開始しました。

タイプ選択によって能力傾向が変わり、良い特殊能力から個性的な特殊能力まで、ランダム生成で自分だけの能力値作成をお楽しみいただけます。

本日発売の『パワプロ2026』をぜひお楽しみください！

【『パワプロ2026』公式サイト】https://www.konami.com/pawa/2026-2027/(https://www.konami.com/pawa/2026-2027/)

「サクセス」モードが30周年！全9本のシナリオを搭載

新シナリオの「パラレルオールスターズ」編と「World Baseball Classic(TM)」編、『パワプロ2016』以降のサクセスから人気作品全5本の復刻、そして定番の「千将高校」や「サクサクセス」からなる全9本のシナリオを収録しています。

おなじみのモードもパワーアップして搭載

※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。

「ペナント」・「栄冠ナイン」・「パワフェス」などのシリーズ定番モードも、前作からさらにパワーアップして搭載しています。

「ペナント」では、チームの個性を強める「チーム特殊能力」が新たに追加されたほか、海外留学が「ウインターリーグ」としてリニューアルするなど新要素が盛りだくさんです。お好きなチームで日本一を目指すペナントレースを存分にお楽しみいただけます。

※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。

「栄冠ナイン」では、「3年モード」の追加やセーブファイルの拡張、「チームプレイ」・「なりきりプレイ」といったプレースタイルの選択により、遊びやすさが向上。お好みのプレースタイルで甲子園優勝を目指しましょう。

※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。

「パワフェス」では負けたらクビの逆境の中、パワフルテレビのアナウンサー、またはプロデューサーとして大会に臨みます。自分のプレーにあった職業を選んで大会を勝ち進み、パワフェスを成功に導きましょう。

パワプロ・プロスピ公式Xで「パワプロ能力診断メーカー」キャンペーンを開催

※画像は開発中のものです。※画像は開発中のものです。

『パワプロ2026』の発売を記念して、本日から「パワプロ・プロスピ公式X」にて「パワプロ能力診断メーカー」キャンペーンを開始しました。

ポジションを選択し、いくつかの設問に回答するだけで、オリジナルの能力値画像がランダムで生成されます。

ぜひお楽しみください。

【開催期間】6月11日（木）～7月10日（金）23:59

【パワプロ・プロスピ公式X】@pawapuro_pro(https://x.com/pawapuro_pro?s=20)

「パワプロくん for JOURNAL STANDARD relume」コラボが決定

「ちょうどよい」大人のアメリカンカジュアルファッションを提案する「JOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）」と「パワプロ」シリーズとのコラボレーションが決定！

第1弾はパワプロくんイラストがプリントされた“別注Tシャツ”を販売します。第2弾の詳細は続報をお待ちください。

【商品概要】

発売日：2026年6月中旬

展開店舗：JOURNAL STANDARD relume 各店 + オンラインストア

商品詳細：展開サイズ M / L

価格：8,800（税込）

お問い合わせ：JOURNAL STANDARD relume 自由が丘店 (03-5731-0504)

「パワプロ×PRGRコラボキャディバッグ」を完全受注生産で発売

株式会社コナミデジタルエンタテインメントと株式会社プロギアとの共同企画として、パワプロくんが大きくデザインされたオリジナルキャディバッグの発売が決定しました!

注文は本日6月11日（木）から7月27日（月）まで受け付けており、11月より順次お届けします。

【商品概要】

商品名： 「パワプロ×PRGRコラボキャディバッグ」

サイズ： 9.5インチ

カラー：レッド

価格：68,200円（税込）

受注期間：2026年6月11日（木）～ 7月27日（月）

お届け予定時期：2026年11月より順次発送

取扱窓口：

プロギア直営店（4店舗 https://www.prgr-golf.com/usershop/directly/）

PRGRオンラインショップ（ https://prgr-ginza.com/SHOP/GC1937.html ）

コナミスタイル（ https://www.konamistyle.jp/ ）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜タイトル＞パワフルプロ野球2026-2027

＜メーカー＞KONAMI

＜発売日＞2026年6月11日

＜ジャンル＞野球・育成

＜プレー人数＞１～４人

＜CEROレーティング＞A（全年齢対象）

＜対応機種＞

■Nintendo Switch(TM)

■PlayStation(R)4

＜メーカー希望小売価格＞

通常版（パッケージ・DL）Nintendo Switch(TM)/PS4(R)：8,470円（税込）

パワフルエディション（DL専売）Nintendo Switch(TM)/PS4(R)：10,670円（税込）

※PS4(R)はダウンロード専売です。

＜著作権表記＞

一般社団法人日本野球機構承認

(C)2026 SAMURAI JAPAN

Trademarks, copyrights, names, images and other proprietary materials are used with permission of World Baseball Classic, Inc.

日本プロ野球名球会公認

日本プロ野球OBクラブ公認

日本プロ野球外国人OB選手会公認

プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

データは、(株)共同通信デジタル/Japan Baseball Data (株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。

(C)Konami Digital Entertainment

＜読者様お問合せ先＞

お客様相談室 TEL：0570-086-573 ※平日10:00～18:00 (休み：土日祝日)

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“プレイステーション”、“PlayStation”および“PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。