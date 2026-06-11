【SAMANSA】6月第2週の新作ショート映画ラインナップを発表！亡き母と娘の恐ろしい秘密を描いた韓国ホラーから、一夜を過ごしたのはまさかのおじいちゃん！？ほっこりヒューマンドラマまで3本を公開

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一)は、運営するショート映画配信サービス「SAMANSA」にて2026年6月12日(金)に新作となる3本『記憶の棲家』『最高に、自分らしく。』『ファミリー・アフェア』の作品を配信を開始することをお知らせいたします。

亡き母と娘の恐ろしい秘密を描いた韓国ホラーから、一夜を過ごしたのはまさかのおじいちゃん！？ほっこりヒューマンドラマまで、今週も幅広いジャンルの作品をお楽しみください。

◆新作紹介

１.『記憶の棲家』

あらすじ：

亡き母の家で一人遺品整理をしている娘。しかし、静まり返った空間で次第に不可解な現象が起こり始める。不穏な気配に包まれる中、彼女の脳裏に呼び覚まされていく、晩年の母との記憶とは…。

監督：Jeong Jaehee

作品時間：12分53秒

２.『最高に、自分らしく。』

あらすじ：

街一番のギャングである父の背中を追い、一人前の男として認められたい息子のアル。父の「家にいろ」という忠告を無視し、友人と共に噂の場末のバーへ強盗に入る。しかし、そこで彼が目にしたのは、いるはずのない父の姿だった--。

監督：João Paulo Buosi, Yangjia Chen, Carla Sampaio Da Silva, Adam Meziane Philipps, Xinxin Qin & Zhen Zhou

作品時間：6分4秒

３.『ファミリー・アフェア』

あらすじ：

30歳の誕生日の翌朝、アナベルが目を覚ましたのは見知らぬ家のベッドの上。どん底の気分のまま二日酔いで混乱する彼女の前に現れたのは、お茶を差し出す謎のおじいちゃんだった！まさか彼と一夜を共に…？予想外の目覚めから始まる、奇妙な朝の行き着く先とは――。

監督：Florence Keith-Roach

作品時間：13分9秒

《スタッフからのコメント》

今週のスタッフのおすすめは『最高に、自分らしく。』です。

本作最大の魅力は、国籍もバックグラウンドも異なる6人の監督たちが共同で手がけたという、ユニークな制作背景にあります。多様な視点が奇跡的な化学反応を起こし、一人の父であり、男性である人間の「心の解放」という普遍的なテーマを、ユーモラスに、鮮やかに描き出しました。

「怖くて偉大な父親」という固定観念が崩れたときに押し寄せる静かな感動は、誰もが「自分らしく生きていい」のだという優しい肯定感に満ちています。

この週末はSAMANSAで、世界トップクラスのクリエイターたちが紡いだ贅沢なショート映画の世界に浸ってみませんか？





◆SAMANSAとは

SAMANSAは、ショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa







◆ 会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com