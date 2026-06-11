子会社Bitbank Ventures、暗号資産特化型システマティック・クオンツファンド「SPEQTRA」へ出資

ビットバンク株式会社

暗号資産取引所「bitbank」を運営するビットバンク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：廣末紀之）の子会社であるBitbank Ventures合同会社（以下「Bitbank Ventures」）は、SPEQTRA Investment Research Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：李 徳洋、以下「SPEQTRA」）が投資助言を行う暗号資産特化型のシステマティック・クオンツファンド「SPEQTRA Systematic Digital Assets Feeder Fund L.P.」（以下「本ファンド」）へ出資したことをお知らせいたします。

Bitbank Venturesは、SPEQTRAが有するシステマティック運用 ※1 技術、AI・クオンツ技術 ※2 を活用した高度な分析・運用技術における専門性、ならびに将来的なオンチェーン金融領域 ※3での展開可能性を評価し、本出資を実施いたしました。

本出資を通じて、AIやデータ分析技術を活用した高度な分析・運用とオンチェーン金融が融合する領域に関する知見を深めるとともに、SPEQTRAの成長を支援してまいります。

今後も、国内外の有望な暗号資産関連プロジェクトへの投資を通じて、業界の発展に貢献してまいります。



※1 システマティック運用とは、人間の感情や主観的な勘を完全に排除し、コンピューターの定量モデルやアルゴリズムによって定義されたルールに従って売買を行う投資手法



※2 クオンツ技術とは、高度な数学、統計学、プログラミングを駆使して金融市場の分析や投資戦略の構築を行う手法



※3 オンチェーン金融領域とは、ブロックチェーン上に直接記録・処理される取引やスマートコントラクト（契約の自動執行）を活用し、お金の移動、資産の保有・移転、各種金融取引を一元化する次世代の金融の仕組み

■ 出資の背景

近年、AI技術の進展に伴い、金融市場における分析や意思決定、取引執行の自動化が急速に進んでいます。特に暗号資産市場は24時間365日稼働し、大量のデータが生成されることから、AIやデータ分析技術を活用した高度な分析・運用基盤への注目が高まっています。

SPEQTRAは、暗号資産市場に特化し、AIやデータ分析技術を活用して市場分析や運用をおこなう企業です。市場データや投資家行動の分析をもとに、独自のアルゴリズムを活用して売買判断やリスク管理を自動化しており、次世代のデジタルアセット市場を支える技術基盤の構築を進めています。

Bitbank Venturesでは、暗号資産領域において将来の金融インフラとなり得る技術への投資を推進しています。AIやデータに基づく自動運用技術の重要性が今後さらに高まると考え、SPEQTRAの技術力と将来性を高く評価し、このたび出資を実施いたしました。

今後は、両社の強みを活かし、暗号資産市場における分析・運用技術の高度化や新たな金融サービスの提供に向けた協業の可能性について検討を進めてまいります。

■SPEQTRA コメント

SPEQTRA Investment Research Pte. Ltd. 最高経営責任者（CEO） 李 徳洋 氏



この度、国内トップクラスの規模と実績を誇る暗号資産取引所「bitbank」を運営するビットバンクの投資活動をおこなう子会社であるBitbank Venturesより、本ファンドへのご出資をいただく運びとなりましたことを、大変光栄に存じます。本ファンドの戦略をご評価いただいたことは、SPEQTRAの運用哲学および将来性に対する確かな信任の証であり、深く感謝申し上げます。

暗号資産市場は、24時間365日グローバルに稼働し、膨大なデータが絶え間なく生成される、まさにクオンツ運用がその真価を発揮すべきフロンティアです。SPEQTRAはこれまで、市場の認知・行動バイアスに着目した独自のアルゴリズムを構築し、人間の主観や感情を徹底的に排除したシステマティックな運用を追求してまいりました。

データ分析とオンチェーン金融の進展に伴い、金融市場の構造転換が加速する中、日本の暗号資産業界のパイオニアであるビットバンク・Bitbank Venturesと伴走できることは、SPEQTRAの成長戦略において極めて重要なマイルストーンとなります。今回のご出資を契機に、運用クオリティのさらなる高度化を図り、次世代の資産運用インフラの確立に全力を尽くしてまいります。

■Bitbank Ventures コメント

Bitbank Ventures合同会社 マネージングディレクター 桑原 惇



暗号資産市場は24時間365日稼働し続ける特性から、データ分析や自動運用技術との親和性が極めて高い市場です。SPEQTRAは、伝統金融で培われたクオンツ運用の知見と暗号資産市場への深い理解を兼ね備えた稀有なチームであり、その技術力と実行力を高く評価しています。

AIと金融の融合は今後のデジタルアセット市場を形作る重要なテーマの一つです。Bitbank Venturesは、将来の金融インフラとなり得る技術やプロジェクトへの投資を通じてエコシステムの発展を支援しており、SPEQTRAとの取り組みから生まれる新たな可能性に期待しています。

■SPEQTRA Investment Researchについて

SPEQTRA Investment Researchは、暗号資産市場向けにクオンツリサーチを行うシンガポール拠点の企業です。認知行動バイアスに基づく独自アルゴリズムを活用し、トレンド、キャリー、ボラティリティ等の複数戦略を組み合わせた投資助言を行っています。CEOの李 徳洋氏は、東京大学卒業後、ゴールドマン・サックス証券にて外国為替電子取引分野を牽引した経歴を有しています。

■Bitbank Venturesについて

Bitbank Venturesは、ビットバンク株式会社の子会社として設立された投資会社です。

暗号資産、Fintech領域を中心に、国内外の先進的なプロジェクトへの投資および事業連携を推進しています。