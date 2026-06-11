無精髭なのに清潔感がある。その答えは眉毛にあった。

ノーブル合同会社無精髭なのに、清潔感がある

メンズ脱毛の普及により、世の中には「ヒゲがない＝清潔感」という常識が定着しました。しかし今、美容の現場では「大金をかけてヒゲを無くしたのに、なぜか垢抜けない」という新たな課題に直面する男性が急増しています。コロナ禍でメンズ美容ライターとして数多くのトレンドを最前線で追い、現在は激戦区・立川でサロンを運営する上野由理（ノーブル合同会社）は、現場の一次情報から「清潔感の正体は毛の有無ではなく、整えられているかどうかである」という事実を発見。美容業界が長年謳ってきた常識を覆す、新しいメンズ美容のパラダイムシフトを提唱いたします。また、今回のリブランディングを記念し、HBL公式推奨サロンとして最新の眉毛美容技術「HBL（旧ハリウッドブロウリフト）」を特別価格で体験できるキャンペーンを実施いたします。

１. 【常識】コロナ禍のメンズ美容ブームと「ヒゲをなくせ」を売ってきた業界の限界

近年、男性のヒゲ脱毛は“身だしなみの王道”となり、顔の毛を無くすことが清潔感への最短ルートだと信じられてきました。コロナ禍という大きな転換期に「メンズ美容ライター」として活動していた筆者（上野）は、オンライン画面越しの見え方やマスクを外した瞬間のギャップに悩む男性たちの美容熱の高まりを最前線で見てきました。

しかし、同時に一つの大きな疑問に突き当たりました。それは、ヒゲをツルツルに無くしても、必ずしも全員が洗練された印象（垢抜け）になるわけではないという事実です。脱毛は身だしなみのゴールではなく、自分を整えるための「入口」に過ぎなかったのです。

２. 【矛盾】現場の発見：なぜ「無精髭」があっても圧倒的に綺麗な人がいるのか？

髭より眉毛が整っているだけで清潔感が出る。

「ヒゲを剃れ」は誰でも言えます。しかし、ライターとしての客観的な視点と、現場で数多くの男性の顔を見てきた施術者としての視点が交わったとき、ある答えに導かれました。「無精髭というワイルドな要素があっても、眉毛が美しく流れていれば、圧倒的な清潔感と大人の色気は作れる」という、既存の常識とは真逆の「矛盾」です。

人が他人の第一印象を判断するとき、実はヒゲの有無よりも以下の「目元の整理感」を無意識にチェックしています。

眉毛の毛流れ（ボサボサではなく、毛先まで美しく流れているか）

眉と目の距離、左右のバランス（顔の骨格を引き締めて見せているか）

これからの時代に求められるのは、個性をすべて排除する美容ではなく、無精髭でも清潔感がある人は、眉毛や毛流れが整っているケースが多い「顔の構造の印象設計」です。男性美容は今、自分らしさを残しながら整える技術へとシフトしています。

３. 【答え】「美容」のハードルを越え、「品格」を磨く。整え文化を体系化した「ノーブル（NOBLE）」の挑戦

男性にとって「美容」という言葉は、まだどこかハードルが高く感じられるのが現実です。だからこそ当サロンは、単に着飾る美容ではなく、心身のバランスを「整える」ことで大人の品格を宿す「メンズ脱毛 美脚専門サロン ノーブル（NOBLE）立川」へと激戦区2020年に生まれました。品格（ノーブル）とは、生まれ持ったものではなく、自らを「整えること」によって後天的に手に入れられるものです。

単に毛を抜くだけの脱毛サロンにとどまらず、身体の土台である「美脚」の骨格アプローチから、顔の印象を支配する「眉毛のデザイン」まで、男の身だしなみにおける『整え文化』をロジカルに体系化。一歩引いてしまうような「男性美容」のハードルを取り払い、誰もが自分らしいスタイルに自信と品格を持てる空間を提供いたします。

４. 眉毛業界の進化。なぜ今、眉毛ワックスだけでは不十分なのか？眉毛施術の決定的な違いメンズ眉毛市場が拡大する中、その中核を担う次世代アイブロウ技術「HBL（旧ハリウッドブロウリフト）」もまた、大きな進化を遂げています。

眉毛ワックスと、新しいHBL

メンズ眉毛市場が拡大する中、眉毛サロンの技術も大きく進化しています。

以前は、眉毛ワックスによって不要な毛を処理し、輪郭を整えることが主流でした。

もちろんワックスは非常に重要な技術です。

しかし、ワックスだけでは改善できないものがあります。

それが「毛流れ」です。

眉毛は一本一本の生える方向が異なります。

特に日本人は横向きや下向きに生える方が多く、

・左右差が出る

・濃く見える

・描きにくい

・まとまらない

といった悩みにつながります。

そこで誕生したのがHBL（旧ハリウッドブロウリフト）です。

眉毛ワックスが「輪郭を整える技術」だとすれば、

HBLは「毛流れを整える技術」。

つまり両者は役割が異なります。

さらに2026年のリブランディング以降、HBLは大きく進化しました。

かつては眉毛を均一に立ち上げるデザインが中心でしたが、現在は日本人特有の生え癖を活かしながら、自然で立体的な毛流れをつくる技術へとアップデートされています。

私自身、この技術を学ぶ中で、メンズ眉の技術や骨格理論について、中島竜司先生から学ぶ機会をいただきました。

そこで教わったのは、

「メンズ眉は流行ではなく骨格で考える」

という考え方です。

男性の眉は、

・骨格の立体感

・眉骨の位置

・目元との距離感

・フェイスラインとのバランス

によって、清潔感や信頼感、知性の印象が大きく変わります。

ただ細くする。

ただ整える。

それだけではなく、

男性特有の骨格に合わせて眉を設計する。

その考え方は、現在私が行っているHBLのカウンセリングやデザインの土台にもなっています。

当サロンはHBL公式推奨サロンとして、上級ブロウマスター修了生が在籍しています。

また、一般社団法人ジャパンアイブロウ協会（JEBA）会員としての知見を活かし、骨格・毛流れ・ライフスタイルに合わせた印象設計をご提案しています。

眉毛ワックスで輪郭を整える。

HBLで毛流れを整える。

この両方が揃うことで、自然で清潔感のある眉へと導くことができるのです。

■ HBL公式推奨サロンとして提供する特別体験プラン

中島竜司さんと上野由理

「脱毛の先にある、新しい清潔感のつくり方」をより多くの男性に体感していただくため、HBL公式推奨サロンである「HBL眉毛・美脚専門サロン ノーブル立川」では、HBL（旧ハリウッドブロウリフト）を初めて体験される方向けの特別体験プランをご用意しています。

HBLは眉毛の形を整えるだけでなく、毛流れを整えることで自然な清潔感と再現性の高い眉へ導く技術です。

ノーブルでは骨格・毛流れ・ライフスタイルまで考慮した丁寧なカウンセリングを行い、一人ひとりに合わせた「プロに任せる自眉ケア」をご提案しています。

【HBL体験プラン】

初回 3,900円（税込）

2回目・3回目 4,900円（税込）

※毛流れを整えながら、より扱いやすい眉へ導くための継続プラン

対象：プロにまかせる自眉ケアとしてHBL施術をご予約の方ご予約方法：ホットペッパー → https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000576409/coupon/

■ 代表：上野由理のコメント

ノーブルの店内「トナカイ」が佇む

「長年にわたり美容業界の第一線で数多くの肌や骨格と向き合い、コロナ禍ではメンズ美容ライターとしてトレンドの変遷を最前線で追ってきました。これまで私たちは、脱毛によってお客様の『マイナスをゼロにする』お手伝いをしてきましたが、時代を先読みしたときに、男性が今本当に求めているのはツルツルにする一律の正解ではありません。自分自身の個性を活かしながら、周囲に信頼感や大人の余裕をあたえる『プラスの垢抜け』という具体的なベネフィット（価値）こそが、今のメンズに必要なスペックです。無精髭があっても、眉毛の毛流れ一つで品格は宿ります。長年の美容キャリアで培った知見と『現場の事実』を掛け合わせ、脱毛の先にある新しい自分らしさと、本質的な品格に出会う男性を増やしていきたいです」

一つずつお客様と確認しながらHBL（眉施術）を進める上野氏

■ 会社概要 / お問い合わせ先

会社名：ノーブル合同会社

所在地：東京都立川市柴崎町3-14-21 マル井ビル301

店舗名：HBL眉毛 美脚専門サロン ノーブル立川（メンズOK）はじめての方歓迎

URL：店舗Googleマップ → https://g.co/kgs/4bDpzNL

本件に関するお問い合わせ先（担当：上野）

電話番号：070-2173-1747メールアドレス：soddisfarsi@gmail.com

https://prtimes.jp/a/?f=d184399-1-98a385f0a6bf64d22d1a05697a7b4b81.pdf