JR東京駅に【東京ミルクチーズ工場】が帰ってくる！グランスタ東京・京葉ストリートエリアに6月15日（月）よりリニューアルオープン。
（店舗パース）東京ミルクチーズ工場 グランスタ東京店
株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けする【東京ミルクチーズ工場】のグランスタ東京店が、6月15日（月）よりリニューアルオープンすることをお知らせいたします。
グランスタ東京店が、装い新たにリニューアルオープン!
装い新たに、JR東京駅のグランスタ東京 京葉ストリートエリアに、東京ミルクチーズ工場の常設店をリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、7月1日（水）に発売予定のブランド誕生15周年を記念した新商品『クワトロチーズクッキー』を、グランスタ東京店では一足お先に先行発売いたします。カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な特製クッキーをお楽しみください。
（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）
東京駅に訪れた際には、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けする東京ミル クチーズ工場に、是非お立ち寄りくださいませ。
6月15日（月）のオープン日に、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
◆店舗情報
店舗名称:東京ミルクチーズ工場グランスタ東京店
住 所:東京都千代田区丸の内１丁目９-１
JR東日本東京駅構内1階 八重洲南口改札内
お問合せ:0120-39-8507(受付時間:9:00 - 17:00 ※年末年始除く)
営業時間:平日・土曜日8:00～22:00、日曜日・祝日8:00～21:00
※営業時間は変更となる場合がございます
■東京ミルクチーズ工場 誕生15周年
・＜先行発売＞15周年を記念した『クワトロチーズクッキー』
7月1日（水）に発売予定の新商品『クワトロチーズクッキー』を、グランスタ東京店では、先行発売 いたします。
北海道産生乳とカマンベール、ゴルゴンゾーラ、チェダーの3種を合わせ、さっくりと焼き上げたクッキーに、マスカルポーネを使用したチョコ ※ をサンドしました。3種のチーズを練り込んだクッキーのほどよい塩味と、マスカルポーネのミルキーな甘みが重なり合い、チーズのコクと旨みに奥行きを持たせました。
さらに隠し味として加えたスパイスが、味わい深く、ほんのりエキゾチックな余韻を引き立てます。
カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な特製クッキーをお楽しみください。
（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）
※チョコレートコーチングを使用
9 枚入 1,566円(税込）
・15周年を記念してスタンプ2倍キャンペーン実施中!
東京ミルクチーズ工場誕生15周年を記念して、Wポイントキャンペーンを実施しております。
期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換えが可能です。この機会にどうぞご利用くださいませ。
■実施期間:～6月30日（火）
※対象外のクッキーもございます。詳細は店頭スタッフにお問い合わせください。
■東京駅・ここでしか出会えない『チェダーチーズパイサンド』
グランスタ東京店の限定商品。サクサクとしたパイ生地にチェダーチーズクリームを挟みました。香ばしく軽やかなパイの食感と、クセになるチェダーチーズが合わさったパイサンドです。
(チーズパウダー中チェダー66%使用）
6 個入 1,944 円 (税込）
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)
■ブランド概要
厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。
この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。
国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。
これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。
■店舗情報
アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店
ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店
羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店
羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店
ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店、グランスタ東京店
■公式サイト
ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese
Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/
X ：https://x.com/tokyomilkcheese
Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese
■会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ