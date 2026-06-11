「パワプロ × PRGR コラボキャディバッグ」を注文生産で発売

株式会社プロギア

株式会社プロギアと株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、人気野球ゲーム「パワフルプロ野球（以下、パワプロ）」シリーズの最新作『パワフルプロ野球 2026-2027』の発売を記念し、両社の共同企画としてオリジナルコラボキャディバッグを発売します。

若い世代へのブランド認知を高めたいプロギアと、長年愛されてきた「パワプロ」シリーズの最新作発売を機に、コナミデジタルエンタテインメントの「新たなユーザー層へ自社ブランドを訴求したい」という想いが合致し、今回の特別なコラボレーションが実現しました。

本商品は、プロギア直営店、PRGR オンラインショップ、およびコナミスタイルにて 6 月11日から7月27日まで注文を受けつけ、11月から順次お届けを開始する完全注文生産方式となります。

■商品の特長

「パワプロ」シリーズの定番キャラクター「パワプロくん」を、プロギアが誇る本格仕様のキャディバッグへと注ぎ込みました。遊び心と高い機能性を高次元で両立させた特別なモデルです。

「パワプロくん」を大胆に配した、遊び心あるサイドデザイン

「パワプロ」シリーズの人気キャラクター「パワプロくん」をサイド部分に大胆に配置。ゴルフ場や練

習場で目を引くキャッチーな仕上がりです。

幅広い層が愛用できる、落ち着いたモノグラム調の全体デザイン

キャラクターを引き立てつつも、全体的に落ち着いたモノグラム調のデザインを採用。世代を問わず

スタイリッシュに使いこなしていただけます。

プロギアならではの「本格仕様& 9.5 インチ大型タフボディ」

ツアーモデルを彷彿とさせる9.5 インチの大型サイズを採用。しっかりとした頑丈な作りで、大切な

クラブを確実に保護します。デザインの秀逸さだけでなく、プロギアが培ってきたゴルフギアとしての

高いクオリティと機能性を兼ね備えています。

■商品概要および販売方法

本商品は、お申し込みいただいた数量のみを生産する「完全注文生産」となります。

商品名 ： パワプロ × PRGR コラボキャディバッグ

サイズ ： 9.5 インチ

カラー ：レッド

価格 ：\68,200（税抜\62,000）

受注期間：26 年6 月11 日（木）～ 7 月27 日（月）

お届け予定時期：2026 年11 月から順次発送

取扱窓口：プロギア直営店（4 店舗）(https://www.prgr-golf.com/usershop/directly/)

PRGR オンラインショップ(https://prgr-ginza.com/)

コナミスタイル(https://www.konamistyle.jp/)

https://prtimes.jp/a/?f=d81148-88-5d4680b988d0c825de55b983a88e62b7.pdf

株式会社プロギア

株式会社プロギアは横浜ゴム株式会社のグループ会社で「FUN TO GOLF」を企業理念に1983年に創業。多くの人にゴルフの”楽しさ・嬉しさ”を体験、実現いただくために活動する総合ゴルフメーカーです。

ゴルフクラブ、ゴルフボール、グッズなどのゴルフ用品以外にも、ゴルファーのレベルアップをサポートするレッスンスクール、解析スタジオなどのソフト事業も展開しております。

URL:https://www.prgr-golf.com/