【新商品】ムーミン「ニョロニョロ」が素敵なインテリアに！お部屋に飾る木製ジグソーパズル。

株式会社やのまん

株式会社やのまん（本社：東京都台東区、代表取締役：矢野宙司）は、レーザーで精密にカットされた

木製ジグソーパズルの「WOODY PUZZLE LigMe」（ウッディパズルリグミー）シリーズにて新たに「ニョロニョロ」を2026年6月下旬に発売します。

全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイトでご購入いただけます。

「WOODY PUZZLE LigMe」（ウッディパズルリグミー）とは？

やのまん公式サイト :https://www.yanoman.co.jp/products/list?category_id=660

ラテン語の「木」の意味である「Lignum（リグナム）」と英語の「私」の「Me（ミー）」から生まれた「LigMe（リグミー）」。木のぬくもりと私らしさを感じられる木製ジグソーパズルです。木のぬくもりを感じる質感のピースには、作品を象徴するアイコンピースが含まれています。

ファンならではの発見や「あなただけ」の遊び心で、パズルを組み立てながら作品の世界をより深く味わえます。

木の温かみある質感がインテリアに溶け込むデザインで、お気に入りのキャラクターを細部までこだわったピースで表現。のり不要で何度でも気軽に楽しめ、フレームなしですぐに飾れます。可愛いらしいアイコンピースも魅力です。

商品概要

キャラクターのシルエットを再現した可愛らしいアイコンピース木のぬくもりを感じるピースを組み上げてお部屋のインテリアにウッディパズル リグミー ニョロニョロ

大勢乗ったボートで海に浮かぶニョロニョロたちが愛らしいデザインです。アイコンピースには、ムーミンやスナフキンなどお馴染みのキャラクターたちに加え、ニョロニョロが複数含まれており賑やかです。

商品名：ウッディパズル リグミー ニョロニョロ

価格：3,520円（税抜価格3,200円）

ピース数：112ピース ※のり不要

パズル完成サイズ：縦17.9×横25.0×厚さ0.5cm

付属品：木製イーゼル付

商品URL：https://www.yanoman.co.jp/products/item/37-15

(C)Moomin Characters TM

開発担当者コメント

子供から大人まで幅広く愛されるムーミンの世界観。お馴染みのムーミンのキャラクターたちを、木の質感で楽しめるジグソーパズルが「WOODY PUZZLE LigMe（ウッディパズル リグミー）」シリーズです。

この度の新商品のキャラクター「ニョロニョロ」にまつわるお話として、実はニョロニョロたちがボートに乗るときの数には、奇数の法則があるといわれています。商品のアイコンピースのニョロニョロたちも何人いるか是非数えてみていただきたいです。

「ウッディパズル リグミー ニョロニョロ」を組んで遊び、飾って眺めて、あなたの好きなムーミンの世界観に没頭できる時間と空間を手にしましょう。

【商品に関するお問い合わせ】

やのまんお客様相談室 ※電話受付時間 平日（月～金）10～13/14～15時

03-3865-8493

株式会社やのまんについて

1973年、日本で初めてジグソーパズルを販売した老舗企業である株式会社やのまんは、翌1974年には日本初となるジグソーパズルの国内製造を開始しました。その後、ジグソーパズルをはじめ、カードゲームやTVゲームなど幅広いホビー商品を展開しており、長年の経験と信頼をもとに、世代を超えて愛される製品づくりに取り組んでいます。

現在では、ジグソーパズルに加え、カードゲーム関連商品やボードゲームなど、多彩なホビー商品を企画・製造・販売しています。世代を超えて楽しめる「遊び」を通じて、人と人とのつながりや心の豊かさを育むことを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社やのまん

代表者：代表取締役 ⽮野 宙司

所在地：東京都台東区蔵前2-6-4マスダヤビル7F

ＴＥＬ：03-3865-2930

ＦＡＸ：03-3865-8529

事業内容：ジグソーパズルと額縁、カードゲーム、及び雑貨等の企画・開発・製造（制作）・販売

設立： 1954年1月

HP：https://www.yanoman.co.jp/

X：https://x.com/puzzle_yanoman

note：https://note.yanoman.co.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@YANOMAN1954