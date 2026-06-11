JR東京駅に【東京ミルクチーズ工場】が帰ってくる！グランスタ東京・京葉ストリートエリアに6月15日（月）よりリニューアルオープン。

株式会社シュクレイ（店舗パース）東京ミルクチーズ工場 グランスタ東京店

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けする【東京ミルクチーズ工場】のグランスタ東京店が、6月15日（月）よりリニューアルオープンすることをお知らせいたします。

グランスタ東京店が、装い新たにリニューアルオープン!

装い新たに、JR東京駅のグランスタ東京 京葉ストリートエリアに、東京ミルクチーズ工場の常設店をリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、7月1日（水）に発売予定のブランド誕生15周年を記念した新商品『クワトロチーズクッキー』を、グランスタ東京店では一足お先に先行発売いたします。カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な特製クッキーをお楽しみください。

（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）

東京駅に訪れた際には、厳選したミルクと良質なチーズで美味しいお菓子をお届けする東京ミル クチーズ工場に、是非お立ち寄りくださいませ。

6月15日（月）のオープン日に、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

◆店舗情報

店舗名称:東京ミルクチーズ工場グランスタ東京店

住 所:東京都千代田区丸の内１丁目９-１

JR東日本東京駅構内1階 八重洲南口改札内

お問合せ:0120-39-8507(受付時間:9:00 - 17:00 ※年末年始除く)

営業時間:平日・土曜日8:00～22:00、日曜日・祝日8:00～21:00

※営業時間は変更となる場合がございます

■東京ミルクチーズ工場 誕生15周年

・＜先行発売＞15周年を記念した『クワトロチーズクッキー』

7月1日（水）に発売予定の新商品『クワトロチーズクッキー』を、グランスタ東京店では、先行発売 いたします。

北海道産生乳とカマンベール、ゴルゴンゾーラ、チェダーの3種を合わせ、さっくりと焼き上げたクッキーに、マスカルポーネを使用したチョコ ※ をサンドしました。3種のチーズを練り込んだクッキーのほどよい塩味と、マスカルポーネのミルキーな甘みが重なり合い、チーズのコクと旨みに奥行きを持たせました。

さらに隠し味として加えたスパイスが、味わい深く、ほんのりエキゾチックな余韻を引き立てます。

カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネ、4種のチーズを使用した贅沢な特製クッキーをお楽しみください。

（チーズ中マスカルポーネ74％、カマンベール7％、チェダー6％、ゴルゴンゾーラ2％使用）

※チョコレートコーチングを使用

9 枚入 1,566円(税込）

・15周年を記念してスタンプ2倍キャンペーン実施中!

東京ミルクチーズ工場誕生15周年を記念して、Wポイントキャンペーンを実施しております。

期間中は、通常500円につき1ポイントのところを2ポイント付与いたします。40ポイントでお好きなクッキー9枚入との引き換えが可能です。この機会にどうぞご利用くださいませ。

■実施期間:～6月30日（火）

※対象外のクッキーもございます。詳細は店頭スタッフにお問い合わせください。

■東京駅・ここでしか出会えない『チェダーチーズパイサンド』

グランスタ東京店の限定商品。サクサクとしたパイ生地にチェダーチーズクリームを挟みました。香ばしく軽やかなパイの食感と、クセになるチェダーチーズが合わさったパイサンドです。

(チーズパウダー中チェダー66%使用）

6 個入 1,944 円 (税込）

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)

■ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。

これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

■店舗情報

アトレ吉祥寺店、東京ソラマチ店、ルミネ新宿店、ルミネエスト新宿店

ルミネ立川店、渋谷 東急フードショー店、羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店

羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店、羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店

羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店、EQUiA北千住店、アトレ秋葉原1店、ルミネ大宮店

ラゾーナ川崎店、そごう横浜店、ニュウマン高輪店、グランスタ東京店

■公式サイト

ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X ：https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

■会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ