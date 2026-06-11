NUCHI by WPU、スペースレンタルの提供を開始。沖縄の職人仕事と亜熱帯植栽が息づく那覇・牧志の空間を時間貸し、撮影・ライブ・展示など多様な用途に対応【沖縄・那覇】

株式会社ワンダーパワードユー

株式会社ワンダーパワードユーは、沖縄県那覇市牧志に拠点を置くミュージックバー「NUCHI by WPU」にて、スペースレンタルサービスの提供を開始しました。映像・写真撮影のロケ地、アート展示やポップアップ、貸切飲食、DJイベントや音楽ライブなど、幅広い用途での活用が可能です。

スペースの特徴

沖縄の職人の技が宿る高天井のワンルーム構造。スタジオや一般的なイベントスペースとは異なる、この場所にしか生まれない空気感を持っています。国際通りから徒歩圏内、牧志の路地に佇む立地でありながら、最大100名（スタンディング）／67席（着席）に対応。イギリス製スピーカー「TANNOY」とアメリカ製アンプ「McIntosh」による本格音響設備も完備しています（使用条件あり）。スペースレンタル中のNUCHIシグネチャーカクテルとバーフードの提供については、別途ご相談可能。

空間について

テーマは「プリミティブモダン」。那覇・牧志の中心にありながら、沖縄の自然へと足を踏み入れるような感覚を目指した空間です。設計は沖縄を拠点とする山口瞬太郎建築設計事務所が担当。鉄骨造のワンルーム空間はあえて分割せず、高天井のスケールをそのまま活かしています。

沖縄の土・石・無垢材を主素材とし、左官壁は地元の石を用いた独自工法で仕上げ、洞窟を思わせる陰影と奥行きをつくり出しています。既存のH鋼を露出させ、構造そのものを空間表現の一部としました。館内を彩る植栽はすべて沖縄産。亜熱帯気候ならではの力強い植物が密度と奥行きを生み、装飾としてではなく環境そのものとして空間に息づいています。

WAKUによるネオンシャンデリアが沖縄のネオン文化に新たな解釈を与え、小澤雅司の絵画が視覚と音の共鳴を生み出すよう配置されています。

客席はカウンター・半円ソファ・ボックス・ラウンジ・スタンドと多様に構成。バーカウンター側を350mm高く設定した二段構成により、DJブース前の開放的なゾーンとカウンター側の親密なゾーンが緩やかに共存します。

音響はDJブースのTANNOY Westminsterを中心に、サブスピーカーを配置することで音圧の偏りを最小化。昼は自然光のみで運営可能な計画とし、夜はテーブルとカウンターのみを照らす調光設計で、長時間滞在でも身体に負担のない環境を実現しています。

沖縄で「ぬちぐすい」とは、身体と心を癒し活力を与えるものを指します。NUCHI by WPUでは、建築・素材・光・音のすべてが"ぬちぐすい"として機能することを目指しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ginWhp7Tr3E ]フロアマップ

利用用途例

- DJイベント- 音楽ライブ- ドラマ撮影- 映画撮影- MV撮影- 雑誌撮影のロケ地- アート展示- ポップアップ- 貸切飲食- パーティー

など

主な機材（無料貸し出し）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121969/table/6_1_4f0881b182e8804ea4671ee06374ee2b.jpg?v=202606121251 ]

※ライブ演奏・歌唱を伴う場合は、主催者側でPAのご手配をお願いします。

料金

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121969/table/6_2_fb5188f4a6531649c8e219219fcc8e1e.jpg?v=202606121251 ]

※使用時間には搬入・搬出・清掃時間を含みます。機材使用料は無料です。

※申し込みは使用日の6ヶ月前～1ヶ月前まで受付。キャンセルは使用日7日前以降、会場基本使用料の100%を申し受けます。

NUCHI by WPU について

「NUCHI（ヌチ）」とは沖縄の言葉で"命"を意味します。沖縄の大地や自然が持つ生命のエネルギーを、音楽・カクテル・人の交流を通して解き放つ空間として、2025年10月に那覇・牧志にオープン。琉球の手仕事と島の素材が重なる内装、そして東京・新宿のコミュニティラジオ「Room 303 Radio」チームがセレクトするレコードが、夜ごとに唯一無二のグルーヴを生み出しています。

NUCHI by WPU

沖縄県那覇市牧志3-3-4 SYMBA BASE 2F

（牧志駅より徒歩8分）

【最大収容人数】100名（スタンディング）/ 67席（着席）

【電話】098-963-5391

【予算】\4,000 ~ \5,000

【ウェブサイト】https://bar.wpu.co/ja/nuchi/

【Instagram】https://www.instagram.com/nuchibywpu/

【レンタルお問い合わせ】https://bar.wpu.co/ja/nuchi/space-rental/

【アクセス】Google Map(https://maps.app.goo.gl/A6KsYussRyJCgwDKA)