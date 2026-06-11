シンクイノベーション株式会社、原宿に新オフィスを開設！2026年6月19日（金）に開所式を開催！

シンクイノベーション株式会社

当社は、企画・立案からデザイン、校正、量産製品制作、販促品や副資材の制作、

流通販路への販促活動、ECサイト構築・販売、CS対応、倉庫管理、そして個別配送にいたるまで、

卸売りに関する全ての業務をワンストップで実現する企業です。

このたび、さらなるサービスの向上と新たな価値の創造へと邁進するため、

日本のトレンド発信地である原宿に新オフィスを構える運びとなりました。

新オフィスの開設を機に、社員一同より一層の努力を重ねてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

つきましては、日頃よりお世話になっている皆様をお招きし、以下の通り開所式を開催いたします。

ご都合の良いお時間にぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 開所式 概要

日時：2026年6月19日（金） 15:00～19:00

※ご都合に合わせた時間にお越しください。

会場：シンクイノベーション原宿オフィス

住所：東京都渋谷区神宮前3丁目22-3 ローヤル原宿 2F

アクセス：JR山手線「原宿駅」竹下口から徒歩7分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」から徒歩5分



■ シンクイノベーション株式会社について

代表者：代表取締役 三輪直之

本社所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4・5F

事業内容：UV印刷・転写印刷業務・OEM事業・MD事業・クリエイティブ事業・イベント制作事業・通信販売コンサルティング事業・スマートフォン及び周辺機器 / 製造事業

HP：http://sync-innovation.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

電話番号：052-212-8595

メールアドレス：request@sync-innovation.co.jp