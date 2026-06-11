PBRレンディング、3周年記念感謝祭を本日開始

PortobelloRoad株式会社

Portobello Road株式会社（本社：東京都渋谷区、経営責任者：奈良崎 匡平、以下「当社」）が運営する暗号資産レンディングサービス「PBR LENDING」は、本日2026年6月11日（木）正午から「3周年記念感謝祭」（以下「本キャンペーン」）を開始しました。

PBR LENDINGは、2023年6月のサービス開始以来、暗号資産を「保有するだけでなくレンディングする」選択肢を届けたいという思いのもと、対応銘柄の拡充や利便性向上に取り組んできました。このたび3周年を迎えられたことへの感謝を込めて、日頃よりご利用いただいているお客様に加え、暗号資産レンディングを初めて利用する方にも参加しやすい企画として、本キャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、2026年7月31日（金）午前11時59分までの期間限定で、対象となる暗号資産の銘柄の年利引き上げ、QUOカード（サービス利用者全員が対象）及び抽選で豪華プレゼント進呈、招待特典の増額の3つの特典を提供します。

本キャンペーンが、暗号資産レンディングの利用がますます広がるきっかけとなれば幸いです。

キャンペーン概要

キャンペーン名称：PBR LENDING 3周年記念感謝祭

期間：2026年6月11日（木）正午～同年7月31日（金）午前11時59分

特典：年利アップ、プレゼント進呈・抽選ギフト、招待特典増額

対象条件：参加条件や申し込み方法はキャンペーン特設ページをご確認ください。

特設ページ： https://portobelloroad.co.jp/lp/3rd-anniv/new/(https://portobelloroad.co.jp/lp/3rd-anniv/new/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=3rd_anniversary&utm_content=2606)

※キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。対象銘柄、適用年利、貸出期間、参加条件の詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。

3大特典の概要

- 新規貸出の年利を引き上げ、最大年利15％を提供キャンペーン期間中の新規貸出を対象に、年利を引き上げます。- サービス利用者全員にQUOカードを進呈、抽選で1,000名様に豪華賞品をプレゼントキャンペーン期間中にPBR LENDINGのサービスをご利用いただいたお客様全員に、抽選で決定した500円または1,000円のQUOカードを進呈します。さらに抽選で1,000名様に豪華グルメ賞品をプレゼントします。- 招待特典を通常3,000円分から6,000円分に増額招待した方・招待された方の双方が、6,000円分の暗号資産を受け取ることができます。

各特典の対象条件や参加方法は、キャンペーン特設ページをご確認ください。

特設ページ：https://portobelloroad.co.jp/lp/3rd-anniv/new/(https://portobelloroad.co.jp/lp/3rd-anniv/new/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=3rd_anniversary&utm_content=2606)

※QUOカードの金額は貸出数量等の利用状況に連動するものではなく、対象者の中から抽選で決定します。ギフトの当選者も抽選により決定します。

オンライン無料説明会の開催について

また、本キャンペーンを機にPBR LENDINGの仕組みやリスクについて知りたい方に向けて、オンライン無料説明会を開催します。暗号資産レンディングの開始を検討されている方に、サービスの基本的な考え方や活用例をご紹介します。

開催日時や申込方法の詳細は、申込ページをご確認ください。

申込ページ：https://www.pbr-special-lp.com/onlineseminar2606(https://www.pbr-special-lp.com/onlineseminar2606?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=3rd_anniversary&utm_content=2606)

「PBR LENDING」について

「PBR LENDING」はPortobello Road株式会社が運営する「暗号資産レンディング」サービスです。保有する暗号資産を一定期間貸し出すことで、貸出期間に応じた利息を受け取ることができます。年利は業界トップクラスの10％～12％。ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、テザー（USDT）など主要暗号資産に対応。約1万円から始められる柔軟なサービス設計で幅広いお客様をサポートします。

公式サイト：https://portobelloroad.co.jp/(https://portobelloroad.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=3rd_anniversary&utm_content=2606)

公式X（Twitter）：https://x.com/PBRlending

公式Instagram：https://www.instagram.com/pbr_lending/

■ 本件に関するお問い合わせ

Portobello Road株式会社 広報

pr@portobelloroad.co.jp